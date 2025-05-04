Уведомления
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оценивать материалы, создавать записи и писать комментарии.
Авторизуясь, вы соглашаетесь с правилами пользования сайтом и даете согласие на обработку персональных данных.
Каким образом определяется расстояние до соседних звезд? Если при этом используется их излучение, учитывается ли искривление пространства-времени под действием их гравитации?
Краткий ответ: расстояние до соседних звезд измеряется методом параллакса. Искривление пространства-времени под действием их гравитации не влияет на результат.
Теперь давайте немного подробнее: самый надежный метод измерения расстояний в астрономии – метод параллакса. Я детально описывал, как он работает, в этом материале для Naked Science. Напомню в двух словах, о чем речь. Направление на звезду зависит от того, в какой точке орбиты находится Земля (если телескоп на Земле) или спутник (если это космический телескоп). Определив направление на звезду в двух противоположных точках орбиты и зная расстояние между этими точками, можно вычислить дистанцию до звезды. Это школьная задача на треугольники. С Земли таким способом можно измерять расстояния в сотни световых лет. Более точным измерениям мешает атмосфера. С орбитального телескопа Gaia измеряются дистанции и в десятки тысяч световых лет.
Теперь попробуем ответить про гравитацию. Она, конечно, действительно искривляет пространство-время. Но даже в непосредственной близости от звезды этот эффект очень и очень мал. Единственная звезда, для которой мы можем обнаружить это искривление — это находящееся у нас под боком Солнце, да и то для этого требуются весьма точные измерения. При определении расстояний до звезд поправка на искривление пространства-времени ничтожно мала и много меньше погрешности измерений. Образно говоря, пытаться ее учесть — всё равно что вводить поправку на вес случайной пылинки при взвешивании автомобиля.
Вы можете получить ответ на вопрос по любой теме от экспертов нашей редакции, хорошо разбирающихся в этой теме.Задать вопрос
Похожие вопросы
Краткий ответ: в лунном льду может быть незначительно повышено содержание полутяжелой воды, но это не...Читать далее
Краткий ответ: Наверняка мы знаем ответ только в отношении Луны — там уже на глубине 130 сантиметров...Читать далее
Так же, как и на Земле, — радиатором! Просто радиатор будет очень большой.
Краткий ответ: очень даже может быть, что именно из-за этого, но есть и масса других вариантов.
Вы попытались написать запрещенную фразу или вас забанили за частые нарушения.Понятно
Из-за нарушений правил сайта на ваш аккаунт были наложены ограничения. Если это ошибка, напишите нам.Понятно
Наши фильтры обнаружили в ваших действиях признаки накрутки. Отдохните немного и вернитесь к нам позже.Понятно
Бороться с глобальным потеплением Европа может, только наращивая сжигание газа. Это когда-нибудь кончится?
Что такое Большой отскок
Распознающие хвори: как компьютерное зрение и экспертные системы помогают врачам
Загадка антивещества
Мы скоро изучим заявку и свяжемся с Вами по указанной почте в случае положительного исхода. Спасибо за интерес к проекту.Понятно
Мы скоро прочитаем его и свяжемся с Вами по указанной почте. Спасибо за интерес к проекту.Понятно
Комментарии