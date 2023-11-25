Считается, что ничего не может быть быстрее скорости света. А если источник света одновременно выпустил два фотона в разных направлениях, то какова будет скорость каждого фотона относительно другого?

Спрашивает
John Oakland
#Скорость света
+2
#физика
#фотон
10 часов назад
5 677
Средний вопрос
Анатолий Глянцев
эксперт

Кратко можно ответить так: относительно фотона вообще нельзя измерить скорость чего бы то ни было вообще, в том числе и другого фотона.

А теперь я расскажу об этом подробнее. Тело, относительно которого мы измеряем движение (например, Земля или летящий в космосе корабль), называется телом отсчета. Чтобы понимать, где что находится относительно тела отсчета в тот или иной момент, нам нужна координатная сетка. А чтобы отсчитывать эти самые моменты — часы. Эти три кита — тело отсчета, координаты и часы — составляют систему отсчета.

Теория (подтвержденная бесчисленными экспериментами!), которая «запрещает» разгоняться быстрее света, называется специальной теорией относительности (СТО). СТО рассматривает только инерциальные системы отсчета. Они так называются потому, что в них выполняется закон инерции. Этот закон гласит: если на тело не действуют никакие силы, оно либо покоится, либо движется прямолинейно и равномерно.

Один из постулатов СТО гласит: во всех инерциальных системах отсчета скорость света одна и та же, независимо от того, куда, относительно чего и как быстро движется источник света.

Теперь зададим простой вопрос: какова скорость фотона относительно него самого? Очевидно, она должна быть равна нулю: ведь система отсчета «прибита к фотону гвоздями». Но это противоречит постулату: в инерциальной системе отсчета скорость света не может быть равна нулю!

Единственный возможный вывод заключается в том, что с фотоном нельзя связать инерциальную (а на самом деле вообще никакую) систему отсчета. Другими словами, относительно фотона невозможно измерить скорость ни его самого, ни другого фотона, ни автомобиля — вообще никакую скорость.

Этот запрет выглядит странно, но лишь потому, что в быту мы не имеем дела со световыми скоростями. Вселенная вовсе не обязана подлаживаться под физическую интуицию сообразительных приматов, сформированную задачами вроде «как бросить камень, чтобы он попал в цель».

Комментарии

Популярные По порядку
27 Комментариев

Крехта Виталий
Крехта Виталий
9 секунд назад
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И да.. чушь про инерциальную систему. Согласно вашей логике ничто в нашем мире не может являться точкой отсчета. Любой объект движется. А значит относительно себя его скорость нулевая, значит прочитал, в голове хрень, пишу хрень...
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Крехта Виталий
Крехта Виталий
4 минуты назад
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Вот мне лично этот вопрос никогда не давал покоя. Работает ли закон сложения скоростей в случае с предельными скоростями Все таки. Точка отсчета земля. Наблюдатель видит. Двигается атом, со скоростью света. В определенной момент он испускает фотон света в направление своего вектора скорости. Возникает вопрос. Если считать, что возникший импульс будет полностью передан фотону, тоесть скорость атома не изменится, и достаточной энергии, такой же как если бывает, ког атом был неподвижен, и фотон развивает скорость света мгновенно. Скорость фотона для наблюдателя на земле. Если счаст начнется про нельзя сравнивать, можете сразу и за эффект доплера и красное смещение рассказывать начинать...
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Константин Руденский
Константин Руденский
18 минут назад
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всё просто, это как в мысленном эксперименте о ножницах с длинной лезвий в световой год. если их схлопнуть - точка пересечения лезвий будет двигаться быстрее скорости света. но проблема в том, что точка пересечения не является реальным обьектом материального мира, это лишь умозрительная конструкция. точно также это работает со скоростью роста разрыва между двумя фотонами. этот разрыв - не является реальным обьектом. также можно обьяснить на реальном примере: в СТО у кварков есть спины, синхронизирующиеся на сколь угодно большом расстоянии (тоесть быстрее скорости света). но поскольку сам спин случаен - он не нарушает законы физики, так как с его помощью нельзя передать какую либо информацию.
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Дмитрий Леухин
Дмитрий Леухин
2 часа назад
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Горе учёные придумают любую дичь лишь бы государство выделяло бабло на их "исследования" а иначе работать же придется
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Igor
Igor
5 часов назад
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Интересно, когда человечество догадается, что не существует никаких выпускаемых фотонов, а атом излучает бесконечно расширяющееся поле
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kpi
kpi
6 часов назад
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Никаких проблем! Стандартная задача для студента - открываешь учебник, изучаешь соответствующую главу, по стандартным формулам считашь.
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Рашид Имадиев
Рашид Имадиев
6 часов назад
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Один камень летел в одну сторону от Земли и пролетел расстояние 0,6 светового года за 1 год. Другой камень летел в другую сторону с такой же скоростью. Получается, они удалились друг от друга за год на расстояние 1,2 светового года за 1 год, значит они относительно друг друга двигались со скоростью 1,2 от световой скорости. В чём тут логика неверна?
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Святослав Фадеев
Святослав Фадеев
7 часов назад
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Особенно очень интересно эта теория выглядит на фоне тбв, диаметр видимой вселенной и её возраст могут говорить об одном из двух 1) БВ не было 2) СТО неверна. И после снимков Джеймса Уэйба, склоняются к первому. Ещё интересный момент, если скорость света равна во всех инерционных системах, то свет от движущейся звёзды всегда будет иметь одну и ту же скорость относительно звёзды, да и всего остального мира, и соответственно одну длину волны, но откуда тогда берётся доплеровское смещение спектра у вращающихся вокруг друг друга звёзд?! И чем рассмотреть другую теорию или выдвинуть её, учёные действуют, как в анекдоте: "-ваша теория не сходится с фактами! - тем хуже для фактов." А игры со временем, кто вообще придумал его замедлять, его не существует, это выдуманная человеком величина, а не какой то вид поля или часть мироздания. Вместо этого можно было бы рассмотреть влияние магнитного поля земли или гравитационного на объекты быстро движущиеся в нём, может там и выяснилось бы, что все эти парадоксы близнецов всего лишь влияние на процессы полей. Но таких исследований не было.
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1
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    Илья Дубовик
    Илья Дубовик
    4 часа назад
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    0
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    Святослав Фадеев, главное что тебе самому не стыдно за твою писанину. Таких как ты приходится жалеть
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    0
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    Vazha Bzikadze
    Vazha Bzikadze
    3 часа назад
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    0
    +
    Святослав Фадеев, доплеровское смещение не является разницей в скоростях. Иначе говоря, скорость света не зависит от его цвета :) Если времени не существует, то не существует и скорости. Ведь что такое скорость? Это расстояние, пройденное за определённое время. Но если времени не существует...
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Nick K
Nick K
9 часов назад
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3
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Если упростить, то ответ выглядит так: "не задавайте нам глупых вопросов, на которые мы не знаем ответа".
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3
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Владислав Светайло
Владислав Светайло
10 часов назад
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0
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Насколько я понял объяснение, слово "относительно" неприменимо к скорости фотонов. Конечно, если измерить скорость фотона относительно его источника, то и в одну сторону фотоны будут лететь и в другую со скоростью света. И ничего не поменяется - и один фотон и другой фактически будут лететь со скоростью света. А наше "относительно" мы можем засунуть себе поглубже в карман.
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Александр Евсеев
Александр Евсеев
10 часов назад
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0
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И ещё момент: - У фотона нет «фазы разгона», то есть он из фонарика уже и сразу вылетает на скорости света - Так как фотон движется со скоростью света, а на скорости света замирает время и не происходят "события", то получается, что относительно фотона вокруг его всё замирает Но если всё замирает, то в чём он движется, если всё замерло ? Скорее всего я добавлю вот что и так отвечу: Так как фотон одновременно и частица и волна, то мы рассмотрим его сейчас как волну Что если фотон — есть волна определенной частоты и длины (синусоида, например) и именно определенной частоты и определенной длины он является частичкой-фотоном (а свет это электромагнитная волна), который именно и проявляется как фотон Тот есть, мы светим налево со скоростью света и направо со скоростью света, но относительно друг друга они, находясь в рамках «длин волны-частот волны», чтобы являться фотонами, а не чем-то другим, будут одночастотны и однодлинны; тот есть как бы волна "звучит" на одной и той же частоте/длине/скорости, чтобы являться фотоном. П.с. так же принято считать, что электромагнитные волны (например, видимого спектра) в вакууме распространяются со скоростью света (С) без фаз разгона и замедления, то есть сразу и всегда со скоростью света, о чём говорил выше. Так как скорость существует относительно чего-то, введем в относительность нашу Землю Но, возник вопрос. Вот смотрите, Солнце шарообразное, так ? Свет от Солнца до Земли идёт около 8 минут. Хорошо. От Солнца на Землю вылетел фотон со скоростью С к нам и достиг Земли через 8 минут. В момент вылета фотона на Землю, так же вылетел фотон от Солнца в противоположную сторону от Земли.
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    Александр Евсеев
    Александр Евсеев
    9 часов назад
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    0
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    Александр Евсеев, В момент достижения первым фотоном Земли, через 8 минут после вылета от Солнца, второй фотон проделал равное первому фотону расстояние, то есть 2 расстояния до Земли (а оно равно 149 597 870 700 м. или 1 а.е.) или 2 а.е. То есть за 8 минут, эти фотоны, с относительностью к Земле и относительно друг друга, двигались со скоростью 2С, то есть в две скорости света.
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Oleksandr Kuznetsov
Oleksandr Kuznetsov
10 часов назад
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Переформулируем вопрос: источник одновременно бросил два камня в разных направлениях со скоростью близкой к скорости света, то какова будет скорость каждого камня относительно другого?
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    Кирпань Николай
    Кирпань Николай
    10 часов назад
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    Oleksandr Kuznetsov, близкая к скорости света
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    Vlad Imir
    Vlad Imir
    9 часов назад
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    Oleksandr Kuznetsov, думаю, что вы рассуждаете следующим образом: пусть один камень летит со скоростью, скажем, 0.75с и второй камень летит с такой же скоростью, но в противоположном направлении. Значит, друг относительно друга камни движутся со скоростью 1.5с (с - скорость света). Такое рассуждение не верно! Не верно - поскольку для релятивистких объектов вы используете классическую формулу сложения скоростей. Посмотрите в инете релятивисткую формулу сложения скоростей. Применяя эту формулу для нашего случая вы получите, что скорость камней друг относительно друга будет 0.96с. Если, на пример, скорость камней будет 0.99с, то относительная скорость составит 0.99995с. В общем, согласно этой формуле, относительная скорость всегда будет меньше с.
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      Святослав Фадеев
      Святослав Фадеев
      7 часов назад
      -
      0
      +
      Vlad Imir, но ведь с другой стороны с условно-неподвижной точки мы будем наблюдать, как тела проходят по ≈225 т.км. за секунду т.е. удаляясь друг от друга со скоростью ≈450 т.км в секунду, как же они тогда друг относительно друга не достигают такой скорости, у нас два понятия времени возникает и пространства, это выглядит так же, как поведения учёных в конце средних веков, есть одна теория, остальное ересь, никто не допускает вероятности неверности СТО по причине того, что его на смех поднимут. Это смешно. Учёные только и делают, что факты подгоняют под теорию.
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      Oleksandr Kuznetsov
      Oleksandr Kuznetsov
      6 часов назад
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      0
      +
      Vlad Imir, Спасибо! Получается с точки зрения источника (если он тело отсчета) оба камня летят почти со скоростью света, причем в противоположные стороны и расстояние между ним и камнями быстро возрастает. Однако если тело отсчета один из камней, тогда этот камень удаляется от источника и от другого камня примерно с одинаковой скоростью. Но расстояние то между вторым камнем и источником тоже увеличивается пропорционально почти скорости света. Тогда само расстояние должно изменяться .. наверное так и должно быть в СТО))
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    Голодный Волк
    Голодный Волк
    8 часов назад
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    -2
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    Oleksandr Kuznetsov, Фотон не тело ( это не брошенный камень). Свет мы видим на всем протяжении его пути. Поэтому нет смысла в вопросе. Можно было просто ответить. Фотон не имеет массы. А тут тень на плетень навели, а ещё научная колонка.
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