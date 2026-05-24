Этот пост добавлен читателем Naked Science в раздел «Сообщество» . Узнайте как это сделать по ссылке.

Инфографика: мировые центры пиратсва

Морское пиратство существует до сих пор. На инфографике показаны основные горячие точки пиратства в XXI веке.

Инфографика: мировые центры пиратсва / © Anna Fleck, Statista

Международная морская организация с 2000 по 2024 год зафиксировала более семи тысяч инцидентов, связанных с пиратами. Практически 300 попыток угона оказались успешными.

Больше всего инцидентов пришлось на Южно-Китайское море. Однако большинство этих атак были мелкими кражами. В последнее десятилетие уровень пиратства в регионе снизился. Это произошло благодаря росту сотрудничества между странами региона.

Наибольшее число успешных захватов судов зарегистрировали в Восточной Африке — 161 случай. В общей сложности там зафиксировали 1108 случаев нападений.

Одно из самых опасных мест для моряков — Западная Африка. С 2000 года именно на этот регион пришлось 11 из 32 смертей, связанных с пиратством.

По данным Международного морского бюро Международной торговой палаты, в 2025 году эксперты зарегистрировали 137 нападений на суда. Пираты захватили четыре корабля, еще два обстреляли.