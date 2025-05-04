Каким образом определяется расстояние до соседних звезд? Если при этом используется их излучение, учитывается ли искривление пространства-времени под действием их гравитации?

Спрашивает
Anton Syrevich
#звезда
+3
#космос
#расстояние
#свет
5 минут назад
8
Простой вопрос
Анатолий Глянцев
эксперт

Краткий ответ: расстояние до соседних звезд измеряется методом параллакса. Искривление пространства-времени под действием их гравитации не влияет на результат.

Теперь давайте немного подробнее: самый надежный метод измерения расстояний в астрономии – метод параллакса. Я детально описывал, как он работает, в этом материале для Naked Science. Напомню в двух словах, о чем речь. Направление на звезду зависит от того, в какой точке орбиты находится Земля (если телескоп на Земле) или спутник (если это космический телескоп). Определив направление на звезду в двух противоположных точках орбиты и зная расстояние между этими точками, можно вычислить дистанцию до звезды. Это школьная задача на треугольники. С Земли таким способом можно измерять расстояния в сотни световых лет. Более точным измерениям мешает атмосфера. С орбитального телескопа Gaia измеряются дистанции и в десятки тысяч световых лет.

Теперь попробуем ответить про гравитацию. Она, конечно, действительно искривляет пространство-время. Но даже в непосредственной близости от звезды этот эффект очень и очень мал. Единственная звезда, для которой мы можем обнаружить это искривление — это находящееся у нас под боком Солнце, да и то для этого требуются весьма точные измерения. При определении расстояний до звезд поправка на искривление пространства-времени ничтожно мала и много меньше погрешности измерений. Образно говоря, пытаться ее учесть — всё равно что вводить поправку на вес случайной пылинки при взвешивании автомобиля.

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Краткий ответ: очень даже может быть, что именно из-за этого, но есть и масса других вариантов.

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