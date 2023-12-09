Вредна ли жевательная резинка для человека? В сети на этот вопрос достаточно размытые ответы.

Спрашивает
Termux
#жевательная резинка
+1
#медицина
1 час назад
616
Простой вопрос
Алексей Водовозов
эксперт

Количество вреда и пользы зависит от того, как и в каких количествах использовать эту самую жевательную резинку, конечно. Но в целом, будучи пищевым продуктом, жевательная резинка отвечает всем требованиям безопасности, то есть не содержит (точнее, конечно, не должна содержать, но исключения могут быть) токсины, бактерии, радионуклиды и прочие не совсем нужные и совсем не нужные для человеческого организма ингредиенты.

Однако при определенном старании можно ведь и водой отравиться. Так что и жевательная резинка способна причинить вред. Например, вызвать височно-челюстную дисфункцию при интенсивном жевании. Такая дисфункция возникает, когда височно-нижнечелюстные суставы, расположенные по обе стороны головы, смещаются из-за физического напряжения или дегенерации хряща челюсти, который действует для нас как амортизатор во время жевания. Жевательная резинка — один из наиболее распространенных способов причинения такого рода повреждений.

Постоянное жевание приводит к напряжению мышц лица, которое в итоге может вылиться в довольно неприятные головные боли, причина которых может оставаться неочевидной. Подросток с мигренью будет долго ходить по большому кругу врачей-специалистов, но в итоге может выясниться, что для избавления от боли достаточно было ограничить общение с жевательной резинкой.

Наличие сахара – тоже не лучшая из характеристик жвачки, потому что увеличивает риск развития кариеса, поддерживая развитие кариесогенных бактерий и кислый рН среды. «Бонусом» — неприятный запах изо рта. А некоторые жевательные резинки без сахара содержат сахарные спирты, обладающие слабительным эффектом.

А еще при интенсивном жевании может заглатываться лишний воздух, что выльется в явления метеоризма и ощущения вздутия живота. В перспективе это может стать одним из факторов риска развития синдрома раздраженной кишки.

Но подчеркну еще раз, что при правильном применении (то есть после каждого приема пищи в течение 10-15 минут) вам почти точно ничего не грозит — точнее, плюсы точно перевесят какие-то возможные минусы.

Комментарии

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1 Комментарий

Ivan Davydenko
Ivan Davydenko
1 минута назад
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Люди делают много вещей, которые проще не делать, прежде чем задавать вопрос "вредно ли?".
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