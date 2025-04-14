Почему Дробышевский предлагает расстреливать создателей криптовалют и их майнеров? Что они ему сделали?

Спрашивает
Roman Markin
#биткойн
+2
#криптовалюты
#энергетика
Вчера, 20:21
45 601
Средний вопрос
Александр Березин
эксперт

Идею, что криптовалюты, а точнее их майнинг и транзакции, вредны для планеты и человечества, трудно назвать новой. Пожалуй, новизна заявлений российского антрополога Станислава Дробышевского только в том, что он готов бороться с этим наиболее радикальными мерами. Но оправданы ли они?

Биткойн, как Naked Science уже писал, сложная в наработке и использовании криптовалюта. По консервативным оценкам, общемировые траты электроэнергии на его майнинг в 2024 году составили 140 миллиардов киловатт-часов. Кстати, их быстро нагоняют нейросети: по минимальным оценкам, в прошлом году они уже потребили 60 миллиардов киловатт-часов, а через несколько лет «съедят» куда больше.

Скажем, Польша или Аргентина — страны с населением по несколько десятков миллионов человек и далеко не самые бедные в случае первой — потребляют меньше 140 миллиардов киловатт-часов.

Станислав Дробышевский о майнерах, примерно с 53 минут (то же видео на альтернативном ресурсе) / © YouTube

Эта проблема затронула и нашу страну: например, в Иркутской области, где электричество (в силу отсутствия газа) дешево, «серые майнеры» серьезно нагружают местные сети и заставляют поднимать тарифы. В Дагестане электричество уже не такое дешевое, но там частa практика его незаконного потребления («брось провод на столб»). Проблемы — аналогичные. Всего Россия тратит не менее 15 миллиардов киловатт-часов на майнинг. Вроде бы на фоне 1,1 триллиона киловатт-часов генерации — не много.

Но проблема обостряется тем, что у нас дмохозяйства платят за электричество меньше, чем промышленность и торговля, хотя технически затратнее продавать как раз домохозяйствам. Майнеры — это, как правило, физические лица, потребляющие по тарифу для физических лиц. Но по сути это бизнес, то есть такие люди, в общем-то, нарушают закон и побуждают власти вводить «подушевые» нормы потребления электричества, сверх которых платить приходится уже куда дороже. Владельцы загородных домов с электроотоплением, конечно, не в восторге от всего этого.

Но Станислав Дробышевский вряд ли смотрит на вопрос так узко. С его точки зрения, траты энергии на биткойн расходуют невосполнимые ресурсы человечества, скажем газ, на котором работают электростанции. Формально здесь все разумно: ради какого-то набора цифр на флэшках приходится тратить то, чем могли бы воспользоваться будущие поколения. Он задает вопрос: что если именно вот этих энергетических ресурсов, что мы сегодня потратили по неосмотрительности, людям будущего не хватит, чтобы «улететь на альфу Центавра и забыть все это как страшный сон».

Кстати, метан реально используют как ракетное топливо (в Starship) и будут использовать намного шире в будущем. Уже в 2030-х его расход на эти цели составит сотни тысяч тонн в год, и даже при сравнительно консервативных оценках речь может пойти о миллиарде кубометров в год или более. Кажется, что оставить его нетронутым и в самом деле неплохая идея.

На практике, однако, все существенно сложнее. Начнем с основ: сегодняшняя энергетическая ситуация на планете действительно неустойчива. Солнечные батареи вырабатывают 7% мирового электричества, ветряки — 8%, еще примерно 15% — ГЭС, десяток процентов — АЭС. Остальное получают сжиганием угля и газа. Эти ресурсы действительно конечны, но стоит ли переживать по поводу их исчезновения, понятно уже куда меньше.

Дело в том, что при сжигании газа и угля возникают микрочастицы, проходящие через легкие непосредственно в кровь и подстегивающие образование тромбов. Это делает сжигаемое топливо одним из важнейших источников инфарктов и инсультов. Они убивают, по разным оценкам, от миллиона до нескольких миллионов человек в год. Предположить, что кто-то (потомки) будет использовать такой источник энергии, если у него есть выбор, очень сложно.

Современное человечество жжет уголь, «биомассу» (по сути, дрова) и газ потому, что этого выбора у него нет. Дешевое топливо у нас в наличии: уже добытого урана-238 только в России 0,7 миллиона тонн, и весь его можно превратить в плутоний, эффективное топливо, на которое уже работает реактор БН-800 в нашей стране. В цене атомного киловатт-часа топливо — примерно 5%, то есть 25-30 копеек.

Но нет такой важной детали, как по-настоящему практичный ядерный реактор. Современные реакторы типа ВВЭР или БН-1200 или их аналоги требуют примерно тонны металла и бетона на киловатт мощности.

Просто для понимания: АЭС на шесть энергоблоков подобных типов имеет массу как пирамида Хеопса. С той только разницей, что блоки пирамиды — из природного камня, а предварительно напряженный железобетон для реакторов приходится делать с нуля, да и сложного оборудования там очень много. Все это очень дорого и намного сложнее любой пирамиды. Поэтому отбить капиталовложения в АЭС по-настоящему непросто.

Тепловые электростанции используют более дорогое топливо. Например, у газовой ТЭС две трети цены киловатт-часа — именно топливо, до трех рублей на киловатт-час. Получается, ее топливо в десять раз дороже, чем атомное. Но на киловатт мощности газовой ТЭС надо порядка 200 килограммов бетона и металла, а угольной ТЭС — не более 500 килограммов. Естественно, вернуть капвложения в них намного проще.

Из этой ситуации есть выход: существуют проекты АЭС очень малой материалоемкости, как у угольной ТЭС (БН ГТ). Малые капвложения и работа на быстрых нейтронах позволяют таким электростанциям быстро маневрировать, снимая проблему сравнительной инертности в выработке электроэнергии АЭС. Однако таким новым типам реакторов не хватило достаточно авторитетных — в глазах управленцев, принимающих решения, — лоббистов. Поэтому такие реакторы пока не строятся и не планируются к постройке нигде в мире.

Тем не менее очевидно, что газ не будет стоить дешево вечно, и даже уголь когда-нибудь кончится. В этот момент человечество перейдет на менее материалоемкие реакторы без вариантов, просто потому что никакой другой возможности у него не будет. А в таких условиях управленцы начинают ориентироваться не только на тезисы лоббистов, но и на собственные размышления, что, судя по историческому опыту, существенно подстегивает технический прогресс. Здесь стоило бы рассказать, почему ядерная энергетика, вопреки популярным мифам, много безопаснее тепловой (даже с учетом Чернобыля) или почему миллионы тонн ядерных отходов лишь миф, но и про то, и про другое мы уже писали.

Поэтому особенно переживать из-за нынешних трат газа и угля на майнинг биткойнов нет смысла. Фактически, они еще могут и ускорить переход к практичным АЭС. А с ними речь о нехватке топлива у людей не стоит. Урана в морской воде четыре миллиарда тонн, стоимость добычи оттуда лишь в несколько раз выше, чем из руд. То есть даже «морской» уран будет давать топливо дешевле современного газа — и в огромных количествах.

Исчерпать четыре миллиарда тонн урана сложно, потому что их энергетический эквивалент — примерно 90 миллионов триллионов киловатт-часов. А после того как этот объем урана из морской воды начнут извлекать, вода эта, в силу своих химических свойств, неизбежно извлечет из пород морского дна еще большее количество урана, чем в ней есть сейчас.

То есть энергетически атомная энергетика по сути неограниченна по топливу. Потратить миллиарды триллионов киловатт-часов в обозримой перспективе не получится при любой мыслимой скорости майнинга. «Сжечь будущее», если ваша энергетика основана на здравых принципах, не выйдет чисто физически. Не перейти на новую энергетику человечество тоже не может, поскольку для этого не нужно сохранение газовой генерации в принципе (достаточно наличия одного лишь урана).

Да, газ используют не только в энергетике, но и для получения полимеров и удобрений. Однако из школьного курса химии хорошо известно, что получать азотные удобрения и полимеры можно не только на основе метана, но и из водорода от электролиза и азота воздуха (удобрения) или любого материала, содержащего углерод плюс того же водорода (полимеры).

С другой стороны, увеличенный расход газа «прямо сейчас» означает, что лично вы и ваши дети вдохнут больше микрочастиц, чем могли бы в мире без криптовалют. Надо ли бежать, тащить майнера на расстрел? Не факт.

Скорее всего, соседи по даче, жгущие траву, листья и мусор, доставляют в вашу кровь больше микрочастиц (все это горит много грязнее газа, без каких-либо фильтров и куда ближе к вам), чем пятипроцентный рост сгорания природного газа на ТЭС. Водители в транспортном потоке, частью которого вы становитесь каждое утро, тоже выбрасывают микрочастицы прямо вам в лицо, и, конечно же, бензин при сгорании дает куда больше микрочастиц, чем метан. Если всех их начать расстреливать — то кто, собственно, останется?

Комментарии

Популярные По порядку
64 Комментариев
Алексей Думный
Алексей Думный
1 час назад
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Криптовалюта это пирамида. Кто первый вошёл тот всех и нагрел. А реальную прибыль получают те кто производит "машинки" для майнинга и производители чипов и производители электроэнергии. Остальные занимаются перемещением денег из карманов пользователей. Это хорошо видно если майнеру отрубить все другие виды дохода и оставить только майнинг. Он просто сдохнет. Хорошо так же ворам в дагестане когда можно воровать электроэнергию. Если бы майнерные машинки работали на крови то воровали бы людей для выкачивания из них крови. И это стало бы нормой. Потому что этические проблемы мало кого волнуют. Ну типа воровать и обманывать это не хорошо. Так что Дробышевский правильно говорит.
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Федор Романовский
Федор Романовский
1 час назад
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Утверждать что криптовалюты бесполезны - нонсенс. Почему тогда не сказать что банковская система бесполезна. Эмиссия бесполезна. Техническая цивилизация?
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Денис Перов
Денис Перов
2 часа назад
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Что за набор ахинеи, выдумок автора и ещё кого-то и кривых выводов из всего этого я сейчас прочитал?! Гражданин Березин, астанавитесь!))
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Константин Ершов
Константин Ершов
2 часа назад
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Автор бредит. Особенно, про 238 уран, который можно весь превратить в плутоний и его использовать, как топливо для реакторов. Например при работе электростанции из тонны урана за цикл образуется несколько килограм плутония. Чтобы его встроить в топливо нужны танцы с бубнами. Даже при небольшой доле плутония в топливе устойчивость работы реактора сильно понижается, т.к. доля запаздывающих нейронов при делении плутония существенно ниже. И т.д. и т.п. Плутоний это настоящий головняк и для энергетиков и для военных.
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Виталий Садов
Виталий Садов
3 часа назад
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Электричество качают в Китай, как и воду из Байкала и лес. А обогащаться на крипте могут всякие недоумки, это не есть хорошо. И так деньги водятся в основном у всяких дельцов, криминала и у тех, кто занимается чем то бестолковым.
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Андрей Макаров
Андрей Макаров
3 часа назад
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Майнингом занимаются только там где электричество дешёвое. А дешёвое оно там где не переизбыток. Всё просто.
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Станислав Поплавский
Станислав Поплавский
5 часов назад
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А на что предлагают потратить киловатт часы господа учёные? На сжигание ненужных людей? Кто там у них решает, что кому нужное?
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Yohan Palich
Yohan Palich
5 часов назад
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Дробышевский должен знать, что расстрелять Сатоши так же сложно, как отрубить голову Чеширскому коту. В этом был великий замысел.
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Leonid Sleptsov
Leonid Sleptsov
6 часов назад
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Еще стоимость и ресурсы на майнеры. Это же электронный мусор. На них тоже тратится газ. Газ кстати не только электричество но и удобрения и много другого. Еще не известно сколько десятков лет будут в пустую расходовать ресурсы. А может сотни лет... Расходы на инфраструктуру для доставки электричества. Вся эта крипта накладывает большие расходы на людей. А пользы по факту-то никакой. На нем богатеют только мизерное количество людей и используется по большей части в криминале и сокрытия налогов. Короче это налог со всех жителей земли. Думаю там не мало. Конечно есть много другого что так же бесполезно. Но крипта это апофеоз. Якобы крипта
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Сергей Видинеев
Сергей Видинеев
6 часов назад
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Насчёт цемента( и песка!),-100 тонн Маск выведет на орбиту ,для строительства станции бублика,в 1000 км от Земли,и будет там и АЭС,и фармацевты,и ученные с телескопами,и все пишущие комментарии посетят гостиницу и отели(Трампа?),а то ведь на оставшейся мкс,после 30 года,нет искусственной гравитации-исблюешся весь...
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KakoiToChel
KakoiToChel
7 часов назад
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То есть он беспокоится о том, что наше будущее поколение проживет с газом на неделю меньше чем если бы майнеры не тратили электричество? Может надо просто другой источник энергии придумать, а то так можно практически любую трату электроэнергии назвать деструктивной, если покопаться. Грета с бородой)
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Вальтер Погосов
Вальтер Погосов
7 часов назад
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Опять зелёный шаманизм про ужасные "микрочастицы". Теперь еще высосанные из пальца миллионы смертей от них.
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    Владимир Байбиков
    Владимир Байбиков
    7 часов назад
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    Вальтер, статистика вещь упрямая, а собранная за большие сроки с очень большой базы тем более. Но вред микрочастиц дорожных (асфальт и резина от шин) намного больше. И электромобили (и так требующие для зарядки электричество, не всегда добытое экологично) эту проблему не решают.
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      Вальтер Погосов
      Вальтер Погосов
      7 часов назад
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      Владимир, да нет там никакой статистики. Шаманизм один. Вчера специально не поленился и поговорил на эту тему с ChatGPT. Это ужас какой-то.
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        Исмаил Джабраилов
        Исмаил Джабраилов
        1 час назад
        -
        0
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        Вальтер, есть статистические оценки избыточных смертей от разных источников энергии. https://pubs.giss.nasa.gov/abs/kh05000e.html
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          Вальтер Погосов
          Вальтер Погосов
          58 минут назад
          -
          0
          +
          Исмаил, в статье используются данные по "избыточной смертности", взятые из других исследований. См. таблицу 1 этой статьи. Как оценивалась эта "избыточная смертность", остается за кадром. Большое сомнение вызывает утверждение о том, что это вообще можно сделать сколько-нибудь разумным способом. Вполне вероятно, что степень загрязнения воздуха за счет человеческой деятельности действительно коррелирует со смертностью. Но кто сказал, что загрязнение воздуха той же сажей является ПРИЧИНОЙ повышенной смертности? В более бедных странах зачастую бывает хуже экология, но там есть множество других причин для повышенной смертности - хотя бы уровень медицинского обслуживания... Всё это очевидно, но дальше все эти "ученые" пытаются вычленить влияние именно факторов загрязнения в повышенную смертность. Понятно, что разумным способом это сделать нельзя - и тут начинаются танцы с бубнами со всякими "моделями" и манипуляции цифрами. Все ради того, чтоб вклиниться в зеленую повестку и получить доступ к материальным ресурсам в виде грантов, должностей и прочих плюшек.
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            Исмаил Джабраилов
            Исмаил Джабраилов
            42 минуты назад
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            +
            Вальтер, "в статье используются данные по "избыточной смертности", взятые из других исследований." Это обычная практика, особенно когда исследование имеет модельный характер и работает на стыке дисциплин - в данном случае, энергетики и экологии здравоохранения. "Но кто сказал, что загрязнение воздуха той же сажей является ПРИЧИНОЙ повышенной смертности?" Вообще-то в современной эпидемиологии существует консенсус о причинной связи между загрязнением воздуха (особенно PM2.5, NOx, SO2) и повышенной смертностью. "Все ради того, чтоб вклиниться в зеленую повестку и получить доступ к грантам..." Аргумент ad hominem с примесью конспирологии да ещё и не по адресу. Ведущие мировые эксперты в сфере энергетики и, одновременно, сторонники развития зелёной энергетики (в частности, Бенджамин Совакул) критикуют это исследование. https://pubs.acs.org/doi/full/10.1021/es401667h
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              Вальтер Погосов
              Вальтер Погосов
              32 минуты назад
              -
              0
              +
              Исмаил, "Это обычная практика, особенно когда исследование имеет модельный характер и работает на стыке дисциплин - в данном случае, энергетики и экологии здравоохранения." Зачем тогда давать ссылку на это исследование, если там не объясняется, как и откуда взяты данные по избыточной смертности? "Вообще-то в современной эпидемиологии существует консенсус о причинной связи между загрязнением воздуха (особенно PM2.5, NOx, SO2) и повышенной смертностью." Это не ответ по существу. У нас в СССР тоже был консенсус ведущих специалистов по поводу генетики. А еще в мире была стандартной практика лоботомии. И что дальше? "Аргумент ad hominem с примесью конспирологии да ещё и не по адресу. Ведущие мировые эксперты в сфере энергетики и, одновременно, сторонники развития зелёной энергетики (в частности, Бенджамин Совакул) критикуют это исследование." Извините, я в латыни не очень силен. А насчет конспирологии - это не заговор, а просто сбитие в стаю для лоббирования своих интересов. Обычное дело среди людей.
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                Исмаил Джабраилов
                Исмаил Джабраилов
                8 минут назад
                -
                0
                +
                Вальтер, "Зачем тогда давать ссылку на это исследование, если там не объясняется, как и откуда взяты данные по избыточной смертности?" Ну так там есть ссылки на первоисточники. Вот, например, https://www.ier.uni-stuttgart.de/en/research/projects/externe/ https://www.thelancet.com/journals/lancet/article/PIIS0140-6736(07)61253-7/abstract "Это не ответ по существу. У нас в СССР тоже был консенсус ведущих специалистов по поводу генетики. А еще в мире была стандартной практика лоботомии. И что дальше?" Большая часть данных о связи загрязнения воздуха и болезней основана на продольных когортных исследованиях, а не просто статистических совпадениях. Поэтому проводить параллель данного консенсуса с вашими кейсами неуместно. "Извините, я в латыни не очень силен. А насчет конспирологии - это не заговор, а просто сбитие в стаю для лоббирования своих интересов. Обычное дело среди людей." Имела место апелляция к личности ученых. Вы в другой ветке уже писали, что бремя доказывания лежит на утверждающем. Соответственно, предлагаю доказать наличие лоббирования анализом финансирования, институциональных связей, конфликтов интересов в данном конкретном случае.
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    Стас Вихров
    Стас Вихров
    3 часа назад
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    Вальтер, всё правильно. Если чего-то не видно, значит этого не существует.
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Genn Fil
Genn Fil
8 часов назад
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Дробышевский прикольный чувак, смешно про пятикантропов рассказывает. Но, похоже безнадёжно застрял в седой старине. Ибо крипта - наиважнейшее достижение человечества в 21 веке, и призвана заменить прогнившую денежную систему и злобных полоумных дядек, печатающих фантики в свое удовольствие. По статистике, расходы Эл. Энергии и прочих невозобновляемых ресурсов традиционной банковской системой намного больше, чем затраты на крипту. Просто об этом не выгодно трубить. Владельцы печатных станков помалкивают в страхе.
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2
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    Василий Уткин
    Василий Уткин
    7 часов назад
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    -1
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    Genn, как идея - безусловно, наравне с другими p2p технологиями, обеспечивающими свободу. Но как технология - нет. Вместо 1 сервера (или даже резервированного кластера) работают десятки тысяч. Это не может быть сопоставимо по энергозатратам
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    Слава Гор
    Слава Гор
    7 часов назад
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    Genn, монетный двор печатает для всех. банк тоже для всех и трата энергии в расчете на всех и если какой-то завод делает продукцию для всех он платит за электричество выше а Майер все под себя
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Илья Петров
Илья Петров
8 часов назад
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Количество орфографических и лексических ошибок, общий профанационный тон, вырванная из контекста шутка уважаемого ученого-популяризатора, возведённая в суть этой позорной шпаргалки, вызывает сомнение, что данную шпаргалку писал "эксперт".
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Илья Петров
Илья Петров
8 часов назад
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-1
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Количество орфографических и лексических ошибок, общий профанационный тон, вырванная из контекста шутка уважаемого ученого-популяризатора, возведённая в суть этой позорной шпаргалки, вызывает сомнение, что данную шпаргалку писал "эксперт".
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Виктор Уделов
Виктор Уделов
9 часов назад
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1
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Сектанты. Видимо, когда создавать ничего не получается для мира, то психика заставляет идти в оппозицию технологиям и развитию. Тут уже все понятно, надо разрушить, оспорить, но не создать.
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    Виктор Уделов
    Виктор Уделов
    8 часов назад
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    -4
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    Хоть помыли, побрили бы бомжа для фото. Во кумиры у людей. Это же надо было откопать где-то.
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    Gavril Milokumov
    Gavril Milokumov
    6 часов назад
    -
    2
    +
    Виктор, что общего между "блок-чейн" и полезной человечеству технологией?
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    2
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      Исмаил Джабраилов
      Исмаил Джабраилов
      2 часа назад
      -
      0
      +
      Gavril, устранение посредников, снижение коррупции и централизации власти, повышение подотчетности, снижение возможности мошенничества, возможность создания новых моделей организации труда и владения, устойчивость к цензуре.
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      +
        Иван Колупаев
        Иван Колупаев
        1 час назад
        -
        0
        +
        Исмаил, так это звучит в рекламе блок-чейна. А пока-что биток и прочая крипта как раз используются мошенниками и террористами со всего мира чтобы скрывать незаконные операции. Что до ваших розовых пони так "устойчивость к цензуре" и "подотчетность" звучит немного противоречиво, не находите? 😏 Вероятно придется выбрать что-то одно.
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          Исмаил Джабраилов
          Исмаил Джабраилов
          1 час назад
          -
          0
          +
          Иван, а знаете, что ещё используют мошенники и террористы со всего мира? Интернет, деньги и компьютеры! Получается, это тоже "бесполезные технологии"?
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            Иван Колупаев
            Иван Колупаев
            1 час назад
            -
            0
            +
            Исмаил, и все же вы так и не ответили как сочетается устойчивость к цензуре с подотчетностью )) Это когда ваша организация подотчетна одному государству а работает против другого? О каких новых моделях организации труда вы славословите? Майнерство за счет подключения к сетям и оплаты по гражданским тарифам тоже по сути мошенничество. А с налогами и оплатой по коммерческим расценкам уже не так интересно.
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Роман Баиров
Роман Баиров
9 часов назад
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В Иркутской области газ есть, его качают в другие регионы, а у нас не используют так как электричество дешёвое, было до последнего времени
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Сергей Смольняков
Сергей Смольняков
10 часов назад
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Тоже самое произойдёт если пернуть в лужу🤣 ни чего не произойдет🤣 ровным счётом что и после этой статьи
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Kirill Yarovoy
Kirill Yarovoy
10 часов назад
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Он бы лучше посчитал сколько энергии расходуется на всевозможные неоновые вывески и прочие ненужные освещения городов ночью, когда почти все спят. Вот там реально расточительство электричества без всякого толка, вполне можно всю подсветку в городах в 0 часов отключать, оставив только фонарные столбы и фонари у домов и заведений которые действительно работают ночью, и везде кроме фонарных столбов стоит добавить детектор движения для включения подсветки только если люди проходят рядом. Это, кстати, не только избавит от лишних трат, но и от проблемы светого загрязнения, из-за которой ночью слишком светло от чего у людей вырабатывается мало Мелатонина , что приводит к накоплению проблем со здоровьем.
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    Василий Уткин
    Василий Уткин
    8 часов назад
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    Kirill, в них хотя бы эстетический и практический смысл есть. Да и тратят они не так много, тем более, сейчас все переходят на энергоэффективные светодиоды. Хотя согласен, что по оптимизации освещения ещё многое можно сделать. Но майнинг не идёт ни в какое сравнение - он абсолютно не оправдывает себя. Киловатты тратятся, по-сути, просто на то, чтобы верифицировать валюту и транзакции, при том что это, вместо миллионов, может делать всего 1 набор резервированных серверов. Слишком высокая цена за независимость
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      Сергей Ермохин
      Сергей Ермохин
      12 секунд назад
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      Василий, Проблема в том что любая валюта имеет привязку к государству и по любому поводу это государство обесценивает свою валюту печатая новые фантики (которые нечем не обеспеченны)(ценность любой валюты в ограниченности). Был период когда была валюта привязанная к золоту эта был золотой век) Но монетарная политика(государству) не выгодна т.к нельзя было печать, + стало неудобно использовать золота для оплаты континентально.. По этой причине любая крипта заменит Фиат в ближайшие 100-150 лет... А так почитайте лучше пч государства перестали использовать золота(привязку).. и сами все поймёте.
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    Gavril Milokumov
    Gavril Milokumov
    6 часов назад
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    Kirill, "ненужное ночное освещение городов"? Я уже начинаю соглашаться с Дробышевским.
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    XeySensey K
    XeySensey K
    6 часов назад
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    Kirill, если бы там было хоть сколь бы то значимое потребление, от него бы отказались. Или вы думаете коммерция себе в убыток светит?
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      ezdiumno ru
      ezdiumno ru
      3 часа назад
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      XeySensey, Чаще всего коммерческие вывески на магазинах глубокой ночью работают в убыток своим владельцам. Городские власти в приказном порядке запрещают их выключать в темное время суток. Именно так. Был бы режим работы вывески коммерчески обоснован - подавляющее большинство рекламных вывесок и биллбордов в ночное время, после закрытия магазинов, не работало бы.
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евгений Русский
евгений Русский
12 часов назад
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Предложение Дробышевского не полное, расстрелять а тела пустить на переработку. Выделившийся газ на отопления, остальное на удобрение полей.
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