На формирование характера человека влияет исключительно воспитание родителей, или личные качества «от рождения» тоже очень важны?

К сожалению, на сегодняшний момент не существует однозначного ответа на этот вопрос. Эта проблема волнует людей с античных времен и даже носит специальное название «nature vs. nurture». Попробуем же очертить основные тезисы, известные к настоящему моменту, и проблемы, в которые упирается любое исследование подобного рода.

У человека, как и у других человекообразных обезьян, полностью отсутствуют инстинкты (подробнее можете посмотреть в этом ответе). Таким образом, о прямом и чётком наследовании каких-то сложных и конкретных форм поведения говорить точно не приходится — максимум о «наклонностях» или «качествах».



Некоторые исследования действительно показывают корреляцию между родством людей и определёнными их личностными качествами, что можно интерпретировать как наследуемость этих качеств — однако эта корреляция никогда не бывает стопроцентной, то есть эти признаки наследуются далеко не столь же четко и однозначно, как, например, цвет глаз или группа крови.



Человек не может сформировать полноценную личность вне социума, а дети очень быстро и при этом бессознательно запоминают и копируют поведение окружающих их взрослых. Так, например, некоторые гендерные исследования показывают гендерные различия в поведении между младенцами разных полов уже в возрасте нескольких недель; и при этом показано, что по крайней мере часть этих различий воспринимаются даже столь юными детьми от родителей, а вовсе не обусловлены их биологическим полом изначально. В условиях способности человеческих младенцев к столь раннему и эффективному копированию поведенческих паттернов взрослых отделить настоящую генетику от бессознательного воспитания невероятно сложно.



Существуют многочисленные исследования, показывающие довольно заметную корреляцию между образом жизни и качествами родителей и их детей: например, если родители умные и образованные, то их дети с большой вероятностью будут такими же, а если родители имеют проблемы с законом, то их дети тоже в конце концов скорее всего станут преступниками. Можно предложить читателю самому подумать над тем, какова в действительности роль генетики в подобном наследовании, особенно если вспомнить, что некоторые педагоги вроде Макаренко именно воспитанием, а не генной терапией превращали малолетних преступников в настоящих интеллигентов, а при всеобщем доступе в среднему и тем более высшему образованию научная среда начинает быстро пополняться выходцами из прежде «необразованных» семей.



Существует пласт исследований, которые находят вполне чёткие и бесспорные корреляции между конкретными генами (что выгодно выделяет их на фоне остальных работ, исследующих лишь общую наследуемость какого-то признака) и склонностью к развитию определенных психических состояний (например, депрессивных расстройств). Однако ясно, что во многих случаях эта корреляция «контекстно зависима» и обнаруживается лишь в конкретных обществах; при этом даже близкие родственники этих людей, но в раннем возрасте переехавшие и воспитывавшиеся в совсем ином обществе (так, в одной из работ анализировались японцы, переехавшие в США: одни семьи сохраняли традиционный уклад, другие вестернизировались), в других социальных условиях не обнаруживают этой корреляции. То есть формально наследуемость есть, и мы даже знаем гены, ответственные за эту психологическую черту, но проявляется всё это только в известных социальных условиях, и ни в каких других.



Социальные условия могут довольно жестко определять даже человеческую анатомию и физиологию. Так, например, известно, что у женщин толщина серого вещества в коре головного мозга в среднем тоньше, чем у мужчин, и это может влиять на их интеллект. Однако кросс-культурные исследования показывают, что толщина серого вещества в коре головного мозга женщин напрямую связана с уровнем гендерного неравенства в том обществе, в котором они растут; грубо говоря, если девочке с раннего детства твердить, что она глупее мальчиков, и не давать нормально учиться, то она правда вырастет глупее, и это даже отразится на строении ее головного мозга. В обществах же, близких к идеалу гендерного равенства, различие в толщине серого вещества между мужчинами и женщинами практически не наблюдается. Остается только догадываться, сколько еще личностных черт, традиционно считаемых нами бесспорно биологически обусловленными, имеют в действительности такую же социальную «воспитательную» подоплёку.



К сожалению, проблема «nature vs. nurture» сильно политизирована, и некоторые политики очень бы хотели, чтобы как можно больше наших черт были предопределены генетически (что, конечно, сильно затрудняет поиск объективной научной истины в этом вопросе). Подробно анализ этой ситуации изложен в трудах известного американского эволюциониста Ричарда Левонтина «Not in Our Genes: Biology, Ideology and Human Nature» и «Biology as Ideology: The Doctrine of DNA».

Резюмируя, можно заключить следующее: вероятнее всего, у нас действительно есть некоторые врожденные качества характера; однако в большинстве случаев для проявления этих врожденных качеств нужны очень специфичные и конкретные условия среды; и в случае необходимости даже довольно явные наследственные качества можно исправить грамотным воспитанием.