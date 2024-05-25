Услышал недавно, что зелёнка и йод, согласно последним научным исследованиям, на самом деле не обладают антисептическим эффектом. Действительно ли это так и что это за научное исследование?

К йоду у современной науки особых претензий нет. В 2010 году был проведен систематический обзор двадцати семи сравнительных рандомизированных клинических исследований, в которых сообщалось о хронических, острых, ожоговых ранах, пролежнях и кожных трансплантатах. Основными параметрами результата были заживление ран, количество бактерий и побочные эффекты. По сравнению с кремом, содержащим сульфадиазин серебра, йод оказался куда более эффективным в смысле уменьшения числа бактерий и/или размера раны. А вот местным антибиотикам он уступал. Но в целом был на уровне — по сравнению с прочими местными средствами.

Антисептические свойства йода хорошо изучены, однако есть важный нюанс, про который не стоит забывать: йод крайне не рекомендуется лить непосредственно в рану, он эффективен именно при нанесении по краям раны, создавая «непроходимый» участок кожи для микроорганизмов. Что интересно, аналогичным образом работает и раствор бриллиантового зеленого (та самая «зеленка»). Будучи красителем, это вещество «прилипает» к стенкам бактерий и препятствует их дальнейшей миграции и размножению.

Правда, с исследованиями эффективности «зеленки» не густо, они в основном раритетные и древние, еще начала 1930-х годов, либо только русскоязычные, но довольно интересные, например, краситель начинают применять как фотосенсибилизатор при уничтожении бактерий светом в практике лечения ожогов.

Так что и у йода, и у зеленки найдутся свои точки приложения. Если использовать их правильно, в том числе — опираясь на данные свежих научных исследований. А вот «домашних» антисептиков появилось довольно много, причем куда менее пачкающих. К тому же зеленку крайне не рекомендуется глотать, она токсична перорально, также может повреждать слизистую глаз. Йод пить также крайне не рекомендуется, даже если на другой стороне глобуса вдруг произошла неполадка на АЭС и вам очень страшно. И в этом смысле, скорее всего, им не место в домашней аптечке. Но не в медицине в целом!