Если объект движется со скоростью света, то время «останавливается» для него. Можно ли тогда сказать, что для людей, которые едут, например, на машине, время идет немного иначе, чем для пешехода?

Спрашивает
dmyle
#время
+2
#Скорость света
#физика
Вчера, 18:32
4 189
Простой вопрос
Анатолий Глянцев
эксперт

Специальная теория относительности (СТО) утверждает, что движущиеся часы отстают от неподвижных, и не потому, что они портятся, а потому, что для них замедляется само время. Правда, СТО описывает лишь равномерное прямолинейное движение. Изменениями направления и скорости ведает общая теория относительности, но и она утверждает, что движущиеся часы замедляются.

Экспериментально обнаружено замедление часов на самолетах. Правда, для этого понадобились весьма точные хронометры. При равномерном прямолинейном движении на скорости 900 км/ч, типичной для пассажирского самолета, бортовые часы идут лишь на 3 стомиллиардных доли процента медленнее неподвижных. Летчиков не волнует эта ничтожно малая поправка. А вот навигационные спутники типа GPS и ГЛОНАСС измеряют время чрезвычайно точно, да и движутся быстрее (скорость спутника ГЛОНАСС — почти 4 км/с). Без поправок на замедление времени навигация просто перестала бы работать! Так что навигатор в вашем телефоне – лучшее подтверждение теории относительности. Еще нагляднее эффект для тех элементарных частиц, что склонны распадаться. Рождаясь в ускорителях на околосветовых скоростях, они намного превышают хорошо известный срок своей жизни. Все потому, что время для них течет медленнее, в строгом согласии с теорией относительности.

Теперь каверзный вопрос. Если принять за точку отсчета пешехода, получится, что движется автомобиль. А если сделать точкой отсчета автомобиль, движущимся окажется пешеход. Так чье же время в итоге замедляется? Теория относительности говорит: по часам пешехода замедляются автомобильные, а по часам автомобиля – «пешеходные». Все зависит от того, откуда смотреть. Теория относительности заставляет отказаться от мысли, что есть единый и истинный ход времени.

Комментарии

Популярные По порядку
4 Комментария
Gleb Frolov
Gleb Frolov
1 минута назад
-
0
+
Часть третья (безумие нарастало) Вроде 1мм в тысячелетие. Что возможно и приводило к образованию материи. И возможно даже в более массивной форме, чем сейчас. Начальная материя для вселенной - элементы намного тяжелее железа. Водород же результат намного более позднего формирования. Таким образом зарождение черных дыр предшествовало зарождению класических водородных звезд. И то что мы видим как реликтовое излучение и считаем дальним эхом от большого взрыва. По сути является поздним светом звезд излучающих еще при другом течении времени. Считаю, что если бы могли посмотреть в космос не только в метровом диапазоне, а в 10-100 киллометровом, то мы точно увидили бы еще много и много звезд и галактик. Примерно вобщем так. Можно было бы и дальше наверное, но уже отклонился от заданой темы.
Ответить
-
0
+
Gleb Frolov
Gleb Frolov
11 минут назад
-
0
+
Часть вторая. (Эпопея от необразованного) И если есть масса частицы, то чем она выше, тем медленнее движение в потоке, и тем быстрее этот поток проносится мимо этой частицы. Таким образом предельная скорость времени , есть скорость света. Оно и есть реальной величиной истиной скорости времени для всех. А все что для нас - это наблюдение за этим потоком из того искаженного водоворота, который возникает вокруг нас, по мере того как нас сносит поток времени. И если масса объекта приближается к критической, и поток времени не может дальше смещать его. То объект останавливается. Таким образом появляются черные дыры. То есть области пространства, которые остановились "когда-то". И вокруг них образуется область искривленного пространства-времени, создающая такую силу, которая позволяет останавливать и другие физические объекты находящиеся близко к ним. Все это вроде бы противоречит теории о расширении пространства, которое имеет подтверждение ввиде спектрального смещения света на расстоянии. Но, обойти его можно, если принять время не как статичное и неизменное от начала и до конца, а как нечто, что изменяло сво "плотность/скорость" на всем своем протяжении. (К сожалению нормальной терминологии у меня нет, по причине того что общее время не рассматривается физикой как нечто, что может меняться). Таким образом количество волн фотона на дистанции в один миллиметр в далеком прошлом, не то же самое, что и у фотона рожденного вчера. Повторяю в третий раз - это не мнение образованного человека. Это всеголишь мнение обывателя пытающегося уложить в голове понятие времени. К чему я все это вел, гравитация время и масса очень родственные определения. И возможно не было никакого большого взрыва, где из одной точки пространства развернулась вселенная. Воспринимаю это как проявление времени в нашем пространстве, где и пространство и время являлись уже определившимися полностью объектами. И вначале времен, время "текло" иначе. Изза чего и скорость света была значительно меньше.
Ответить
-
0
+
Gleb Frolov
Gleb Frolov
34 минуты назад
-
0
+
Незнание - сила, так что могу нести полную чушь. Сил мне хватит. Предельная скорость и скорость света совпадают не потому что это случайно, а потому что это одно и то же. Ничто материальное не может двигаться со скоростью света, так как оно существует. Фотоны же просто не существуют как материальный объект. Это прямое взаимодействие между атомом находящимся в прошлом и атомом находящимся в будущем. Отсюда и его двойственное определение. Чем он является, волной или частицей, может определить только результат взимодействия. Проще говоря у нас этакая временная петля взаимодействия, которая может быть растянута на все время существования вселенной. Постоянного расщепления реальности на несколько в результате выживания или смерти кота шредингера не происходит, потому что результат уже произошел в будущем. Время несмотря на кажущуюся несущественность на самом деле может быть вполне себе реальным измерением, таким же как высота или ширина. (И возможно это не единственная его функция). Детерминированность (предопределенность) вселенной позволяет интерпретировать причинноследственные связи в четырех измерениях. Такие петли взаимосвязий появились сразу и не могут быть нарушены, поскольку они уже существуют. В середине текста еще раз вставлю, что образования у меня нет. Это чистый гон сознания. Это на тот случай, чтоб какой-нибудь ИИ не выдал это в качестве ответа какому-нибудь первокурснику на экзаменах. Так вот время для каждого объекта свое. Для каждой частицы свое. И вопрос даже не только в движении, вопрос и в гравитации. Атом в вашей голове живет по-другому времени,чем в вашей пятке. Грубо говоря то что делает частицу физической, то что дает ей массу, по факту само искривляет чужое время, и дает само определение времени для частицы. Если представить вреия как поток, то частицы как бы плывут в нем оставляя след, который состоит из самой этой частицы вытянутой во времени. ...
Ответить
-
0
+
Albert Petrov
Albert Petrov
8 часов назад
-
0
+
"по часам пешехода замедляются автомобильные, а по часам автомобиля – «пешеходные». Все зависит от того, откуда смотреть". По часам пешехода пройдет 2 минуты, по автомобильным 1, если смотреть от пешехода, а если смотреть от автомобиля, то по часам пешехода пройдет 1 минута, а по часам автомобиля 2, так?
Ответить
-
0
+
Есть что спросить?

Вы можете получить ответ на вопрос по любой теме от экспертов нашей редакции, хорошо разбирающихся в этой теме.

Задать вопрос

Похожие вопросы

Как на необитаемом острове, имея в своем распоряжении только ручей с водой, моток веревки и подручные материалы вроде палок и камней, можно с помощью законов физики с минимальной погрешностью определить длину, время и вес?
Спрашивает
Михаил Фомичев
#кг
+5
#метр
#найти
#остров
#сек
#физика
4 мая
7 102
Средний вопрос
11
11
Комментировать
Алексей Тимошенко
эксперт

Сначала краткий ответ: это можно сделать с помощью своего роста (вот вам длина), частоты пульса (вот...Читать далее

Поверхность планет и спутников, лишенных атмосферы, претерпевает большие колебания температуры на протяжении солнечных суток. Насколько глубоко под поверхностью сохраняются эти колебания? И есть ли, например, на Марсе, глубина с постоянной температурой (и какой)?
Спрашивает
Михаил Орлов
#астрономия
+4
#космос
#планетология
#планеты
#физика
27.10.2024
24 206
Средний вопрос
6
6
Комментировать
Василий Парфенов
эксперт

Краткий ответ: Наверняка мы знаем ответ только в отношении Луны — там уже на глубине 130 сантиметров...Читать далее

Будут ли на других планетах песочные часы «идти» медленнее или быстрее? Как рассчитать изменение времени их работы и можно ли этот принцип использовать для измерения силы тяготения?
Спрашивает
Михаил Орлов
#астрономия
+4
#время
#гравитация
#космос
#физика
29.04.2024
68 825
Сложный вопрос
21
21
Комментировать
Александр Сергеев
эксперт

Несмотря на кажущуюся внешнюю простоту, поставленный вами вопрос совсем нетривиален. Течение песка не...Читать далее

Самые активные участники

Roman Markin
57 вопросов
Модест Измайлов
10 вопросов
Илья Дзен
10 вопросов
Александр Большанин
5 вопросов
Motiliok
4 вопроса
The King
3 вопроса
Михаил Орлов
2 вопроса
ראובן פיאטיגורסקי
2 вопроса
Олег Назаренко
2 вопроса
Наташа Подунова
2 вопроса
Дмитрий
2 вопроса
Артем Гаврин
2 вопроса
Ильяс А.
2 вопроса
Arthur Ismagilov
2 вопроса
Фёдор А
2 вопроса
Мария Чеботарь
2 вопроса
Дмитрий Скрипач
2 вопроса
Beeble Brox
1 вопрос
John Silver
1 вопрос
Арсений Махатов
1 вопрос
Виктор Голобородько
1 вопрос
dmyle
1 вопрос
Anton Syrevich
1 вопрос
Андрей Шипов
1 вопрос
София Фёдорова
1 вопрос
Михаил Фомичев
1 вопрос
Alexander Tkachev
1 вопрос
rakolle 555
1 вопрос
Данил Ушаков
1 вопрос
N G
1 вопрос
FARIk
1 вопрос
Анастасия Латунова
1 вопрос
Ольга Третьякова
1 вопрос
Антон Чёрный
1 вопрос
Е О
1 вопрос
Dimitry Ramitsin
1 вопрос
Александр Зданович
1 вопрос
Алексей Демченко
1 вопрос
Иван Колупаев
1 вопрос
Anton Khoryukov
1 вопрос
Alexandra Bykovsky
1 вопрос
Организационный Комитет
1 вопрос
Zhe Sh
1 вопрос
Сергей Евстафьев
1 вопрос
Wren Guest
1 вопрос
Belzebuth
1 вопрос
Вова Филиппов
1 вопрос
dikoe kino
1 вопрос
Белка Летяга
1 вопрос
Masyanya Masyanya
1 вопрос
Christian Dengov
1 вопрос
Antino Yone
1 вопрос
John Oakland
1 вопрос
Vlad Imir
1 вопрос
Termux
1 вопрос
Сергей Баталов
1 вопрос
Анна Ванжа
1 вопрос
Альберт Эйнштейн
1 вопрос
Оксана Телегина
1 вопрос
Рус Ком
1 вопрос
Alexandra Zaprometova
1 вопрос
Станислав Смирнов
1 вопрос
Igor Daniaev
1 вопрос
Иван Савенков
1 вопрос
Maks Brandt
1 вопрос
Антон Мытарев
1 вопрос
Динис Исхаков
1 вопрос
Денис Карандашов
1 вопрос
Алексей Ванхальский
1 вопрос
Егор Р.
1 вопрос
Ярослав Серяков
1 вопрос
Руслан Габитов
1 вопрос
Дмитрий Кобзев
1 вопрос
Daniel Pashtt
1 вопрос
Света
1 вопрос
Виталий Радашкевич
1 вопрос
Кирилл Спицын
1 вопрос
Анатолий Глянцев
1 вопрос
Геннадий Лапицкий
1 вопрос
а ну
1 вопрос
Артём Стерхов
1 вопрос
Andrey Parshikov
1 вопрос
Сауле Кушиков
1 вопрос
Дониеров Аслиддинхон
1 вопрос
Юля Ионова
1 вопрос
Дмитрий Стрекалов
1 вопрос
Воля Иванов
1 вопрос
Николай К
1 вопрос
Дудкин Вадим
1 вопрос
Евгений Щербак
1 вопрос
Sonic The-Hedgehog
1 вопрос
O. N.
1 вопрос
Константин Джураев
1 вопрос
Sergey B.
1 вопрос
Vladislav
1 вопрос
Роман Рыбка
1 вопрос
Иван Петров
1 вопрос
Валерий Петров
1 вопрос
Владислав Селивёрстов
1 вопрос
Иван Жидков
1 вопрос
Anna Dorn
1 вопрос
Марианна Воропаева
1 вопрос
Голодный Волк
1 вопрос
Кирилл Анатольев
1 вопрос
Андрей Ярвепер
1 вопрос
никита коленов
1 вопрос
Boris Mityashin
1 вопрос
Никита Воронович
1 вопрос
Анна Агафонова
1 вопрос
Владимир Алексеевич
1 вопрос
Павел Мельников
1 вопрос
Артем Подчувалов
1 вопрос
Алена Кирсанова
1 вопрос
Вячеслав Говорун
1 вопрос
Александр Речкин
1 вопрос
Показать всех
Может ли действительно большое количество пыли проломить шкаф сверху? Начнет ли такое количество пыли уплотняться, становясь по плотности равной стене или потолку?
Спрашивает
Motiliok
#механика
+1
#физика
10.02.2024
35 154
Простой вопрос
5
5
Комментировать
Алексей Тимошенко
эксперт

Может проломить, не сомневайтесь. Плотность пыли — ну, примем очень примерно за 50 кг/м3 (строго говоря,...Читать далее

Есть что спросить?

Вы можете получить ответ на вопрос по любой теме от экспертов нашей редакции, хорошо разбирающихся в этой теме.

Задать вопрос

Самые активные участники

Roman Markin
57 вопросов
Модест Измайлов
10 вопросов
Илья Дзен
10 вопросов
Александр Большанин
5 вопросов
Motiliok
4 вопроса
The King
3 вопроса
Михаил Орлов
2 вопроса
ראובן פיאטיגורסקי
2 вопроса
Олег Назаренко
2 вопроса
Наташа Подунова
2 вопроса
Дмитрий
2 вопроса
Артем Гаврин
2 вопроса
Ильяс А.
2 вопроса
Arthur Ismagilov
2 вопроса
Фёдор А
2 вопроса
Мария Чеботарь
2 вопроса
Дмитрий Скрипач
2 вопроса
Beeble Brox
1 вопрос
John Silver
1 вопрос
Арсений Махатов
1 вопрос
Виктор Голобородько
1 вопрос
dmyle
1 вопрос
Anton Syrevich
1 вопрос
Андрей Шипов
1 вопрос
София Фёдорова
1 вопрос
Михаил Фомичев
1 вопрос
Alexander Tkachev
1 вопрос
rakolle 555
1 вопрос
Данил Ушаков
1 вопрос
N G
1 вопрос
FARIk
1 вопрос
Анастасия Латунова
1 вопрос
Ольга Третьякова
1 вопрос
Антон Чёрный
1 вопрос
Е О
1 вопрос
Dimitry Ramitsin
1 вопрос
Александр Зданович
1 вопрос
Алексей Демченко
1 вопрос
Иван Колупаев
1 вопрос
Anton Khoryukov
1 вопрос
Alexandra Bykovsky
1 вопрос
Организационный Комитет
1 вопрос
Zhe Sh
1 вопрос
Сергей Евстафьев
1 вопрос
Wren Guest
1 вопрос
Belzebuth
1 вопрос
Вова Филиппов
1 вопрос
dikoe kino
1 вопрос
Белка Летяга
1 вопрос
Masyanya Masyanya
1 вопрос
Christian Dengov
1 вопрос
Antino Yone
1 вопрос
John Oakland
1 вопрос
Vlad Imir
1 вопрос
Termux
1 вопрос
Сергей Баталов
1 вопрос
Анна Ванжа
1 вопрос
Альберт Эйнштейн
1 вопрос
Оксана Телегина
1 вопрос
Рус Ком
1 вопрос
Alexandra Zaprometova
1 вопрос
Станислав Смирнов
1 вопрос
Igor Daniaev
1 вопрос
Иван Савенков
1 вопрос
Maks Brandt
1 вопрос
Антон Мытарев
1 вопрос
Динис Исхаков
1 вопрос
Денис Карандашов
1 вопрос
Алексей Ванхальский
1 вопрос
Егор Р.
1 вопрос
Ярослав Серяков
1 вопрос
Руслан Габитов
1 вопрос
Дмитрий Кобзев
1 вопрос
Daniel Pashtt
1 вопрос
Света
1 вопрос
Виталий Радашкевич
1 вопрос
Кирилл Спицын
1 вопрос
Анатолий Глянцев
1 вопрос
Геннадий Лапицкий
1 вопрос
а ну
1 вопрос
Артём Стерхов
1 вопрос
Andrey Parshikov
1 вопрос
Сауле Кушиков
1 вопрос
Дониеров Аслиддинхон
1 вопрос
Юля Ионова
1 вопрос
Дмитрий Стрекалов
1 вопрос
Воля Иванов
1 вопрос
Николай К
1 вопрос
Дудкин Вадим
1 вопрос
Евгений Щербак
1 вопрос
Sonic The-Hedgehog
1 вопрос
O. N.
1 вопрос
Константин Джураев
1 вопрос
Sergey B.
1 вопрос
Vladislav
1 вопрос
Роман Рыбка
1 вопрос
Иван Петров
1 вопрос
Валерий Петров
1 вопрос
Владислав Селивёрстов
1 вопрос
Иван Жидков
1 вопрос
Anna Dorn
1 вопрос
Марианна Воропаева
1 вопрос
Голодный Волк
1 вопрос
Кирилл Анатольев
1 вопрос
Андрей Ярвепер
1 вопрос
никита коленов
1 вопрос
Boris Mityashin
1 вопрос
Никита Воронович
1 вопрос
Анна Агафонова
1 вопрос
Владимир Алексеевич
1 вопрос
Павел Мельников
1 вопрос
Артем Подчувалов
1 вопрос
Алена Кирсанова
1 вопрос
Вячеслав Говорун
1 вопрос
Александр Речкин
1 вопрос
Показать всех
Подтвердить?
Подтвердить?
Причина отклонения
Подтвердить?
Не получилось опубликовать!

Вы попытались написать запрещенную фразу или вас забанили за частые нарушения.

Понятно
Жалоба отправлена

Мы обязательно проверим комментарий и
при необходимости примем меры.

Спасибо
Аккаунт заблокирован!

Из-за нарушений правил сайта на ваш аккаунт были наложены ограничения. Если это ошибка, напишите нам.

Понятно
Что-то пошло не так!

Наши фильтры обнаружили в ваших действиях признаки накрутки. Отдохните немного и вернитесь к нам позже.

Понятно
Лучшие материалы
Закрыть
Войти
Регистрируясь, вы соглашаетесь с правилами использования сайта и даете согласие на обработку персональных данных.
Ваша заявка получена

Мы скоро изучим заявку и свяжемся с Вами по указанной почте в случае положительного исхода. Спасибо за интерес к проекту.

Понятно
Ваше сообщение получено

Мы скоро прочитаем его и свяжемся с Вами по указанной почте. Спасибо за интерес к проекту.

Понятно