Что будет если произвести ядерный взрыв на орбите? Какая нужна высота, какая сила взрыва? Будут уничтожены вообще все спутники? Что случится с МКС?

Ядерный взрыв в космосе отличается от взрывов в других местах тем, что вся его энергия расходится излучением, не создавая ударной волны: ведь среды-то из вещества нет. Заряд и несущий его аппарат нагреваются до миллионов градусов, их вещество при этом превращается в многократно ионизированную плазму. Оно «высвечивает» энергию взрыва в рентгеновском диапазоне, мягком и жестком; его соотношения и спектры зависят от конструкции и темпа охлаждения вещества. Одновременно создается электромагнитная волна очень большой «высоты», или напряженности поля — электромагнитный импульс. Она накатывается на электронные устройства и разрушает процессы в них, одновременно «дробя» наведенными токами тонкую электронику устройств. Всплеск потока нейтронов, гамма-излучения и световая вспышка будут стандартными компонентами такого ядерного взрыва.

А вот какая при этом нужна высота и какая сила взрыва — как же здесь ответить без параметров задачи? Высота нужна кому и для чего, и какую цель преследуют этим взрывом? В качестве ответа можно назвать килотонну, можно и мегатонну; взорвать можно на любой высоте, куда способен долететь носитель. С точки зрения работы заряда высота безразлична, сам заряд герметичен. И при этом способен взрываться в условиях очень больших перегрузок и вибраций, так что полет по орбите для него спокойное беспроблемное состояние. Заряд взорвется там и тогда, где заложено в программе взрыва, всё исполнит автоматика заряда; подробнее о ее работе Naked Science уже рассказывала вот здесь.

Вообще все спутники одним ядерным взрывом на орбите не уничтожить, каким бы мощным он ни был. Радиус поражающего действия взрыва в космосе не столь велик, чтобы охватить сразу всё чрезвычайно обширное околоземное пространство. Спутники в нем движутся на самых разных высотах и удалениях от точки взрыва, а некоторые и вообще над другой стороной Земли. После взрыва на высоте сотен километров на этих высотах может возрастать радиация. Но взрыв 10 килотонн на низкой орбите напрямую никак не повредит геостационарному поясу спутников и всему, что будет скрыто от точки взрыва за горизонтом. Взрыв на геостационарной орбите не помешает спутникам геопозиционирования в 15 000 км ниже, или низкоорбитальным в 33 000 км ниже. Нет повредить вообще все спутники совершенно точно не получится.

Что будет с МКС, определит удаление и мощность взрыва (то есть мы должны знать ответы на вопросы «что», «где», «сколько» и «как»). Если это будет мегатонна в двухстах метрах, то конец станции будет практически мгновенным. Килотонна в пяти или ста тысячах километров, и на другой стороне Земли, не принесет станции никакого вреда. Но если взрыв случится близко к высоте орбиты станции (419 км), то может увеличиться наружная радиация: а вот насколько сильно она увеличится, зависит от точного расклада ситуации с взрывом.