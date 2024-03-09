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С какой частотой в неделю мужчины должны заниматься сексом, чтобы поддерживать свое здоровье? Частота вообще влияет на здоровье мужчины?
Никаких нормативов и рекомендуемых показателей на этот счет не существует. Люди, как бы это странно ни звучало, очень разные; потребности и возможности у них разные, но это не означает, что из-за этих особенностей одни более здоровые, а другие менее.
В исследовании 2017 года, опубликованном в журнале Archives of Sexual Behavior, изучалось сексуальное поведение чуть более 26 тысяч человек с 1989 по 2014 год. Было обнаружено, что среднестатистический взрослый человек занимается сексом 54 раза в год, или в среднем примерно один раз в неделю.
Также выяснилось, что для супружеских пар это число осталось почти таким же — 51 раз в год. Однако частота менялась в зависимости от возраста: 20-летние сообщили, что занимались сексом около 80 раз в год, тогда как для 60-летних это число падает до 20. Также важно отметить, что «секс» — это широкий термин, охватывающий множество самых разнообразных сексуальных действий. Поэтому определения могут варьировать от человека к человеку.
Утверждения, кочующие в основном по соцсетям, о том, что мужчине отведено лишь ограниченное число эякуляций за жизнь, или что ему в обязательном порядке нужно заниматься сексом 1-7-14 раз в неделю, мягко говоря, некорректны. А если точнее, то не имеют под собой вообще ровным счетом никакой научной основы.
В целом место и частота секса с партнером имеют гораздо меньшее значение, чем качество связи с ним по всем направлениям. Не факт, что секс «для здоровья», «от прыщей» или по прочим странным соображениям будет в итоге благоприятно воздействовать на человека.
Среди явных преимуществ секса можно выделить укрепление эмоциональных связей с другим человеком, снижение стресса и тревожности, улучшение когнитивного здоровья, анальгетический эффект, снижение артериального давления, благотворное влияние на иммунитет, улучшение сна, снижение риска рака простаты для мужчин. При этом все вышеперечисленное справедливо скорее для оргазмов/эякуляций, а не собственно половых актов с партнером.
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