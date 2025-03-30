Бывают ли среди колониальных животных и насекомых (осы, муравьи, пчелы) случаи массшутинга, при которых одна из особей в колонии начинает бесконтрольно нападать на остальных? Как с этим справляется колония, если такое случается?

Спрашивает
Motiliok
#колониальные животные
+2
#муравьи
#муравьиная колония
Вчера, 12:27
1 864
Средний вопрос
Дмитрий Пащенко
эксперт

Нет, «массшутинг» именно в том виде, в котором мы его наблюдаем в человеческих обществах, обычно не встречается. Однако случаи массовых убийств внутри одной семьи периодически имеют место. Наиболее изучены в этом плане муравьи.

Так, например, когда случается массовый лёт самцов и самок, которые должны основывать новые муравейники, некоторая часть крылатых особей не покидает родной муравейник и остается в нем жить дальше. Рабочие особи находят таких лентяев и… убивают их.

Мы привыкли думать, что в одной муравьиной семье есть одна главная самка — матка, «царица». Однако это не всегда так. Действительно, существуют виды с одной размножающейся самкой на семью, но таких меньшинство; а у наших самых обычных рыжих лесных муравьев может быть даже до тысячи самок на один крупный муравейник. Но бывают виды, называемые олигогинными (то есть «малосамочьими»), у которых нормой является всего несколько самок на муравейник — не много, но и не одна. И в некоторых случаях может возникнуть внутренняя конкуренция между отдельными самками, которая тоже приводит к смертям более слабых.

У продвинутых муравьев все особи в семье строго делятся на рабочих, которые бесплодны, и размножающихся цариц. Однако у примитивных муравьев это деление не столь очевидное: наряду с обычными рабочими и царицами у них встречаются так называемые гамэргатные особи (буквально — «рабочие в браке»): муравьи, внешне больше похожие и исполняющие функции рабочих, но с хорошо развитыми и функционирующими половыми органами. Периодически они даже откладывают яйца, из которых вылупляются будущие самцы (у перепончатокрылых самцы вылупляются из неоплодотворённых яиц — у любого мальчика буквально нет отца). И если царица по каким-то причинам погибает, то между гамэргатами начинается жестокая конкуренция за право занять её место, в итоге которой «остаться должна только одна».

Но ситуация, наиболее близкая к «массшутингу», которая связана с «помешательством« отдельных особей, происходит в следующем случае. Вся жизнь общественных насекомых завязана на производство потомства, это их главная цель и смысл жизни. И если по какой-то причине семья утрачивает всё потомство — например, в результате эпидемии или нападения хищника погибли все царицы, а гамэргат у этого вида не существует — то после того, как последняя куколка превратится во взрослую рабочую особь, для этой семьи наступают страшные времена. Рабочие становятся нервными, агрессивными, бросаются друг на друга без причины, отрывают усики, лапки и т.п. Если самка так и не найдётся (муравьи иногда могут брать самок «со стороны«), то такая семья в итоге окончательно погибнет от старости и внутренних распрей.

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