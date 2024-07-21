Вы со своим вопросом совсем не одиноки — подобная мысль не раз приходила в голову исследователям. В нейробиологии и психологии это так и называется: «компьютерная метафора», и ей примерно столько же лет, сколько компьютерам. Но проблема уменьшения человеческого мозга шире; и тут мы оказываемся перед тремя вопросами, требующими тщательной фактологической проверки.

Первый: действительно ли размеры мозга в полной мере отражают когнитивные особенности человека? На первый взгляд ответ очевиден: в антропогенезе размеры мозга увеличивались очень быстро, и параллельно мы наблюдаем усложнение орудий труда, других проявлений человеческой культуры и тому подобных вещей: человек действительно умнел с ростом мозга. Однако к текущему времени человеческий мозг стал настолько большим и могучим в плане вычислительной мощности, что дальнейшее увеличение и даже уменьшение (в пределах физиологической нормы, если мы не берем в расчет микроцефалов) его размеров никак не отражается на его качествах — теоретически просто нет задач, которые не смог бы одолеть человеческий разум, а на практике всё гораздо больше упирается в воспитание конкретного человеческого индивидуума, а не в размеры его мозга.

Например, человек, получивший хотя бы начальное школьное образование, обязательно будет на голову выше неграмотного человека в плане когнитивных способностей (этому феномену были посвящены классические работы советского нейропсихолога Лурии — массовый ликбез, развернутый властями СССР, дал богатый экспериментальный материал для подобных исследований). Продолжая компьютерную метафору, можно сказать, что куда большее значение имеют программы, запускаемые на существующем железе, — насколько они многофункциональны, насколько очищены от багов и так далее, а уж само-то железо настолько мощное, что на нем можно запустить любые мыслимые программы.

Второй: действительно ли размеры мозга зависят от количества нейронов (а именно количество нейронов, причем далеко не любых, в конечном счете должно определять вычислительные мощности мозга)? И вот тут мы видим, что в мозге, кроме нейронов, есть очень много других типов клеток, и самые многочисленные — это глиальные клетки, «слуги» нейронов, помогающие им осуществлять многие физиологические функции. И когда мы сравниваем мозги разных людей, то различие в размерах обусловлено в гораздо большей степени разным количеством глии, а не самих нейронов. Причины разного количества глии очевидны. Так, например, одними из самых крупных мозгов обладают некоторые народы Крайнего Севера, например, чукчи, и достигается это именно за счет гораздо большего количества глии. Глия способна не только питать, но также и отапливать нейроны – поэтому логично, что у популяций людей, живущих в холодном климате, формируются более крупные (но не более «умные») мозги.

Третий: действительно ли размеры мозга в какой-то момент начали так уж фатально уменьшаться в антропогенезе? Часто сравнивают размеры мозга неандертальцев с современными людьми — и у неандертальцев объем черепной коробки вправду кажется больше, чем у нас. Однако не стоит забывать, что неандертальцы и даже наши непосредственные предки, кроманьонцы, жители границы ледника (то есть мест с суровым климатом), а значит, их мозг вполне мог быть крупнее по тем же причинам, что и у чукчей. Современные люди, живущие в более комфортных условиях, могут обладать меньшим мозгом, но с тем же количеством нейронов. Также вполне серьезно рассматривают и упомянутый в вопросе аспект «компьютерной метафоры» — сначала мозг человека рос быстро, но «неаккуратно», а когда достиг некоего предельного размера, началась более аккуратная упаковка нейронов, что и вызвало уменьшение его объема. Но самая серьезная проблема лежит не в таких рассуждениях, а в статистике, стоящей за ними.

Действительно, нетрудно найти крупный череп неандертальца и мелкий череп современного человека. Но что будет, если попробовать набрать нормальную статистику? Так, в 2021 году вышла статья американских антропологов, где они аккуратно проанализировали более 1000 черепов древних и современных людей, и оказалось, что мозг в определенный момент начал уменьшаться, но вовсе не 20 тысяч, а всего 3 тысячи лет назад. А годом позднее другая исследовательская группа еще более аккуратно проанализировала этот же материал и указала на ряд ошибок, допущенных при статистической обработке. Если же устранить и эти ошибки, то исчезает даже вот это трехтысячелетнее уменьшение мозга.

Давайте резюмировать: даже если человеческий мозг действительно уменьшается, то нужно помнить, что далеко не всякое уменьшение ведет к «поглупению». Однако даже сам факт уменьшения мозга после аккуратных и точных подсчетов (а не умозрительных сравнений пар черепов на глазок) ныне поставлен под сомнение.