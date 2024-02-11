Действительно ли так вреден «кетчунез»? Почему Геннадий Онищенко заявил, что его делать не стоит? 

Идея смешать между собой два мегапопулярных соуса появилась не сегодня: по очень приблизительным оценкам, ей никак не менее столетия. Официально изобретение приписывается нобелевскому лауреату по химии аргентинскому врачу и биохимику Луису Федерико Лелуару, который был удостоен высшей научной награды в 1970 году за исследования в области метаболических путей лактозы. Впрочем, есть и другие версии происхождения.

Есть разные рецептуры, ингредиенты могут смешиваться как 1 к 1, так и 2 к 1, описаны варианты и 2 к 3. Называются они также по-разному. Это и «Майочуп», выпущенный в 2018 году компанией «Хайнц» после голосования в социальных сетях, и соус «Ням-Ням», популярный в японских стейк-хаусах в США, и «Кетчунез», который стал мегапопулярен в нашей стране после сериала «Универ», причём та же компания «Хайнц» выпустила его на российский рынок.

Впрочем, майонезно-кетчупная основа есть и в других популярных и известных соусах, например, «Тысяча островов», «Сальса», «соус для гамбургеров», который иногда за рубежом называют просто «русским соусом». В Германии также продаётся соус Rot Weiß («Красное-белое»), в тюбике которого, как в некоторых зубных пастах, содержится несмешанные майонез и кетчуп, их смешивание происходит уже на выходе.

Поэтому люди, говорящие, что смешивать майонез и кетчуп «нельзя», опоздали на поезд, он ушел более века назад. Главный вопрос, конечно, состоит в том, насколько это вредно для здоровья? И здесь тоже есть нюансы. Если в этот соус последовательно макать содержимое большого пакета картошки-фри, причём делать так каждый день на протяжении нескольких лет, вряд ли такой стиль питания можно будет назвать здоровым (и он почти гарантированно приведет в разным грустным последствиям). А если взять веганский майонез, а к нему добавить кетчуп-зеро, в котором нет добавленного сахара, то может получиться вполне умещающийся в понятие «правильное питание» ингредиент практически любых блюд. Если пользоваться главным правилом питания («Без фанатизма»), то все варианты миксов кетчупа и майонеза вполне легитимны и особого вреда здоровью нанести не могут.



Что касается того, почему о вреде кетчунеза заявил Геннадий Онищенко и какими соображениями этот яркий человек при этом руководствовался, то у Naked Science нет ответа на этот вопрос; лучше задать его самому Геннадию Григорьевичу.