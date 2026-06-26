Ритмичный смех «ха-ха-ха» появился у человекообразных обезьян 15 миллионов лет назад

Все современные человекообразные обезьяны смеются. Сравнительный анализ смеха горилл, шимпанзе, орангутанов, бонобо и людей указал на то, что ритмичный и цикличный смех в стиле «ха-ха-ха» приматы унаследовали от последнего общего предка как минимум 15 миллионов лет назад.

В отличие от речи, смех присущ всем современным человекообразным обезьянам, независимо от пола и возраста, и может дать важные подсказки к пониманию эволюции человеческой речи. Однако о том, как менялся ритм смеха наших предков, известно на удивление мало. Голоса не сохраняются в окаменелостях, поэтому сравнительные исследования звуков, издаваемых современными родственниками человека, остаются единственной возможностью понять, как менялись вокальные способности человекообразных обезьян на протяжении миллионов лет.

Чтобы отследить, как менялся смех, как человек приобрел осознанный контроль над своим голосом и могло ли это в итоге привести к появлению языка, исследователи проанализировали ритм смеха всех современных видов человекообразных обезьян: четырех орангутанов, двух горилл, трех бонобо, четырех шимпанзе и четырех людей. Научная работа опубликована в журнале Communications Biology.

Команда из Уорикского университета (Великобритания) записала 140 последовательностей смеха человекообразных обезьян от шести месяцев до семи лет. В исследовании участвовали животные, содержащиеся в неволе. Чтобы рассмешить обезьян, знакомые люди играли с ними или щекотали их.

Ученые проанализировали издаваемые звуки, частоту и продолжительность интервалов между ними и выявили одну и ту же закономерность: звуковые «всплески» повторяются равномерно через определенный временной интервал. Исследователи предположили, что эта базовая ритмическая структура, похожая на смех современного человека, присутствовала у общего предка и удивительно хорошо сохранилась у всех ныне живущих человекообразных обезьян.

Хотя основной ритмический рисунок оставался неизменным, смех человека со временем стал быстрее, изменчивее и приобрел сложные механизмы управления, зависящие от контекста. Из всех человекообразных обезьян только люди научились контролировать свой смех, менять его ритм и интенсивность в зависимости от ситуации, эмоций и намерений.

Эти результаты стали редким эмпирическим доказательством того, что переход к более быстрым, вариативным и контекстно-зависимым ритмам у людей, а также обретение контроля над голосом, вероятно, проложили путь к возникновению речи и языка. С этой точки зрения смех — не просто социальный сигнал, но и доступная модель для понимания глубоких эволюционных корней человеческой вокальной коммуникации.

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