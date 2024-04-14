Правда ли, что девочки умнее мальчиков в раннем возрасте и быстрее обучаются?

Спрашивает
Roman Markin
#дети
+1
#интеллект
35 минут назад
486
Средний вопрос
Алексей Тимошенко
эксперт

Нет, это не правда. Точнее, так — мы не можем этого сказать, если ставить вопрос в таком виде. Чтобы понять, кто «лучше учится», нужно провести сравнения. В одинаковых, разумеется, условиях — потому как если сравнивать детей из детдома с детьми из профессорской семьи, результат будет разный совсем не потому, что мы сравниваем девочек с мальчиками. Нужна одинаковая программа обучения, одинаковые методики, одинаковые тесты, причем отдельной головной болью для экспериментаторов будет перевод тестов на разные языки. А переводить тоже надо, потому что в афганском ауле и в шведском пригороде даже при условии организации одинакового обучения в детском саду будет существенно различаться семейное и общественное окружение. Ещt вопрос — и далеко не последний из возможных! — это организация участия, поскольку где-то детей к экспериментаторам могут не пустить, или пустить «только умненьких», а где-то вы и сами не доедете, и не будет у вас данных из Центрально-Африканской Республики вместе с данными по колумбийским деревням.

Проводятся ли такие глобальные и всеобъемлющие сравнения? Нет, таких данных просто не существует.

Кроме того, а чему обучаться-то? Кататься на велосипеде, плавать, строить башни из кубиков, читать, считать, играть в какую-нибудь (какую?) компьютерную игру, понимать эмоции окружающих, изучать свой родной или какой-нибудь второй язык? Кстати, языки ведь тоже разные, как и системы письменности — изучение китайского вряд ли тождественно изучению английского, даже если мы говорим про свой родной язык.

Обычно выводы «мальчики учатся лучше/хуже» делаются на ограниченных выборках применительно к одной задаче или одним обстоятельствам. Но даже при «простом» сравнения «изучение математики в школе» — казалось бы, уж геометрия-то с алгеброй одинаковы и в Колумбии, и в Бангладеш, и в Швейцарии! — мы имеем крайне запутанную картину. Потому что, во-первых, есть корреляция с индексом гендерного равенства, во-вторых это именно что корреляция, и есть ряд стран с низким гендерным равенством, но большой долей девушек среди учащихся инженерно-математико-научных специальностей (Алжир, скажем).

Про ранний возраст, повторюсь, все еще сложнее и тяжелее для научного анализа, попробуйте для начала хотя бы набрать адекватные выборки детей (с этой задачей очень тяжело справиться).

Комментарии

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2 Комментария

Roman Platonov
Roman Platonov
26 секунд назад
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0
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К чему абстрактные рассуждения на всю статью? Вопрос был очень простой. Суть этого вопроса намеренно извращена отвечающим. Спрашивали на русском портале и спрашивали по-русски. В нашей стране любой один из родителей может на три года быть в о пуске по уходу. Девочки и мальчики в это время не только всегда на глазах родителя, но и в целом во время частых тогда прогулок есть много примеров для сравнения с другими детьми. Ситуация с вопросом возникла в этой среде. Решать эту задачу правильнее исходя из этого во-первых, а во-вторых можно конечно добавить все остальное мироздание, но спрашивали не о нем, а о конкретной нашей среде. И кстати да, девочки сверстницы мальчишек в возрасте до трех лет значительно больше пластичны, осмысленно, в отличие от большинства мальчишек сверстников, занимаются сложно составленной деятельностью, значительно больше девочек, есть исключения, но на первый взгляд вообще все девочки связно выражают речью свои мысли из нескольких тезисов, идей. Мальчишки в возрасте до трех лет значительно меньше развиты в этих вопросах. И это только в наблюдениях на игровых площадках. А вот ответить с привлечением более серьезных средств была задача автора текста заметки. Автор пошел совсем другим путем. Что говорит о его незрелости и неполном здоровье сознания. Уход в непредметные дебри от объекта рассуждений это признак сложных и опасных для целостности личности процессов в сознании.
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Питон Удав
Питон Удав
2 минуты назад
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Автор ответа - мальчик, поэтому его так задел этот вопрос? 🤣🤣 Какая проблема в нескольких школах в одном городе просто оценить успеваемость 1-4 классов? И все станет ясно сразу - да, на начальном этапе в раннем возрасте девочки лучше учатся. Соображаю лучше, более усидчивые. А потом - мальчики догоняю и перегоняют девочек. И это подтвердит любой родитель, у которого разнополые дети.
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