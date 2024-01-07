На каком этапе развития животного мира у животных появились чувства «в нагрузку» к инстинктам? Только не начинайте ответ словами «давайте определим термин “чувства”»

Спрашивает
ראובן פיאטיגורסקי
#зоология
+2
#чувства
#эмоции
58 минут назад
704
Средний вопрос
Дмитрий Пащенко
эксперт

Увы, вы просите невозможного: обсуждение любой проблемы следует начинать с определений, иначе дальнейшая дискуссия будет бесплодной, ведь тогда каждый будет понимать под термином что-то свое.

Обычно в психологии чувства определяются как процессы, отражающие субъективное оценочное отношение к неким объектам. Например, возьмем утверждение «этот ответ скучен»: ответ, разумеется, сам по себе не обладает этим свойством, но одному человеку он может показаться скучным и занудным, а другому — живым и интересным. Вот это и есть чувства.

Отдельно определяются эмоции — оценки не самих объектов, а своего состояния («Мне скучно»), но в рамках этого вопроса чувства и эмоции вполне можно объединить для удобства рассмотрения, так как у них одинаковая «субъективная» основа, в отличие от «объективной» (на известном уровне) основы инстинкта.

Инстинкт «слеп», «тверд» и однозначен. В ответ на определенные условия внешней среды у животного всегда будет запускаться вполне четкая поведенческая реакция (отчего в экспериментальных условиях можно ввергнуть подопытного в бесконечный цикл). Отсюда, кстати, несложно увидеть, что у человека вообще нет инстинктов. У нас отсутствуют такие врожденные (наследственность — еще одно условие инстинкта) реакции, однозначно предопределяющие поведение, оно у нас всегда очень пластично.

Чувства и эмоции «зыбки» и «эфемерны». Они зависят от предыдущего опыта животного и постоянно корректируются сами и корректируют дальнейшее поведение (а потому увести их в бесконечный цикл невозможно). Такая огромная индивидуальность реакций затрудняет исследование чувств у животных (люди хотя бы могут описывать их словами).

Существует даже крайняя точка зрения, что любая попытка описывать чувства у животных — это крайний антропоморфизм, и если с людьми (которые в основе своей одинаковы) трактовка одних и тех же чувств разными особями хоть как-то оправданна, то в случае с другими видами мы вообще не можем сказать, что у них в голове. Тем не менее против этой точки зрения существует множество возражений. Наиболее просты и очевидны среди них два.

Первое — наличие у животных когнитивных искажений. Как я писал выше, инстинкт «тверд». Если в голове у животного предсуществует решение некоей проблемы, то оно будет ему всегда однозначно следовать. Напротив, если изначального решения не существует, то все мы хорошо знаем, как эмоциональное состояние может повлиять на наш выбор — в самом очевидном случае, пребываем ли мы в положительном настроении («оптимистичны») и делаем выбор легко в пользу положительного исхода, или же мы научены предыдущим горьким опытом («пессимистичны») и с тяжелым сердцем предполагаем, что дальше будет только хуже.

Некоторые животные в соответствующих опытах, когда выбор (например, между рычажками, дающими еду, или ударом током с определенной вероятностью) объективно случаен, выбирали согласно своему эмоциональному состоянию — то есть так, как выбрал бы на их месте человек, прошедший через такую же серию опытов.

Второе — это испытание на животных препаратов, купирующих различные эмоциональные состояния человека (в первую очередь анксиолитики). Мы лечим ими депрессию и тревожность, но сам факт испытания (вполне успешного) их на мышах и крысах однозначно говорит нам, что сама природа этих состояний у мышей и крыс должна быть подобна нашей. Пока философы до сих пор ломают копья относительно определений чувств, фармацевты давно разрешили этот вопрос на практике.

На основе этих и некоторых других экспериментов можно заключить следующее. Чувствами и эмоциями, подобными человеческим, точно обладают высшие позвоночные — птицы и млекопитающие (что логично, у человека же они не на пустом месте появились). Собственно, в ряду от примитивных высших позвоночных к человеку мы наблюдаем все меньшую роль инстинктов и все большую — различных субъективных состояний (пока на уровне человекообразных обезьян инстинкты вообще сходят на нет). Совершенно неожиданным было обнаружение похожих вещей у эусоциальных насекомых (в частности, пчел). Но в полной мере соотнести их чувства с нашими пока не получается. И неизвестно, получится ли вообще.

Комментарии

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1 Комментарий

Vladimir Lukianov
Vladimir Lukianov
4 минуты назад
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В книге The Universe Within отмечается, что самое смышленое животное «никогда не обнаруживает разума, подобного человеческому. Потому что ему недостает того, что есть у нас: наш предварительно запрограммированный невральный аппарат, позволяющий нам формировать понятия из того, что мы видим, язык — из того, что мы слышим, и мысли — из наших переживаний». Однако мы должны программировать мозг, вводя информацию из окружающей среды, иначе, как говорится в той же книге, «ничто, напоминающее человеческий разум, не смогло бы развиться... Без этого огромного потока впечатлений вряд ли появился бы и намек на интеллект» . Следовательно, встроенная в человеческий мозг способность позволяет нам развивать свой интеллект. К тому же, в отличие от животных, мы обладаем свободой воли, позволяющей нам программировать наш интеллект по своему усмотрению, основываясь на собственных знаниях, ценностях, возможностях и целях
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