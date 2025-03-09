На формирование характера человека влияет исключительно воспитание родителей, или личные качества «от рождения» тоже очень важны?

Спрашивает
Александр Большанин
#генетика
+3
#личность
#наследственность
#поведение
Только что
3
Простой вопрос
Дмитрий Пащенко
эксперт

К сожалению, на сегодняшний момент не существует однозначного ответа на этот вопрос. Эта проблема волнует людей с античных времен и даже носит специальное название «nature vs. nurture». Попробуем же очертить основные тезисы, известные к настоящему моменту, и проблемы, в которые упирается любое исследование подобного рода.

  • У человека, как и у других человекообразных обезьян, полностью отсутствуют инстинкты (подробнее можете посмотреть в  этом ответе). Таким образом, о прямом и чётком наследовании каких-то сложных и конкретных форм поведения говорить точно не приходится — максимум о «наклонностях» или «качествах».
  • Некоторые исследования действительно показывают корреляцию между родством людей и определёнными их личностными качествами, что можно интерпретировать как наследуемость этих качеств — однако эта корреляция никогда не бывает стопроцентной, то есть эти признаки наследуются далеко не столь же четко и однозначно, как, например, цвет глаз или группа крови.
  • Человек не может сформировать полноценную личность вне социума, а дети очень быстро и при этом бессознательно запоминают и копируют поведение окружающих их взрослых. Так, например, некоторые гендерные исследования показывают гендерные различия в поведении между младенцами разных полов уже в возрасте нескольких недель; и при этом показано, что по крайней мере часть этих различий воспринимаются даже столь юными детьми от родителей, а вовсе не обусловлены их биологическим полом изначально. В условиях способности человеческих младенцев к столь раннему и эффективному копированию поведенческих паттернов взрослых отделить настоящую генетику от бессознательного воспитания невероятно сложно.
  • Существуют многочисленные исследования, показывающие довольно заметную корреляцию между образом жизни и качествами родителей и их детей: например, если родители умные и образованные, то их дети с большой вероятностью будут такими же, а если родители имеют проблемы с законом, то их дети тоже в конце концов скорее всего станут преступниками. Можно предложить читателю самому подумать над тем, какова в действительности роль генетики в подобном наследовании, особенно если вспомнить, что некоторые педагоги вроде Макаренко именно воспитанием, а не генной терапией превращали малолетних преступников в настоящих интеллигентов, а при всеобщем доступе в среднему и тем более высшему образованию научная среда начинает быстро пополняться выходцами из прежде «необразованных» семей.
  • Существует пласт исследований, которые находят вполне чёткие и бесспорные корреляции между конкретными генами (что выгодно выделяет их на фоне остальных работ, исследующих лишь общую наследуемость какого-то признака) и склонностью к развитию определенных психических состояний (например, депрессивных расстройств). Однако ясно, что во многих случаях эта корреляция «контекстно зависима» и обнаруживается лишь в конкретных обществах; при этом даже близкие родственники этих людей, но в раннем возрасте переехавшие и воспитывавшиеся в совсем ином обществе (так, в одной из работ анализировались японцы, переехавшие в США: одни семьи сохраняли традиционный уклад, другие вестернизировались), в других социальных условиях не обнаруживают этой корреляции. То есть формально наследуемость есть, и мы даже знаем гены, ответственные за эту психологическую черту, но проявляется всё это только в известных социальных условиях, и ни в каких других.
  • Социальные условия могут довольно жестко определять даже человеческую анатомию и физиологию. Так, например, известно, что у женщин толщина серого вещества в коре головного мозга в среднем тоньше, чем у мужчин, и это может влиять на их интеллект. Однако кросс-культурные исследования показывают, что толщина серого вещества в коре головного мозга женщин напрямую связана с уровнем гендерного неравенства в том обществе, в котором они растут; грубо говоря, если девочке с раннего детства твердить, что она глупее мальчиков, и не давать нормально учиться, то она правда вырастет глупее, и это даже отразится на строении ее головного мозга. В обществах же, близких к идеалу гендерного равенства, различие в толщине серого вещества между мужчинами и женщинами практически не наблюдается. Остается только догадываться, сколько еще личностных черт, традиционно считаемых нами бесспорно биологически обусловленными, имеют в действительности такую же социальную «воспитательную» подоплёку.
  • К сожалению, проблема «nature vs. nurture» сильно политизирована, и некоторые политики очень бы хотели, чтобы как можно больше наших черт были предопределены генетически (что, конечно, сильно затрудняет поиск объективной научной истины в этом вопросе). Подробно анализ этой ситуации изложен в трудах известного американского эволюциониста Ричарда Левонтина «Not in Our Genes: Biology, Ideology and Human Nature» и «Biology as Ideology: The Doctrine of DNA». 

Резюмируя, можно заключить следующее: вероятнее всего, у нас действительно есть некоторые врожденные качества характера; однако в большинстве случаев для проявления этих врожденных качеств нужны очень специфичные и конкретные условия среды; и в случае необходимости даже довольно явные наследственные качества можно исправить грамотным воспитанием.

Комментарии

Написать комментарий
Есть что спросить?

Вы можете получить ответ на вопрос по любой теме от экспертов нашей редакции, хорошо разбирающихся в этой теме.

Задать вопрос

Похожие вопросы

Если взять случайного человека на планете, скольки-юродным братом/сестрой он мне придется?
Спрашивает
Alexander Tkachev
#генеология
+3
#генетика
#общий предок
#родство
07.09.2024
5 323
Средний вопрос
9
9
Комментировать
Алексей Тимошенко
эксперт

Чтобы оценить то, насколько далеким родственником вам приходится наугад выбранный землянин — сделаем три...Читать далее

Может ли на самом деле меняться цвет глаз в зависимости от настроения или самочувствия человека?
Спрашивает
Анастасия Латунова
#глаза
+3
#наследственность
#радужка глаза
#цвет глаз
11.05.2024
8 140
Средний вопрос
6
6
Комментировать
Дмитрий Пащенко
эксперт

И да, и нет — следует различать, говорим ли мы об истинном цвете глаз (то есть цвете радужки, считываемом...Читать далее

Почему замкнутые человеческие сообщества (например, амазонские племена) не страдают от близкородственного скрещивания?
Спрашивает
Antino Yone
#генетика
+2
#наследственность
#скрещивание
26.11.2023
21 005
Простой вопрос
4
4
Комментировать
Дмитрий Пащенко
эксперт

Потому что такие племена только при взгляде издалека кажутся «замкнутыми», на самом же деле даже в них идет...Читать далее

Самые активные участники

Roman Markin
53 вопроса
Модест Измайлов
10 вопросов
Илья Дзен
10 вопросов
Александр Большанин
5 вопросов
Motiliok
3 вопроса
The King
3 вопроса
Михаил Орлов
2 вопроса
ראובן פיאטיגורסקי
2 вопроса
Олег Назаренко
2 вопроса
Наташа Подунова
2 вопроса
Дмитрий
2 вопроса
Артем Гаврин
2 вопроса
Ильяс А.
2 вопроса
Arthur Ismagilov
2 вопроса
Фёдор А
2 вопроса
Мария Чеботарь
2 вопроса
Дмитрий Скрипач
2 вопроса
Beeble Brox
1 вопрос
John Silver
1 вопрос
Арсений Махатов
1 вопрос
Андрей Шипов
1 вопрос
Alexander Tkachev
1 вопрос
rakolle 555
1 вопрос
Данил Ушаков
1 вопрос
N G
1 вопрос
FARIk
1 вопрос
Анастасия Латунова
1 вопрос
Ольга Третьякова
1 вопрос
Антон Чёрный
1 вопрос
Е О
1 вопрос
Dimitry Ramitsin
1 вопрос
Александр Зданович
1 вопрос
Алексей Демченко
1 вопрос
Иван Колупаев
1 вопрос
Anton Khoryukov
1 вопрос
Alexandra Bykovsky
1 вопрос
Организационный Комитет
1 вопрос
Zhe Sh
1 вопрос
Сергей Евстафьев
1 вопрос
Wren Guest
1 вопрос
Belzebuth
1 вопрос
Вова Филиппов
1 вопрос
dikoe kino
1 вопрос
Белка Летяга
1 вопрос
Masyanya Masyanya
1 вопрос
Christian Dengov
1 вопрос
Antino Yone
1 вопрос
John Oakland
1 вопрос
Vlad Imir
1 вопрос
Termux
1 вопрос
Сергей Баталов
1 вопрос
Анна Ванжа
1 вопрос
Альберт Эйнштейн
1 вопрос
Оксана Телегина
1 вопрос
Рус Ком
1 вопрос
Alexandra Zaprometova
1 вопрос
Станислав Смирнов
1 вопрос
Igor Daniaev
1 вопрос
Иван Савенков
1 вопрос
Maks Brandt
1 вопрос
Антон Мытарев
1 вопрос
Динис Исхаков
1 вопрос
Денис Карандашов
1 вопрос
Алексей Ванхальский
1 вопрос
Егор Р.
1 вопрос
Ярослав Серяков
1 вопрос
Руслан Габитов
1 вопрос
Дмитрий Кобзев
1 вопрос
Daniel Pashtt
1 вопрос
Света
1 вопрос
Виталий Радашкевич
1 вопрос
Кирилл Спицын
1 вопрос
Анатолий Глянцев
1 вопрос
Геннадий Лапицкий
1 вопрос
а ну
1 вопрос
Артём Стерхов
1 вопрос
Andrey Parshikov
1 вопрос
Сауле Кушиков
1 вопрос
Дониеров Аслиддинхон
1 вопрос
Юля Ионова
1 вопрос
Дмитрий Стрекалов
1 вопрос
Воля Иванов
1 вопрос
Николай К
1 вопрос
Дудкин Вадим
1 вопрос
Евгений Щербак
1 вопрос
Sonic The-Hedgehog
1 вопрос
O. N.
1 вопрос
Константин Джураев
1 вопрос
Sergey B.
1 вопрос
Vladislav
1 вопрос
Роман Рыбка
1 вопрос
Иван Петров
1 вопрос
Валерий Петров
1 вопрос
Владислав Селивёрстов
1 вопрос
Иван Жидков
1 вопрос
Anna Dorn
1 вопрос
Марианна Воропаева
1 вопрос
Голодный Волк
1 вопрос
Кирилл Анатольев
1 вопрос
Андрей Ярвепер
1 вопрос
никита коленов
1 вопрос
Boris Mityashin
1 вопрос
Никита Воронович
1 вопрос
Анна Агафонова
1 вопрос
Владимир Алексеевич
1 вопрос
Павел Мельников
1 вопрос
Артем Подчувалов
1 вопрос
Алена Кирсанова
1 вопрос
Вячеслав Говорун
1 вопрос
Александр Речкин
1 вопрос
Показать всех
Есть что спросить?

Вы можете получить ответ на вопрос по любой теме от экспертов нашей редакции, хорошо разбирающихся в этой теме.

Задать вопрос

Самые активные участники

Roman Markin
53 вопроса
Модест Измайлов
10 вопросов
Илья Дзен
10 вопросов
Александр Большанин
5 вопросов
Motiliok
3 вопроса
The King
3 вопроса
Михаил Орлов
2 вопроса
ראובן פיאטיגורסקי
2 вопроса
Олег Назаренко
2 вопроса
Наташа Подунова
2 вопроса
Дмитрий
2 вопроса
Артем Гаврин
2 вопроса
Ильяс А.
2 вопроса
Arthur Ismagilov
2 вопроса
Фёдор А
2 вопроса
Мария Чеботарь
2 вопроса
Дмитрий Скрипач
2 вопроса
Beeble Brox
1 вопрос
John Silver
1 вопрос
Арсений Махатов
1 вопрос
Андрей Шипов
1 вопрос
Alexander Tkachev
1 вопрос
rakolle 555
1 вопрос
Данил Ушаков
1 вопрос
N G
1 вопрос
FARIk
1 вопрос
Анастасия Латунова
1 вопрос
Ольга Третьякова
1 вопрос
Антон Чёрный
1 вопрос
Е О
1 вопрос
Dimitry Ramitsin
1 вопрос
Александр Зданович
1 вопрос
Алексей Демченко
1 вопрос
Иван Колупаев
1 вопрос
Anton Khoryukov
1 вопрос
Alexandra Bykovsky
1 вопрос
Организационный Комитет
1 вопрос
Zhe Sh
1 вопрос
Сергей Евстафьев
1 вопрос
Wren Guest
1 вопрос
Belzebuth
1 вопрос
Вова Филиппов
1 вопрос
dikoe kino
1 вопрос
Белка Летяга
1 вопрос
Masyanya Masyanya
1 вопрос
Christian Dengov
1 вопрос
Antino Yone
1 вопрос
John Oakland
1 вопрос
Vlad Imir
1 вопрос
Termux
1 вопрос
Сергей Баталов
1 вопрос
Анна Ванжа
1 вопрос
Альберт Эйнштейн
1 вопрос
Оксана Телегина
1 вопрос
Рус Ком
1 вопрос
Alexandra Zaprometova
1 вопрос
Станислав Смирнов
1 вопрос
Igor Daniaev
1 вопрос
Иван Савенков
1 вопрос
Maks Brandt
1 вопрос
Антон Мытарев
1 вопрос
Динис Исхаков
1 вопрос
Денис Карандашов
1 вопрос
Алексей Ванхальский
1 вопрос
Егор Р.
1 вопрос
Ярослав Серяков
1 вопрос
Руслан Габитов
1 вопрос
Дмитрий Кобзев
1 вопрос
Daniel Pashtt
1 вопрос
Света
1 вопрос
Виталий Радашкевич
1 вопрос
Кирилл Спицын
1 вопрос
Анатолий Глянцев
1 вопрос
Геннадий Лапицкий
1 вопрос
а ну
1 вопрос
Артём Стерхов
1 вопрос
Andrey Parshikov
1 вопрос
Сауле Кушиков
1 вопрос
Дониеров Аслиддинхон
1 вопрос
Юля Ионова
1 вопрос
Дмитрий Стрекалов
1 вопрос
Воля Иванов
1 вопрос
Николай К
1 вопрос
Дудкин Вадим
1 вопрос
Евгений Щербак
1 вопрос
Sonic The-Hedgehog
1 вопрос
O. N.
1 вопрос
Константин Джураев
1 вопрос
Sergey B.
1 вопрос
Vladislav
1 вопрос
Роман Рыбка
1 вопрос
Иван Петров
1 вопрос
Валерий Петров
1 вопрос
Владислав Селивёрстов
1 вопрос
Иван Жидков
1 вопрос
Anna Dorn
1 вопрос
Марианна Воропаева
1 вопрос
Голодный Волк
1 вопрос
Кирилл Анатольев
1 вопрос
Андрей Ярвепер
1 вопрос
никита коленов
1 вопрос
Boris Mityashin
1 вопрос
Никита Воронович
1 вопрос
Анна Агафонова
1 вопрос
Владимир Алексеевич
1 вопрос
Павел Мельников
1 вопрос
Артем Подчувалов
1 вопрос
Алена Кирсанова
1 вопрос
Вячеслав Говорун
1 вопрос
Александр Речкин
1 вопрос
Показать всех
Подтвердить?
Подтвердить?
Причина отклонения
Подтвердить?
Не получилось опубликовать!

Вы попытались написать запрещенную фразу или вас забанили за частые нарушения.

Понятно
Жалоба отправлена

Мы обязательно проверим комментарий и
при необходимости примем меры.

Спасибо
Аккаунт заблокирован!

Из-за нарушений правил сайта на ваш аккаунт были наложены ограничения. Если это ошибка, напишите нам.

Понятно
Что-то пошло не так!

Наши фильтры обнаружили в ваших действиях признаки накрутки. Отдохните немного и вернитесь к нам позже.

Понятно
Лучшие материалы
Войти
Регистрируясь, вы соглашаетесь с правилами использования сайта и даете согласие на обработку персональных данных.
Ваша заявка получена

Мы скоро изучим заявку и свяжемся с Вами по указанной почте в случае положительного исхода. Спасибо за интерес к проекту.

Понятно
Ваше сообщение получено

Мы скоро прочитаем его и свяжемся с Вами по указанной почте. Спасибо за интерес к проекту.

Понятно