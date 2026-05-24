  • Добавить в закладки
  • Facebook
  • Twitter
  • Telegram
  • VK
  • Печать
  • Email
  • Скопировать ссылку

Этот пост добавлен читателем Naked Science в раздел «Сообщество». Узнайте как это сделать по ссылке.

Елизавета Завьялова
Елизавета Завьялова
24 мая, 11:53
Рейтинг: +219
Посты: 783

Инфографика: мировые центры пиратсва

Морское пиратство существует до сих пор. На инфографике показаны основные горячие точки пиратства в XXI веке.

Сообщество
# безопасность
# Инфографики
# море
# пиратство
# пираты
Инфографика: мировые центры пиратсва / © Anna Fleck, Statista 
Инфографика: мировые центры пиратсва / © Anna Fleck, Statista 

Международная морская организация с 2000 по 2024 год зафиксировала более семи тысяч инцидентов, связанных с пиратами. Практически 300 попыток угона оказались успешными. 

Больше всего инцидентов пришлось на Южно-Китайское море. Однако большинство этих атак были мелкими кражами. В последнее десятилетие уровень пиратства в регионе снизился. Это произошло благодаря росту сотрудничества между странами региона.

Наибольшее число успешных захватов судов зарегистрировали в Восточной Африке — 161 случай. В общей сложности там зафиксировали 1108 случаев нападений.

Одно из самых опасных мест для моряков — Западная Африка. С 2000 года именно на этот регион пришлось 11 из 32 смертей, связанных с пиратством.

По данным Международного морского бюро Международной торговой палаты, в 2025 году эксперты зарегистрировали 137 нападений на суда. Пираты захватили четыре корабля, еще два обстреляли. 

Подписывайтесь на нас в Telegram, Яндекс.Новостях и VK
Telegram Дзен VK

Комментарии

Написать комментарий
Предстоящие мероприятия
Все
Лекция
24 Май
2600
Тайны авиации. Лучший вид Внуково
Урания
Москва
Лекция
24 Май
Бесплатно
Кометы — самые загадочные объекты Солнечной системы
Космонавтика и авиация
Москва
Лекция
24 Май
1800
Технологии в антропологии
Medio Modo
Санкт-Петербург
Лекция
25 Май
Бесплатно
Сокровища звездного неба
МГУ
Москва
Лекция
26 Май
Бесплатно
Антарктида глазами геофизика
Библиотека Планетарий 1
Санкт-Петербург
Лекция
27 Май
700
Пшеница. От дикого злака до империй
Центр «Архэ»
Онлайн
Лекция
28 Май
Бесплатно
Электрический ток на службе органической химии
ФизТех
Москва
Лекция
28 Май
Бесплатно
Люминесцирующие алмазные наночастицы для биомедицины и квантовых технологий
Культурный центр ЗИЛ
Москва
Лекция
28 Май
1000
Русский язык. Между правдой и вымыслом
Medio Modo
Москва

Популярное

За сутки
За неделю
За месяц
22 мая, 16:40
МГППУ

Психологи выяснили, как на детей влияют обычные и интерактивные книги

Чтение в дошкольном возрасте — это важная часть обучения, общения и воспитания. Оно помогает понимать смысл, задавать вопросы, удерживать внимание и постепенно входить в культуру общения с книгой. Кроме того, для маленького ребенка это новый способ взаимодействия с родителем. Сегодня эта тема особенно актуальна, потому что интерес детей к чтению снижается, а книги все чаще не выдерживают конкуренции с яркими видеоформатами. На рынке появляются книги с интерактивными элементами или элементами дополненной реальности: оживающие картинки, запахи, звуки.

МГППУ
# дети
# книги
# Психология
# чтение
23 мая, 11:47
Игорь Байдов

Планетологи рассказали, как Меркурий мог получить водяной лед

Меркурий — ближайшая к Солнцу планета, поэтому она постоянно подвергается интенсивному солнечному излучению. Однако там располагаются огромные запасы водяного льда — по оценкам, речь идет о сотнях миллиардах тонн. Правда, хранится он исключительно на полюсах на дне глубоких, постоянно затененных кратеров. Обнаружение льда в полярных кратерах Меркурия — одно из самых необычных открытий планетологии последних десятилетий. Но механизм его появления на планете до сих пор остается предметом научных споров. К разгадке приблизилась международная группа планетологов.

Астрономия
# BepiColombo
# Messenger
# водяной лед
# лед
# Меркурий
# Солнечная система
# Солнце
23 мая, 12:16
Татьяна Зайцева

Ученые объяснили сейсмоустойчивость пирамиды Хеопса

Ученые раскрыли причины удивительной сохранности крупнейшей из пирамид Гизы. Секрет того, что за прошедшие тысячелетия пирамиду не разрушили землетрясения, кроется в особенностях ее конструкции, в том числе в так называемых разгрузочных камерах, расположенных непосредственно над погребальной камерой фараона.

История
# египет
# землетрясение
# пирамида Хеопса
# пирамиды
20 мая, 12:45
Илья Гриднев

Снимки межзвездной кометы с орбиты Марса заставили астрономов пересмотреть ее историю

Китайский аппарат Tianwen-1, находясь на орбите Марса, снял 3I/ATLAS с редкого ракурса вне плоскости орбиты межзвездной кометы. Наблюдение и моделирование показали, что кому кометы заполняют крупные частицы размером в сотни микрометров, выбрасываемые с массовым расходом примерно тонна в секунду.

Астрономия
# кома
# кометы
# марс
# межзвездная комета
19 мая, 09:08
ИИМК РАН

Жители древней Ладоги питались трехметровыми осетрами

Команда археологов в составе младшего научного сотрудника Отдела славяно-финской археологии ИИМК РАН Натальи Григорьевой и археозоологов Института экологии растений и животных УрО РАН Ольги Бачуры и Татьяны Лобановой завершила комплексное исследование коллекции костей животных из раскопок поселения на Земляном городище Старой Ладоги (Ленинградская область). В ходе работы удалось проследить изменения системы хозяйства жителей на протяжении почти 10 веков.

ИИМК РАН
# археология
# история
# Ладога
# Рыба
17 мая, 12:46
Татьяна Зайцева

У пассажиров поездов обнаружили «эффект следования за незнакомцем»

Выходя из вагона и направляясь к выходу со станции, люди склонны следовать по тому же маршруту, что и незнакомый человек, идущий непосредственно перед ними. Это происходит даже в том случае, если такой выбор приводит к увеличению времени в пути.

Психология
# незнакомые люди
# пассажиры
# психология толпы
# транспорт
17 мая, 10:35
Игорь Байдов

В Гималаях людям и другим животным начал угрожать новый хищник

В высокогорных районах Гималаев появился новый хищник. Он не боится людей, возглавляет стаи собак и все чаще заходит в деревни. Местные жители называют его «кхипшанг». Речь идет о гибриде гималайского волка и бродячей собаки. Ученые опасаются, что этот зверь изменит хрупкий баланс местной дикой природы и в скором времени станет весьма опасным для человека.

Биология
# бездомные животные
# волк
# волки
# Гималаи
# животные
# Индия
# собаки
24 апреля, 13:28
Татьяна Зайцева

Ученые установили природу «золотого шара» с морского дна

Спустя два с половиной года после того, как подводный аппарат обнаружил на дне залива Аляска загадочный «золотой шар», ученым, наконец, удалось разобраться в природе этого объекта. Они пришли к выводу, что это отброшенная часть оболочки или основания гигантской глубоководной актинии.

Биология
# актиния
# Аляска
# зоология
# морские обитатели
# океан
29 апреля, 13:04
Александр Березин

На сайте Минобрнауки появилась новость об исследованиях российских физиков в области эфира

Релиз довольно неожиданно перенес время образования протонов и нейтронов в более раннее прошлое Вселенной. К сожалению, из его текста осталось неясным научное обоснование таких фундаментальных изменений в космологии. Также он резко передвинул в прошлое и момент возникновения реликтового излучения.

Физика
# Минобрнауки
# физика
# Эфир
[miniorange_social_login]

Последние новости:

  1. Биологи поняли, как заставить растения вступать в симбиоз с грибами

    24 мая, 10:00

  2. Физики сделали из вихрей Абрикосова кубиты

    23 мая, 16:46

  3. Starship смог выйти на плановую орбиту несмотря на отказ двигателя

    23 мая, 12:29

  4. Ученые объяснили сейсмоустойчивость пирамиды Хеопса

    23 мая, 12:16
Выбор редакции

Невидимая география космоса: как устроены высокие орбиты для спутников

17 мая, 16:20

Последние комментарии

Ростислав Кисель
39 минут назад
"Смешались в кучу кони, люди". Карфаген и Афины были значимыми центрам торговли в одно время, Рим - в другое, Финикия - еще раньше Карфагена...

От Южного Китая до Атлантики: как семь древних портов управляли потоками товаров и богатств

Имя Фамилия
54 минуты назад
Снижение рождаемости никак не может влиять на уровень смертности в данном случае. Оно влияет на убыль населения (отрицательный прирост). И если с

Инфографика: страны с самой высокой почасовой смертностью в мире

SuperTurg
1 час назад
Alexander, обычно относят к не боевым потерям. Но даже если убрать их, в самих сражениях погибало тоже очень много людей

Самые кровопролитные битвы древнего мира: где погибло больше всего воинов?

Дмитрий Ворончев
2 часа назад
Александр, где найти ссылку на "число просмотров порнографических материалов у жителей США с конца 1990-х тоже упало (хотя их доступность за это

Человечество слабеет и теряет интерес к сексу. Но никто не знает почему

LowCoder
2 часа назад
Европа куча процентов получает за счет ВПН хд

Карта: внедрение искусственного интеллекта по странам в 2026 году

Дмитрий Ворончев
2 часа назад
"Его логика проста: Марс можно подвергнуть терраформированию до атмосферы и климата земного типа" - на слове "можно" ссылка ведет на несуществующую

Первый успешный полет Starship: к чему приведет революция в освоении космоса? 

Qwer Qwer
2 часа назад
Alex, и вбей себе в бочку, что январь, февраль в развитых европейских странах по экономике очень слабые,это называется низким сезоном, оживление

Рейтинг крупнейших экономик мира к 2031 году

Qwer Qwer
2 часа назад
Alex, ты Алень выводы уже сделал за неполный 2026 год?По прогнозам в этом году будет небольшой плюс, а то что Путин волшебных люлей раздает

Рейтинг крупнейших экономик мира к 2031 году

Qwer Qwer
2 часа назад
Иван, охлаждение создали искусственно ,в том числе усилиями цб

Рейтинг крупнейших экономик мира к 2031 году

Qwer Qwer
2 часа назад
Михаил, такой рейтинг на много стран можно составить, нигде не идеально

Рейтинг крупнейших экономик мира к 2031 году

Владимир
2 часа назад
Цифры это фигня! Важнее как чувствуют себя граждане!!!

Рейтинг крупнейших экономик мира к 2031 году

Alexander Orsi
2 часа назад
SuperTurg, По словам самого Александра он потерял в пустыне (Дешт-е Лут) больше воинов чем во всех своих битвах . Персы больше всего воинов (до миллиона)

Самые кровопролитные битвы древнего мира: где погибло больше всего воинов?

Пад
3 часа назад
Бред собачий, хотите сказать что Кз ни имеет проценты , хотя там каждый второй использует ИИ, даже моя бабушка использует примере чатом гпт, и

Карта: внедрение искусственного интеллекта по странам в 2026 году

Павел Егоров
3 часа назад
Нефть, а де Київ, Львів та інші селища фашистської околиці?

Рейтинг самых загруженных аэропортов мира

SuperTurg
3 часа назад
Тут описываются сражения lll века до нашей эры. А как же сражения греков и персов 6-4 в. до нашей эры? Или походы Александра Македонского? Там потери

Самые кровопролитные битвы древнего мира: где погибло больше всего воинов?

Михаил Михаил
3 часа назад
Алексей, ты ещё про гос дог сша не написал, теряешь хватку или методичку потерял?

Рейтинг крупнейших экономик мира к 2031 году

Михаил Михаил
3 часа назад
Sanyasiebert, так юрик потребитель пропаганды, которая выискивать рейтинги по которым лидируют и начинают их муссировать, даже если эти рейтинги

Рейтинг крупнейших экономик мира к 2031 году

Михаил Михаил
4 часа назад
Александр, попытайся ещё найти рейтинг где россия лидирует и козыряй им. Например: 1-е место в мире по суммарной продолжительности отключений и

Рейтинг крупнейших экономик мира к 2031 году

Михаил Михаил
4 часа назад
Денис, клоун, вы же в прошлом году Японию перегнали, а в этом уже германию🤣 Вам же весь мир завидует....

Рейтинг крупнейших экономик мира к 2031 году

Шавкат Ханов
4 часа назад
Как может получиться 750 тонн углекислого газа из 288 тонн угля???

Китай запустил первый геотермальный проект отопления на сверхкритическом углекислом газе

Самые обсуждаемые

Подтвердить?
Подтвердить?
Причина отклонения
Подтвердить?
Не получилось опубликовать!

Вы попытались написать запрещенную фразу или вас забанили за частые нарушения.

Понятно
Комментарий на проверке

Что-то в вашем комментарии показалось подозрительным, поэтому перед публикацией он пройдет модерацию.

Понятно
Жалоба отправлена

Мы обязательно проверим комментарий и
при необходимости примем меры.

Спасибо
Аккаунт заблокирован!

Из-за нарушений правил сайта на ваш аккаунт были наложены ограничения. Если это ошибка, напишите нам.

Понятно
Что-то пошло не так!

Наши фильтры обнаружили в ваших действиях признаки накрутки. Отдохните немного и вернитесь к нам позже.

Понятно
Лучшие материалы
Закрыть
Войти
Авторизуясь, вы даете согласие на обработку персональных данных и подтверждаете ознакомление с Политикой.
Ваша заявка получена

Мы скоро изучим заявку и свяжемся с Вами по указанной почте в случае положительного исхода. Спасибо за интерес к проекту.

Понятно