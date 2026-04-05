Опасны ли инъекции ботокса в ухо для похудения? Что об этом говорит наука?

Зимой 2026 года в Москве набирает популярность новая процедура для похудения. Предполагается, что частичный паралич в ухе от популярного в косметологии токсина должен подавлять аппетит. Неужели это работает?

Проблема борьбы с лишним весом более чем хорошо известна. Уже около полувека врачи говорят нам, что мы едим слишком много, а энергии тратим слишком мало. От этого у нас растет средний вес, а с ним — причем куда быстрее, чем число килограммов — растет частота смертей от сердца и сосудов.

Naked Science уже отмечал, что это устаревшая точка зрения. Современные научные данные показывают, что охотники-собиратели в разных частях мира тратят не больше калорий, чем обычный современный горожанин. Неподвижно они тоже проводят не меньше часов в сутках, чем мы. Что и неудивительно, если вспомнить: охотники и их жены работают четыре часа в день, а не восемь, как цивилизованный человек. Наконец, их питание тоже трудно назвать малокалорийным.

Помимо того, что охотники-собиратели (в отличие от земледельцев в той же Африке) не голодают, так еще и до 80 процентов калорий в сезоны дождей они получают из крайне сладких источников, например, меда. И хотя о вреде фруктозы нам сообщают из каждого ***туб-канала по теме, почему-то этот вред виден только на цивилизованном человеке — а у охотников-собирателей никаких его следов нет.

Женщины хадза, как и мужчины, тратят столько же энергии, сколько и жители Запада, причем как на передвижение, так и на отдых. Однако их ИМТ в нижнем диапазоне здоровых значений. А у жителей цивилизованных стран в среднем выше здоровых значений. Больше цивилизованных людей калорий тратят только те немногие хадза, что занимаются земледелием, поскольку оно намного более трудо- и времяемко, чем охота и собирательство. Но, что характерно, у них и средний вес больше, чем у охотников. То есть даже вне современной цивилизации похудеть за счет большей траты энергии на физической работе как-то не особо получается / © Wikimedia Commons

Все это означает, что проблема веса никак не связана с тем, что мы потребляем слишком много калорий или расходуем их слишком мало. Наши врачи и диетологи продолжают говорить об этом больше по инерции, поскольку последние научные работы по теме среди них читают далеко не все. Но вот с чем именно связан мировой кризис ожирения — тут все еще идут споры.

Одни считают, что дело в природе нынешней пищи — она слишком переработана и легко усваивается. Другие кивают на 80 процентов меда в диете тех же хадза и отбрасывают эту версию (куда уж легче в усвоении). Они считают, что дело в пиковых физических нагрузках, которые как-то могут перестраивать либо роль инсулина в метаболизме, либо способны отрегулировать какие-то еще гормоны, скажем, отвечающие за аппетит.

Какой бы ни была правда, достоверно мы ее не знаем. Пока вы не знаете причину болезни, надеяться победить ее в масштабе общества можно. Но не надо верить в это сильнее, чем в визит Деда Мороза.

Маленькая иллюстрация к этому утверждению: диеты (ограничения прихода калорий) и физические упражнения (рост расхода калорий) крайне популярны по всему миру с 1970-х (с начала кризиса лишнего веса). И за весь этот период процент людей с лишним весом не только не упал, но и вырос. Причем в каждой стране мира, о которой у нас вообще есть статистика. Это означает, что метод «диеты+упражнения» не только не побеждает лишний вес в масштабе общества, но и не может остановить его дальнейшее наступление. Да, отдельные индивидуумы могут преуспеть и с его использованием. Но подавляющее большинство — никогда. То есть проблема в не людях, а в методе.

В такой обстановке неудивительно, что каждые несколько лет мы слышим о все новых средствах борьбы с весом. Некоторые из них даже работают — как оземпик. Но сочетание высокой цены, не всегда приятных побочек и возвращения веса после прекращения приема делает его эффективным средством борьбы с лишним весом только для тех людей, кто проявляет приличные волевые усилия. А те, кто так могут, строго говоря, могут и упражнениями все скинуть. В любом случае их слишком мало, чтобы повлиять на здоровье общества в целом. Так что проблема лишнего веса пока не отступает даже в США, где оземпик распространен достаточно широко.

Но хватит о грустном. Попробуем понять, зачем в Москве начали колоть ботокс в уши.

Акупунктурная терапия против лишнего веса: это работает?

Научные обзоры регулярно показывают, что люди, пытающиеся похудеть с помощью акупунктуры, добиваются несколько лучших результатов, чем при плацебо. Проблемы этих работ примерно одни и те же: не всегда большая выборка, трудности имитации плацебо. То есть надо колоть плацебо-группу иголками с важным видом, чтобы они верили, что их лечат акупунктурой. Но занимающиеся акупунктурой люди редко хотят принимать участие в таком фарсе. Тем более, что в рамках их взглядов не так-то просто найти на теле такие точки, в которые можно колоть иглой, не давая ни позитивного, ни негативного эффекта.

Раз так, то трудно быть и точно уверенным в том, что дела плацебо-группы в самом деле хуже, чем тех, кого кололи иголкой «по-настоящему». Нельзя исключать, что плацебо-группа просто не чувствует, что проходит через некую процедуру, которая может работать. А если человек не уверен в том, что получает процедуру, плацебо-эффект от нее не будет полноценным.

И даже среди акупунктурщиков нет какого-то конкретного объяснения того, как работает их подход. Кто-то говорит, что колет так, чтобы убрать у человека стресс и нехватку сна. Известно, что эти факторы подстегивают набор веса. Кто-то заявляет, что блуждающий нерв, идущий по тому же уху, можно как-то «поднастроить», чтобы чувство голода у человека не было сильнее. Такой разнобой неудивителен: современной научной базы у акупунктуры практически нет. Поэтому как она работает — если работает вообще — понять очень сложно.

Так вообще часто бывает, когда мы не знаем теоретическую часть медицинской проблемы. Скажем, от цинги матросам прошлого помогала квашеная капуста и лимон (много витамина С), но слабо помогал лайм (вдвое меньше витамина С). Однако люди эпохи парусников ничего не знали о витамине С. Поэтому им было решительно непонятно, почему похожие на вкус и запах лимон и лайм могут иметь разный эффект. В итоге в британском флоте второй часто использовали вместо первого, а потом удивлялись, почему же английские моряки так часто умирают от этой болезни, а голландские вообще с ней не сталкиваются.

Помогает ли ботокс похудеть? А его инъекция в уши?

Ботокс — то есть бактериальный токсин, ведущий к частичному параличу в зоне инъекции — давно пытаются применять в борьбе с весом. Но только совсем не в ушах Логика такая: если мы «парализуем» им часть желудка, это снизит его способность пропускать через себя еду и генерировать позывы голода (ведь он больше времени будет заполнен). Работ таких немало, но итоги там неоднозначные. Говоря проще, инъекции ботокса рядом с желудком не дают потери веса сильнее, чем при плацебо. Это парадокс, потому что желудок после таких воздействий действительно занят больше времени, чем без них — но все равно вес не хочет падать.

Сложнее сказать, меняет ли ситуацию инъекция ботокса в уши: никаких научных работ на эту тему нет. Их нет вообще, поэтому с научной точки зрения все заявления о том, что такая процедура эффективна, не основаны ни на чем. Нет ни то что клинических исследований по ней, но и вообще каких-либо публикаций в рецензируемых журналах.

Смущает и отсутствие упоминания каких-либо побочных эффектов. Науке известно чрезвычайно мало работающих врачебных процедур (и даже лекарств), вообще их лишенных. Даже физические упражнения, если вы перестараетесь, могут принести неприятности. То, что лишено побочек — скажем, гомеопатия и тому подобное — обычно не имеет и какого-либо лечебного действия. Иначе говоря, большинство медицинских действий без риска побочных эффектов — лишь пустышки.

Однако это не мешает громким заявлениям со стороны тех, кто предлагает ботоксные уколы в уши. Якобы одна процедура «Точка голода» действует на желание есть так сильно, что человек за месяц теряет от трех до 15 килограммов (очень большой результат даже для оземпика и его аналогов), причем эффект сохраняется до шести месяцев. После укола ботоксом его локальный эффект не может длиться вечно, он обратим и за шесть месяцев действительно часто заканчивается.

Но самый сомнительный момент тут вот в чем. Любое лечение не может появиться ниоткуда. Должна быть история, как врач пришел к нему. Вот он наблюдал какой-то клинический случай. Вот кто-то случайно применил ботокс к уху. Или кто-то имел идею, почему ботокс должен работать. Но такой истории к новой модной в Москве терапии не прилагается — только голые слова тех, кто ее рекламирует. Процедура возникла как пузырь на болоте — из звенящего теоретического и эмпирического ничего.

Все это указывает на то, что перед нами просто еще один сравнительно честный метод освоения чужих денег без прямого нарушения уголовного кодекса. А не что-то, реально помогающее сбросить вес.

Питон Удав
Питон Удав
7 минут назад
Почему то в ветку ответить не даёт. "Александр, вы про питание северных народов знаете? Там один жир. Если вас или меня посадить на диету чукчей, то печень не выдержит. Так и тут - конкретная народность, которая питается мёдом. Вы или я получим проблемы, а они - нет. Но, если их посадить на хлеб и макароны, то проблемы у них будут. Так что дело в нескольких факторах, как всегда. Это и питание и естественный отбор. Если бы современные толстяки жили в дикой природе, то вымерли бы всё. Но цивилизация, даёт как плюсы, так и минусы. Зерновые культуры позволяют копить запасы, перевозить, хранить, менять и прочее. Но да, есть минусы - кариес и излишний вес. До прошлого века толстяки всё же помирали, хоть и не все, а с прошлого века, благодаря медицине и лучшим условиям труда толстяки стали выживать. Вот и весь сказ. Неправильное питание и отсутствие естественного отбора приводит к выживанию тех, кто в дикой природе не выжил бы. Отсюда эпидемия толстяков. "
Питон Удав
Питон Удав
2 часа назад
Странные учёные. Смысл считать калории? Охотники собиратели едят овощи-фрукты и мясо. Лучшая диета, за сотни тысяч лет человек к этому приспособлен. А земледельцы (считай, все цивилизованные) едят зерно. Макароны, хлеб и прочее. Паста, пицца... Посадите охотников на макароны и посмотрите на них через лет 5. Будут тучные. Так же и в обратную сторону. Начните есть овощи-фрукты и мясо (курицу в основном и рыбу) и всё будет нормально с весом через пару лет.
    Александр Березин
    Александр Березин
    2 часа назад
    Питон, как отмечено выше, охотники собиратели в неподходящие для охоты сезоны, по 80% калорий получают из чистого меда, продукта, при попытке питания которым в таких обеъмах современный человек получит большие проблемы. Но у охотников-собирателей таких проблем нет. То есть дело явно не в еде.
Sam Dowson
Sam Dowson
7 часов назад
Ежедневное внутривенное введение 5-10 мл желчи самки белого носорога, пишут, вызывает потерю веса у человека в среднем ок. 1 кг/сут. Причем можно есть всё что угодно и сколько угодно, в исследованиях не заметили достоверного влияния количества и типа пищи на темпы снижения массы. В предшествующих экспериментах на макаках-резусах животные были быстро (в течение нескольких недель) доведены до стадии анорексии, поэтому ученые и диетологи предупреждают: чтобы не возникло необратимых изменений в организме, необходимо остановить введение желчи носорога по достижении минимума в 35-40 кг массы человека. После прекращения лечения набор массы тела не наблюдался в течении как минимум года. Единственное противопоказание - любой срок беременности, есть 90-процентный риск невынашивания.
    Кирпань Николай
    Кирпань Николай
    7 часов назад
    Sam, звучит как первоапрельская шутка. Почему бы тогда сразу серную кислоту внутривенно не ввести?
    Александр Березин
    Александр Березин
    7 часов назад
    Sam, вы не могли бы поделиться ссылкой на эту, ммм, информацию? Просто я слегка представляю себе состав желчи млекопитающих, отчего мне не очень понятно, как человек после такой инъекции в принципе может выжить. Темп потери массы в килограмм в сутки вообще для живого человека нетипичен, даже при полном голодании. Кроме ого, я не видел ни одной научной работы по этой теме, а я слежу за такими вопросами.
    Vasiliy Ermakov
    Vasiliy Ermakov
    6 часов назад
    Sam, кто пишет? Где? Чем желчные кислоты белого носорога отличаются от таковых других животных или человека? Почему минимум веса это 35-40 кг? И всё же 35 или 40? А вводить 5 или 10 мл? Какова выборка беременных, участвовавших в экспериментальном в/в введении желчи? Они это делали добровольно? Почему холестаз (нарушение оттока желчи с попаданием последней в системный кровоток) потенциально летален для человека, а введение желчи носорога - нет? Есть ли связь между публикацией вашего комментария и печёночной энцефалопатией? Столько вопросов, отвечайте скорее!
