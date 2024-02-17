Крупа в пакетах для варки — это вредно? Если да, то какое именно негативное воздействие это оказывает на организм человека?

Основной вред любые пластиковые пакеты, независимо от того, с какими целями они используются, наносят окружающей среде. Они действительно могут очень долго разлагаться, и пока работы по выведению «зубастых» бактерий, способных разрушать синтетические полимеры, не закончены, лучше по возможности минимизировать использование пластика в быту, в том числе в кулинарии.

Пищевые пластики, из которых в том числе делают перфорированные пакеты для варки круп, отвечают всем требованиям безопасности. То есть материал, из которых их изготавливают, можно без опаски кипятить и 20, и 40 минут. Кроме того, он устойчив к воздействию агрессивных сред, то есть щелочей и кислот. Под последними, конечно, мы имеем в виду кислоты в пищевых концентрациях, вряд ли такой пластик устоит перед олеумом, например (он же — «дымящая серная кислота»).

Однако в последнее время невероятно модной стала тема микропластика. Мол, да, действительно, макроизменений с пакетом не происходит, зато на микро- или даже наноуровне из него выщелачиваются (то есть переходят из полимера в водную среду) мельчайшие частички пластика. После этого они проникают в живые организмы, ну а дальнейшие последствия потребления микропластика зависят от широты полёта фантазии очередного эксперта в СМИ или социальных сетях. Аутизм, синдром раздраженного кишечника, облысение, кома, летальный исход — выбирай на вкус.

В 2022-м году интернет буквально взорвался: еще бы, ученые нашли микропластик в крови человека! У 17 из 22 добровольцев. Значит — что? Аутизм, облысение, ну и дальше по списку. Тем более, что в предыдущих работах уже обнаруживали микропластик в ледниках, чистейшем озере Байкал и плаценте человека.

В 2023-м полыхнуло ещё сильнее, ведь микропластик обнаружили мигрирующим из пленок и контейнеров при разогревании в микроволновой печи. Значит — что? См.выше.

И вот тут начинается самое интересное. На момент написания этого ответа нет ни одного исследования, в котором изучалось бы влияние микропластика на организм человека. В лучшем случае — на мышей и на крыс, много работ на клеточных культурах.

Как писал Парацельс еще в XVI веке, всё есть яд, отравиться можно чем угодно, но вопрос всегда упирается в дозу. С микропластиком — всё то же самое. В условиях эксперимента используются высокие концентрации, которые пищевым способом достичь практически нереально. Плюс нужно учитывать, что в исследованиях в подавляющем большинстве мелькают полистирольные наночастицы, а пластиков намного больше, каждый из них необходимо изучать отдельно.

На сегодня у нас нет данных, позволяющих утверждать, что перфорированные пакеты для варки круп представляют для здоровья человека хоть какую-нибудь угрозу. Для окружающей среды — да, несомненно; но это уже вопрос к экологам и химикам. Если есть желание помочь им и планете, можно либо вообще отказаться от такого способа варки, либо использовать многоразовые пакеты или специальные погружные приспособления для кастрюль.