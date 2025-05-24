Вызывает ли диетическая кола рак?

Спрашивает
Roman Markin
#кока-кола
+5
#раковые клетки
#раковые опухоли
#сахар
#сахарозаменители
#сладкое
Вчера, 22:10
2 467
Простой вопрос
Александр Березин
эксперт

Несмотря на то что некоторые научные работы действительно указывают на способность компонентов диетической колы повышать вероятность рака, проблема тут не столько в коле, сколько в качестве этих научных работ.

В 2005 году в Environmental Health Perspectives вышла работа, описавшая эксперименты над крысами, которым скармливали аспартам в разных дозах. В результате у них выросла частота рака органов кроветворения и мозга. Сходную работу опубликовали в 2007 году в том же журнале. 

Именно аспартам заменяет сахар в диетической коле, некоторых газировках российских брендов и огромном количестве других продуктов, которые вы покупаете в магазинах. Мороженое, жевательные резинки… впрочем, нет даже смысла перечислять, достаточно сказать, что почти нет людей, которые его не потребляют, хотя большинство из них и не имеют об этом ни малейшего понятия. О его наличии в продукте в норме пишут на упаковке таким мелким шрифтом, который все равно никто не читает.

Аспартам в 200 раз слаще сахара, а по калориям на единицу веса похож. Поэтому он резко снижает содержание калорий, при этом позволяя еде и напиткам оставаться очень сладкими. В диетической коле его 180 миллиграмм на банку, а эффект — примерно как от 36 грамм сахара (шесть чайных ложек). Поэтому он применяется крайне широко.

Еще после работы 2005 года в США попытались найти следы сходного влияния аспартама на популяцию людей. Данные на выборке из 473 тысяч человек в возрасте 50-71 года не показали никакой корреляции между употреблением аспартама и раком органов кроветворения и мозга. Фактически, для доз ниже 600 миллиграмм в день (эквивалент 120 граммам сахара, 20 чайных ложек) вероятность рака органов кроветворения была на два процента ниже, чем у тех, кто употреблял мало аспартама. А глиом (разновидность рака мозга) на 27 процентов ниже. Это, конечно, не означает, что аспартам от них защищает и ниже станет понятно, о чем мы.

Кроме того, к работам 2005-2007 годов предъявлялись претензии и в смысле их качества. Это не значит, что они обязательно полностью неверны, но ошибки, с которыми можно ознакомиться по ссылке, действительно серьезные и способны повлиять на общий вывод этих работ. Научный консенсус по возможности аспартама вызвать рак по-прежнему скорее отрицательный.

Значит ли это, что аспартам действительно не вызывает повышения вероятности рака? Трудно сказать: дело в том, что исследование по людям производилось в США, где уже тогда потребляли очень много сахара. Сегодня, скажем, его там употребляют (вместе с пищевой промышленностью) в районе 120 грамм в сутки на человека. Соответственно, если охваченные наблюдениями граждане употребляли аспартам, то ели меньше сахара. А современная наука считает, что повышенное потребление сахара если и не связано с ростом вероятности рака напрямую (этот вопрос все еще изучается), то точно показывает положительную корреляцию.

То есть нельзя исключать, что аспартам в людях повышает вероятность рака, но делает это существенно слабее сахара. Поэтому в человеческих популяциях те, кто потребляют больше аспартама, не демонстрируют повышенной частоты рака. Просто потому, что людей, вообще не употребляющих сладкое, в современной цивилизации почти нет — и если аспартам и вреден, то, похоже, все же меньше сахара.

И последнее. То, что выявить влияние диетической колы на рак не вышло, вовсе не значит, что этот напиток полезен. Напротив: он, судя по целому ряду научных работ, вреден. Регулярно употребляющие ее в существенных количествах люди показывают увеличение обхвата талии, повышенное давление и так далее (в сравнении с теми, кто колу не пьет). Вряд ли нужно объяснять, что это поднимает вероятность гибели от инфарктов и инсультов, сахарного диабета и многих других неприятностей. Достоверно безвредные сладкие газировки науке на сегодня неизвестны, и ранее мы уже отмечали, что от них в этом веке погибает больше людей, чем от войн и голода вместе взятых.

Комментарии

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3 Комментария
Alexander Baulin
Alexander Baulin
9 часов назад
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Mikhail Khramov
Mikhail Khramov
22 часа назад
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Спасибо, ни добавить, ни прибавить, все по полочкам разложено и замечательно объяснено. 👍Я бы на месте всяких lenta.ru и gazeta.ru именно такие статьи печатал.
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