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Если объект движется со скоростью света, то время «останавливается» для него. Можно ли тогда сказать, что для людей, которые едут, например, на машине, время идет немного иначе, чем для пешехода?
Специальная теория относительности (СТО) утверждает, что движущиеся часы отстают от неподвижных, и не потому, что они портятся, а потому, что для них замедляется само время. Правда, СТО описывает лишь равномерное прямолинейное движение. Изменениями направления и скорости ведает общая теория относительности, но и она утверждает, что движущиеся часы замедляются.
Экспериментально обнаружено замедление часов на самолетах. Правда, для этого понадобились весьма точные хронометры. При равномерном прямолинейном движении на скорости 900 км/ч, типичной для пассажирского самолета, бортовые часы идут лишь на 3 стомиллиардных доли процента медленнее неподвижных. Летчиков не волнует эта ничтожно малая поправка. А вот навигационные спутники типа GPS и ГЛОНАСС измеряют время чрезвычайно точно, да и движутся быстрее (скорость спутника ГЛОНАСС — почти 4 км/с). Без поправок на замедление времени навигация просто перестала бы работать! Так что навигатор в вашем телефоне – лучшее подтверждение теории относительности. Еще нагляднее эффект для тех элементарных частиц, что склонны распадаться. Рождаясь в ускорителях на околосветовых скоростях, они намного превышают хорошо известный срок своей жизни. Все потому, что время для них течет медленнее, в строгом согласии с теорией относительности.
Теперь каверзный вопрос. Если принять за точку отсчета пешехода, получится, что движется автомобиль. А если сделать точкой отсчета автомобиль, движущимся окажется пешеход. Так чье же время в итоге замедляется? Теория относительности говорит: по часам пешехода замедляются автомобильные, а по часам автомобиля – «пешеходные». Все зависит от того, откуда смотреть. Теория относительности заставляет отказаться от мысли, что есть единый и истинный ход времени.
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