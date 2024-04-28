Что было бы с планетой Земля, если бы она потеряла Луну и попыталась бы покинуть Солнечную систему? 

Спрашивает
Алексей Демченко
#Земля
+2
#Луна
#Солнечная система
7 часов назад
2 059
Простой вопрос
Анатолий Глянцев
эксперт

Краткий ответ: планеты не улетают от своих звезд просто так. Но если бы подобное случилось, то жизнь на Земле точно погибла бы.

Теперь поговорим подробнее. Прежде всего разберемся, как вообще планета может покинуть свою систему. У Земли нет двигателя, чтобы лететь куда вздумается.

Главная сила, действующая на нашу планету — гравитация Солнца. На втором месте — притяжение соседних планет. Теоретически планеты могут мешать друг другу, нарушая орбиты соседей своей гравитацией. Гигант вроде Юпитера и Сатурна действительно мог бы так сильно «пнуть» землеподобную планету, чтобы она улетела куда-нибудь на окраину системы.

Астрономы полагают, что каждая планетная система в молодости проходит через период «игры в бильярд». Но вскоре планеты сами находят расположение, в котором они не мешают друг другу — именно потому, что любое другое расположение быстро нарушается. Солнечная система не знала крупных перестроек как минимум четыре миллиарда лет, и нет никаких причин ожидать их раньше, чем Солнце догорит до стадии красного гиганта.

Единственный более или менее правдоподобный сценарий такой катастрофы — это прохождение вблизи Солнца посторонней звезды или черной дыры. Ее гравитация нарушит орбиты планет и вновь погрузит систему в эпоху бильярда. Не исключено, что Земля в итоге окажется за пределами Солнечной системы, став одной из блуждающих по Галактике планет-сирот. Правда, совершенно не очевидно, что она при этом потеряет Луну.

Неприятности у Земли начнутся еще до отлета. Приближение к Солнечной системе посторонней звезды чревато лавиной комет и астероидов, сдвинутых с орбит гравитацией гостьи. Достаточно мощная бомбардировка этими небесными телами может расплавить земную кору, испарить воду и заставить атмосферу улетучиться. Если катаклизм будет более щадящим, то сохранится хотя бы воздух (а вот жизнь на поверхности — вряд ли). Но по мере удаления от Солнца на Земле будет все холоднее, и в конце концов атмосфера выпадет на поверхность горами азотного льда. Возможно, глубоко в земной коре еще долго сохранятся микробы, которым для жизнедеятельности не нужен солнечный свет и кислород.

Напоследок подчеркну: астрономам пока не известно никаких звезд, которые шли бы на столь тесное сближение с Солнцем. Так что причин для страха нет.

Комментарии

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3 Комментария

Виктор Голобородько
Виктор Голобородько
2 минуты назад
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Земля жила без Луны и была на ней жизнь,улетев от земли исчезнут приливы отливы прекратятся землетрясения кора восстановить свою целостность.Прилет каких то объектов в систему это фантастика,вообще то Ура прилетел в солнечную систему встал между Сатурном и Нептуном ни чего не нарушив.
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Александр Панов
Александр Панов
2 часа назад
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А ЧД?
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Александр Черный
Александр Черный
3 часа назад
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так вопрос был про Луну или про Землю? ответ про Землю слишком очевидный и простой. а про Луну ответа не увидел. что было бы с Землей, если бы она потеряла Луну? в таком случае Земля бы осталась на солнечной орбите, но жизнь, очевидно, имела бы другую форму. как минимум, мировой океан был бы мировым болотом.
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