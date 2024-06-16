Правда ли, что семена растений, прошедшие через пищеварительную систему животных, лучше прорастают? Если да, то каков механизм этого?

Спрашивает
Илья Дзен
#животные
+2
#растения
#семена
45 минут назад
293
Средний вопрос
Дмитрий Пащенко
эксперт

Краткий ответ: это правда, но, разумеется, это относится далеко не ко всем семенам. А теперь подробнее: Разные растения имеют различные приспособления к распространению своих семян; некоторые из них сделали так, чтобы животные поедали их плоды и тем самым разносили семена. Подобное явление называется эндозоохорией (то есть буквально – «переносом внутри животных»), и именно эндозоохорные растения обладают обсуждаемым свойством.

Узнать эндозоохорные растения легко. В их плодах обычно есть сочное съедобное нутро, которое и должно привлекать животных, а семена внутри либо имеют собственную плотную оболочку (как у ягод — например, у винограда), либо окружены специальной жесткой оболочкой, формируемой плодом (как у костянок — например, у вишни). Оба этих способа способствуют выживанию семян внутри пищеварительного тракта животных.

Разные животные разносят семена конкретного растения с разной эффективностью, а потому некоторые растения стремятся сделать свои плоды съедобными не для всех. Так, например, плоды стручковых перцев (Capsicum) содержат большие количества жгучих веществ — это адаптация против поедания их млекопитающими. Дело в том, что млекопитающие умеют жевать, а потому могут размолоть своими зубами не только мякоть плода, но и сами семена; к тому ж звери перемещаются по не очень большим территориям, и далеко они семена вряд ли унесут. А вот птицы, основные распространители семян перцев, и летают подальше, и, что самое главное, не жуют, а глотают плоды целиком, а потому семена остаются невредимыми (а их жгучий вкус не получится почувствовать без разгрызания самого семечка).

Механизм же улучшения прорастания состоит в следующем. Как было сказано выше, семена в эндозоохорных плодах имеют специальные плотные оболочки различной природы, предохраняющие их переваривания; но эти самые оболочки могли бы затруднить «выход» зародыша наружу. Именно поэтому, если вы посадите в землю косточку вишни, она, конечно, может взойти, но потратит на это гораздо больше сил, чем следовало бы. В то же время в пищеварительной системе животных эти оболочки всячески повреждаются — как кислым желудочным соком, так и камнями в мускульном желудке птиц (именно птицы являются главными «партнёрами» эндозоохорных растений), что и облегчает последующее «пробитие» этих оболочек проростком.

Человеку довольно давно известен этот эффект, а потому в сельском хозяйстве для улучшения прорастания некоторых культур применяется скарификация (буквально – «процарапывание») их семян. Перед отправкой на поля семена таких растений действительно вымачивают в кислоте и/или мешают в чане с песком или железными опилками: то есть имитируют жесткую среду желудка и кишечника животных, чтобы истончить и размягчить их оболочки.

У некоторых растений эти оболочки стали настолько плотными, что их семена в принципе не могут взойти, пока не будут скарифицированы; иными словами, в природе такие растения очень жестко привязаны к животным, питающимся их плодами. Таково, например, печально известное дерево додо (Sideroxylon grandiflorum), растущее на Маврикии. Как считается, его плоды распространяли дронты, истреблённые человеком, и в итоге во второй половине ХХ века на всём острове оставалось всего 13 деревьев, еще «помнящих» живых дронтов — а более молодых не было вовсе. К счастью, оказалось, что желудок домашних индеек ничуть не хуже дронтового скарифицирует семена этого дерева, а потому сейчас его популяция благодаря усилиям природоохранителей начала восстанавливаться.

Возвращаясь же к вашему вопросу, позволю его кратко переформулировать для краткого ответа: на самом деле прохождение через пищеварительную систему не улучшает прорастание семян эндозоохорных растений — просто изначально эти семена имеют ухудшенное прорастание, а их поедание животными лишь возвращает его в норму.

Комментарии

Популярные По порядку
1 Комментарий

Serjo Djachkowski
Serjo Djachkowski
4 минуты назад
-
0
+
Разрушение абсзизовой кты и удалилением ингибиторов задержки развития. Условно семена тополя через 4-6 часов теряют способность к прорастанию а Ariocarphus triginus могут этого ожидать 30 лет, также лотос может прорасти через несколько тысяч лет.
Ответить
-
0
+
Есть что спросить?

Вы можете получить ответ на вопрос по любой теме от экспертов нашей редакции, хорошо разбирающихся в этой теме.

Задать вопрос

Похожие вопросы

Как растение при своей хрупкости пробивает твердую корку почвы и даже асфальт и бетон?
Спрашивает
Alexandra Zaprometova
#растения
+1
#физика растений
19.11.2023
19 107
Простой вопрос
18
18
Комментировать
Егор Быковский
эксперт

Ваш вопрос предполагает самой своей формулировкой, что маленький росток может сделать трещину в асфальте. А...Читать далее

Почему кошки так любят валерьянку?
Спрашивает
Roman Markin
#валерьянка
+2
#животные
#кошки
30.10.2022
6 621
Средний вопрос
3
3
Комментировать
Александр Речкин
эксперт

Настойка валерианы лекарственной применяется в качестве седативного (успокоительного) лекарственного...Читать далее

Есть что спросить?

Вы можете получить ответ на вопрос по любой теме от экспертов нашей редакции, хорошо разбирающихся в этой теме.

Задать вопрос

Самые активные участники

Roman Markin
51 вопрос
Илья Дзен
9 вопросов
Модест Измайлов
9 вопросов
Александр Большанин
4 вопроса
Motiliok
3 вопроса
The King
3 вопроса
ראובן פיאטיגורסקי
2 вопроса
Олег Назаренко
2 вопроса
Наташа Подунова
2 вопроса
Дмитрий
2 вопроса
Артем Гаврин
2 вопроса
Ильяс А.
2 вопроса
Arthur Ismagilov
2 вопроса
Фёдор А
2 вопроса
Мария Чеботарь
2 вопроса
Дмитрий Скрипач
2 вопроса
Данил Ушаков
1 вопрос
FARIk
1 вопрос
Анастасия Латунова
1 вопрос
Ольга Третьякова
1 вопрос
Dimitry Ramitsin
1 вопрос
Александр Зданович
1 вопрос
Алексей Демченко
1 вопрос
Иван Колупаев
1 вопрос
Anton Khoryukov
1 вопрос
Alexandra Bykovsky
1 вопрос
Организационный Комитет
1 вопрос
Zhe Sh
1 вопрос
Сергей Евстафьев
1 вопрос
Михаил Орлов
1 вопрос
Wren Guest
1 вопрос
Belzebuth
1 вопрос
Вова Филиппов
1 вопрос
dikoe kino
1 вопрос
Белка Летяга
1 вопрос
Masyanya Masyanya
1 вопрос
Christian Dengov
1 вопрос
Antino Yone
1 вопрос
John Oakland
1 вопрос
Vlad Imir
1 вопрос
Termux
1 вопрос
Сергей Баталов
1 вопрос
Анна Ванжа
1 вопрос
Альберт Эйнштейн
1 вопрос
Оксана Телегина
1 вопрос
Рус Ком
1 вопрос
Alexandra Zaprometova
1 вопрос
Станислав Смирнов
1 вопрос
Igor Daniaev
1 вопрос
Иван Савенков
1 вопрос
Maks Brandt
1 вопрос
Антон Мытарев
1 вопрос
Динис Исхаков
1 вопрос
Денис Карандашов
1 вопрос
Алексей Ванхальский
1 вопрос
Егор Р.
1 вопрос
Ярослав Серяков
1 вопрос
Руслан Габитов
1 вопрос
Дмитрий Кобзев
1 вопрос
Daniel Pashtt
1 вопрос
Света
1 вопрос
Виталий Радашкевич
1 вопрос
Кирилл Спицын
1 вопрос
Анатолий Глянцев
1 вопрос
Геннадий Лапицкий
1 вопрос
а ну
1 вопрос
Артём Стерхов
1 вопрос
Andrey Parshikov
1 вопрос
Сауле Кушиков
1 вопрос
Дониеров Аслиддинхон
1 вопрос
Юля Ионова
1 вопрос
Дмитрий Стрекалов
1 вопрос
Воля Иванов
1 вопрос
Николай К
1 вопрос
Дудкин Вадим
1 вопрос
Евгений Щербак
1 вопрос
Sonic The-Hedgehog
1 вопрос
O. N.
1 вопрос
Константин Джураев
1 вопрос
Sergey B.
1 вопрос
Vladislav
1 вопрос
Роман Рыбка
1 вопрос
Иван Петров
1 вопрос
Валерий Петров
1 вопрос
Владислав Селивёрстов
1 вопрос
Иван Жидков
1 вопрос
Anna Dorn
1 вопрос
Марианна Воропаева
1 вопрос
Голодный Волк
1 вопрос
Кирилл Анатольев
1 вопрос
Андрей Ярвепер
1 вопрос
никита коленов
1 вопрос
Boris Mityashin
1 вопрос
Никита Воронович
1 вопрос
Анна Агафонова
1 вопрос
Владимир Алексеевич
1 вопрос
Павел Мельников
1 вопрос
Артем Подчувалов
1 вопрос
Алена Кирсанова
1 вопрос
Вячеслав Говорун
1 вопрос
Александр Речкин
1 вопрос
Показать всех
Подтвердить?
Подтвердить?
Причина отклонения
Подтвердить?
Не получилось опубликовать!

Вы попытались написать запрещенную фразу или вас забанили за частые нарушения.

Понятно
Жалоба отправлена

Мы обязательно проверим комментарий и
при необходимости примем меры.

Спасибо
Аккаунт заблокирован!

Из-за нарушений правил сайта на ваш аккаунт были наложены ограничения. Если это ошибка, напишите нам.

Понятно
Что-то пошло не так!

Наши фильтры обнаружили в ваших действиях признаки накрутки. Отдохните немного и вернитесь к нам позже.

Понятно
Лучшие материалы
Войти
Регистрируясь, вы соглашаетесь с правилами использования сайта и даете согласие на обработку персональных данных.
Ваша заявка получена

Мы скоро изучим заявку и свяжемся с Вами по указанной почте в случае положительного исхода. Спасибо за интерес к проекту.

Понятно
Ваше сообщение получено

Мы скоро прочитаем его и свяжемся с Вами по указанной почте. Спасибо за интерес к проекту.

Понятно