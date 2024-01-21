Каким образом можно транспортировать полезные металлы с астероида на Землю, если использовать корабли, способные менять орбиту астероида для его удержания вокруг Земли?

Вряд ли в обозримом будущем астероиды станут выводить на околоземную орбиту. Космические двигатели, способные существенно изменять орбиты даже небольших астероидов, пока остаются почти такой же далекой фантастикой, как субсветовые звездолеты.

Рассмотрим километрового размера астероид, пересекающий орбиту Земли. Для перевода на околоземную орбиту его скорость понадобится изменить на величину порядка 10 км/с. Для этого надо с такой же скоростью выбросить в космос примерно половину его вещества, то есть примерно полмиллиарда тонн. По массе это на два порядка больше, чем израсходовано топлива всеми ракетами в истории космонавтики, а по энергии — на три порядка больше. Это делает неоправданными любые операции по изменению орбиты таких астероидов.

Вместе с тем в Солнечной системе есть астероиды, орбиты которых относительно близки к земной. В зависимости от особенностей движения их называют временными спутниками, квазиспутниками, коорбитальными астероидами. Их орбиты вокруг Солнца расположены так, что эти объекты либо долго остаются на не очень большом расстоянии от Земли, либо регулярно с ней сближаются. Если на таких астероидах будут обнаружены ценные ресурсы, то можно рассмотреть задачу их регулярной транспортировки на Землю.

Экономичнее всего было использовать для этой цели электромагнитную катапульту. Из-за малой массы астероидов гравитация у них очень слабая, и достаточно очень небольшого усилия, чтобы отправить контейнер с грузом в открытый космос. На Земле контейнер может затормозиться в атмосфере, входя в нее по касательной, как это делали космические корабли «Аполлон», возвращаясь с Луны. В конце пути должны сработать парашюты.

Правда, для успешного торможения в атмосфере нужно входить в нее очень точно. Ошибка всего на пару десятков километров может привести к разрушению контейнера из-за перегрева или к его отскоку в космос. Обеспечить такую точность при броске с астероида не получится. Поэтому каждый контейнер должен снабжаться навигационной системой и двигателями для коррекции орбиты.

Такие двигатели, скорее всего, имеет смысл делать ионными. У них небольшая тяга, зато они могут работать продолжительное время, а благодаря высокой скорости истечения рабочего тела имеют относительно небольшую массу. Источником энергии для них будут служить солнечные батареи. Собственно, такая технология уже была использована в японских аппаратах «Хаябуса» и «Хаябуса-2» для доставки образцов грунта с астероидов Итокава и Рюгу.

И все же до сих пор неясно, будут ли даже самые ценные ресурсы с астероидов экономически оправдывать их добычу в космосе.