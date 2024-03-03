Почему люди старшего поколения часто говорят, что в их время было лучше все: еда вкуснее, одежда моднее, техника качественнее? 

Короткий ответ: потому что мы (люди в целом) так устроены. Сейчас поколение старше нас так говорит; когда наше поколение войдет в пятый десяток, мы тоже начнем так говорить. «Раньше было лучше» — универсальная экзистенциальная идея человечества, которой уже много тысяч лет.

Подробнее: однозначного ответа, почему мы так любим говорить «раньше было лучше» нет. Что поделать, люди — сложные. Но мы можем обрисовать несколько социально-психологических явлений, которые точно связаны с этой нашей привычкой.

Стал ли мир хуже?

Для начала убедимся, что дело именно в психологии человека и попробуем объективно оценить тезис «в их время было лучше все», то есть «сейчас все стало хуже». Вкус еды — штука крайне субъективная, тут ничего не поделать. Можно только сказать, что с каждым годом мы лучше и лучше питаемся по всем ключевым показателям.

Стала ли одежда менее модной, тоже сложно придумать, как и измерить, но индустрия моды последние десятилетия растет, словно на дрожжах. Даже если старшему поколению что-то в современной одежде, аксессуарах и обуви не нравится, нынешняя молодежь, да и просто взрослые явно так не считают.

С техникой история еще интереснее. Возьмем, к примеру автомобили: даже при все более возрастающей сложности новых машин, они доставляют своим владельцам все меньше проблем. То есть, надежность, она же — измеримая «качественность» продукта, — только растет.

По электронным устройствам статистику найти сложнее, особенно учитывая, что многих категорий товаров еще 30 лет назад попросту не существовало. Но тут поможет простое наблюдение: когда последний раз вы, прогуливаясь по городу, видели мастерскую по ремонту телевизоров? А бытовой техники? Еще в начале 2000-х в каждом районе небольшого города можно было найти одну или две таких организации. Сейчас они просто пропали за ненадобностью — современная бытовая электроника стала радикально дешевле, она просто быстрее устаревает, чем требует замены из-за неисправности или износа.

Мир в целом стал лучше по очень многим параметрам. Люди меньше умирают от всех причин, количество убийств снижается, даже воюем мы меньше.

Можно и дальше сыпать самыми разными ссылками на исследования, статистические выкладки и оптимистичные выводы ученых. Но многие люди, прочитав их, либо увидят то, что их все равно обеспокоит (и подтвердит мысль, что мир становится хуже), либо воскликнут — «мне-то что с вашей «средней температуры по больнице», я же прекрасно знаю сам (или сама), что раньше жизнь была лучше, а сейчас все летит в тартарары!» И будут по-своему правы.

Ностальгия

Ощущение любви к некоему прошлому или месту называется ностальгией. В некоторых случаях она может даже приводить к серьезным психологическим проблемам вплоть до временной недееспособности человека. Но чаще это просто некая совокупность образов и воспоминаний, частично формирующая ядро нашей личности. Оттого ностальгия, кстати, и важна для людей — она позволяет «заземлиться» в определенных исторических, культурных и социальных концепциях вместе с другими членами общества.

Формированию ностальгии способствуют два свойства нашей психики:

«розовая ретроспекция» (rosy retrospection) и комплекс смежных феноменов (например, взаимосвязь эмоций и памяти) — окрашивает наши воспоминания в в более позитивные краски. Проще говоря, негативные аспекты чьих-то действий, событий и каких-то вещей забываются или их острота уменьшается, а положительные либо остаются неизменными, либо преувеличиваются (их приоритет возрастает).

«всплеск воспоминаний» (reminiscence bump) — свойство людей старше сорока особенно часто обращаться к воспоминаниям о подростковом и раннем взрослом возрасте. Наибольшее количество новых впечатлений и наименьшее количество обязанностей в жизни человека обычно приходятся как раз на период с 10 до 30 лет. А дальше, как правило, все идет уже по накатанной.

Ненадежность памяти

Не стоит забывать и о том, что в рейтинге самых надежных вещей человеческая память будет очень далека от высоких мест. Ложные воспоминания, дежавю, жамевю, криптомнезия… Добавим сюда еще когнитивные искажения — и картина станет совсем безрадостной. Но об одном из них обязательно стоит упомянуть, поскольку в укреплении стереотипа «раньше было лучше» он играет немаловажную роль: это ошибка выжившего (и прочие систематические ошибки отбора).

Нельзя уверенно судить о чем-либо по единичным примерам. Очень легко убедить себя, что машины в 1980-м году делали такие, что «огого». Особенно если такая машина до сих пор есть в семье и уже проехала полмиллиона километров. Этот единичный случай (даже если их известно сто — по сравнению с миллионными тиражами модели они незначительны) не показатель надежности, безопасности и экономичности. Он лишь показывает, что в условиях конкретной семьи с определенным стилем эксплуатации машина может прожить долго и счастливо. Но сколько таких же машин сломались и когда — мы из этого примера никак не узнаем. Равно как ничего не узнаем об экономичности, безопасности и потребительских качествах этой модели в иных условиях эксплуатации.

Ювеноя

Обратите внимания, как мысль «раньше было лучше» часто формулируется — «в наше время». Это неспроста. Старшее поколение отделяет себя от тех, что следуют за ним, чье время идет прямо сейчас и «явно стало хуже». Такая психологическая уловка выполняет функцию помощи в социализации со сверстниками. И у нее даже есть специальное название — ювеноя (juvenoia).

Большая часть жизненно необходимых навыков и понимание окружающего мира усваиваются все в том же диапазоне между 10 и 30 годами. Тогда же формируется личность человека, его взгляды. Приправим это все наибольшим количеством ярких позитивных эмоциональных воспоминаний — и получается мир прошлого, который был замечательным. Сегодняшний мир сложнее, он изменился, его трудно понимать. А что самое главное — его населяют новые люди, которым он нравится и они его понимают лучше. Это уже не «их время», это «чужое время», которому старшее поколение не принадлежит (и мы не будем принадлежать, когда сами станем для кого-то «старшим поколением»).

Ворчать «раньше было лучше» — нормально, даже хорошо. Так появляются темы для разговоров с друзьями. Главное не забывать, что это когнитивное искажение. И не строить никаких выводов на его основании.