Мог ли сбой интернета в России 30 января быть вызван вспышкой на Солнце? Или это балуется Роскомнадзор?

Вчера, 30 января 2024 года, между 18:40 и 22:20 по московскому времени, многие пользователи Рунета не могли зайти на многие сайты зоны .ru или испытывали проблемы с приложениями, связанными с ней. Сразу возникли версии о том, что виновата вспышка на Солнце или же дело в каких-то «новациях» от Роскомнадзора. Однако реальные причины случившегося совсем иные.

Вспышки на Солнце действительно могут привести к серьезным проблемам с доступом в интернет, но только при условии их большой силы — на уровне события Кэррингтона (XIX век) или близком к нему. В этом случае в неизолированных проводниках в атмосфере могут появиться значительные токи, а радиосвязь столкнется с сильными помехами из-за потока частиц со значительными энергиями, поступающими в атмосферу.

Такое событие довольно легко заметить: то же событие Кэррингтона сопровождалось северными сияниями даже в очень низких широтах (например, в Колумбии). Кроме того, оно приведет к серьезным сбоям в работе не только интернета, но и электроснабжения, поскольку ЛЭП зачастую используют провода без внешней изоляции.

Вспышки на Солнце не могут избирательно затронуть лишь одну страну. Между тем сбой 30 января зафиксировали исключительно в России. Более того, и здесь он коснулся только сайтов с доменной зоной .ru. Никто не заявил о проблемах с сайтами .com и других доменных зон. Ясно, что вспышка на Солнце не может работать так избирательно.

Что же произошло на самом деле? Еще вчера вечером на этот вопрос ответил Telegram-канал Минцифры: произошел сбой в инфраструктуре DNSSEC (отвечает за безопасность DNS). За нормальную работу DNSSEC в России ответственны Координационный центр .RU/.РФ (администратор) и два его подрядчика: MSK-IX (поддерживает инфраструктуру и сервера DNS) и «Технический центр Интернет» (обслуживает реестр доменов *.RU). Называя вещи своими именами, кто-то из этих трех совершил крупную ошибку при обновлении. Как ни странно, Роскомнадзор тут ни при чем.

Конкретной причиной сбоя стала неправильная новая подпись зоны DNSSEC в случае доменов .ru. В мире эта история не новая — аналогичные сбои уже были в Австралии и на Фиджи, но конкретно Россия с ними столкнулась впервые. Вероятность повторения такого события сравнительно низка.

Интересно, что для национальной системы доменных имен (отечественная инфраструктура, которая дублирует действующую общемировую схему доменных имен, отвечающую за маршруты прохождения трафика) проблему решили быстрее, чем для доменов, которые туда не входили.