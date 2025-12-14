Рак из-за курения возникает вследствие накопительного эффекта? Или это игра в рулетку и каждая отдельная сигарета способна вызвать заболевание? 

Спрашивает
Roman Markin
#вторичный табачный дым
+3
#курение
#рак
#табачный дым
14 декабря, 19:41
30
Средний вопрос
Алексей Водовозов
эксперт

Короткий ответ такой: это и так, и не так одновременно. Рак при курении развивается и накопительным образом, и случайным. Каждая следующая сигарета повышает вероятность того, что заболевание сейчас начнется (это и есть та самая «рулетка»), но чем больше пачко-лет за плечами, тем выше общий риск (накопительный эффект).

Современная модель рака — многостадийная: чтобы нормальная клетка превратилась в атипичную, нужно накопить набор мутаций и других нарушений (в онкогенах, генах-супрессорах опухолей, системах восстановления ДНК).

В этом смысле к табачному дыму вопросов нет. На множестве исследований и лабораторных экспериментов, в том числе с использованием органов-на-чипе, показано:

  • в табачном дыму есть десятки доказанных канцерогенов (нитрозамины, полициклические ароматические углеводороды и др.).
  • они превращаются в активные метаболиты, которые химически связываются с ДНК, образуя так называемые ДНК-аддукты.
  • при ошибочном «ремонтировании» этих аддуктов внутренними системами починки возникают мутации, которые затем могут дать старт опухолевому росту.

При этом у курильщиков обнаруживают множество специфических ДНК-аддуктов, которых нет или почти нет у некурящих.

Накопленный эффект курения измеряется в пачко-годах (количество выкуриваемых пачек в день умножается на количество лет курения). В 2022 году в крупном обзоре в рамках Глобального исследования бремени болезней, факторов риска и травм было показано, что средний относительный риск рака лёгкого при 20 пачко-годах в 5,11 раз выше, а при 50 пачко-годах в 13,42 раз выше, чем у никогда не куривших. В 2023 году авторы отдельно смоделировали дозо-ответ по пачка-годам и смертности от рака лёгкого. При 100 пачка-годах риск смерти от рака лёгкого был почти в 10 раз выше, чем у некурящих.

Но причём тут тогда «рулетка»? А при том, что на уровне отдельной клетки события действительно случайны. Каждая сигарета даёт порцию ДНК-повреждений. Даже короткий период курения и небольшие дозы приводят к увеличению ДНК-аддуктов и других маркеров повреждения ДНК у человека.

Фактически каждая сигарета:

  • приносит в лёгкие и кровь тысячи молекул доказанных канцерогенов (а также массу кандидатов на это звание и активно «сочувствующих» онкопроцессу вроде никотина)
  • часть их превращается в активные формы и связывается с ДНК
  • при неудачном стечении обстоятельств именно в «неудачном месте» (важный ген, нужный тип клетки) остаётся мутация.

Теоретически даже всего одна «неудачная» сигарета может инициировать первый шаг к будущей опухоли. Вероятность этого, конечно, очень мала, но она не нулевая — и мы не знаем заранее, какая сигарета может оказаться той самой.

Для большинства канцерогенов из табачного дыма предполагается модель «нет безопасного порога»: риск уменьшается с дозой, но не становится строго нулевым.

Косвенное подтверждение – исследования пассивного курения и низких доз активного. Например, метаанализ 2024 года по пассивному курению и раку легкого у никогда не куривших показывает примерно 20-процентное увеличение риска при хроническом воздействии дыма.

Это всё говорит о стохастическом характере процесса, каждая дополнительная сигарета немного «подкручивает барабан рулетки».

Итого: да, есть ярко выраженный накопительный эффект, риск четко растет с суммарной дозой (пачко-годами), длительностью и интенсивностью курения. В то же время отдельная сигарета действительно добавляет свой маленький шанс, и безопасной в этом смысле дозы табака найти не удалось. А вот отказ от курения в любом возрасте уменьшает риск и улучшает прогноз даже у уже заболевших. Это одно из самых эффективных действий для снижения онкологического и сердечно-сосудистого риска, подтвержденное крупными когортными исследованиями и метаанализами.

Комментарии

Написать комментарий
Есть что спросить?

Вы можете получить ответ на вопрос по любой теме от экспертов нашей редакции, хорошо разбирающихся в этой теме.

Задать вопрос

Похожие вопросы

За какое время может образоваться рак с момента «ничего нет» до «рак I стадии»? 
Спрашивает
Roman Markin
#здоровье
+2
#новообразования
#рак
16.04.2023, 13:49
50,4 тыс
Средний вопрос
5
5
Комментировать
Алексей Водовозов
эксперт

Отличный вопрос! Злокачественные новообразования не одинаково злокачественны. Какие-то развиваются очень...Читать далее

Правда ли, что красители и пищевые добавки с приставкой «Е» вызывают рак? Насколько они вредны для здоровья?
Спрашивает
Roman Markin
#здоровье
+2
#пищевые добавки
#рак
22.08.2022, 18:56
16,5 тыс
Средний вопрос
16
16
Комментировать
Алексей Водовозов
эксперт

Индекс Е появился в начале 1960-х годов в Европе для унификации разрешенных пищевых добавок, первыми стали...Читать далее

Правда ли, что пассивное курение вреднее активного?
Спрашивает
Roman Markin
#ЗОЖ
+3
#курение
#пассивное курение
#сигареты
01.08.2022, 09:23
20,6 тыс
Простой вопрос
1
1
Комментировать
Алексей Водовозов
эксперт

Часто приходится слышать, что вдыхать чужой дым даже опаснее, чем курить самому. Это не совсем так....Читать далее

Самые активные участники

Roman Markin
63 вопроса
Модест Измайлов
10 вопросов
Илья Дзен
10 вопросов
Александр Большанин
5 вопросов
Motiliok
4 вопроса
The King
3 вопроса
Михаил Орлов
2 вопроса
ראובן פיאטיגורסקי
2 вопроса
Олег Назаренко
2 вопроса
Наташа Подунова
2 вопроса
Дмитрий
2 вопроса
Артем Гаврин
2 вопроса
Ильяс А.
2 вопроса
Arthur Ismagilov
2 вопроса
Фёдор А
2 вопроса
Мария Чеботарь
2 вопроса
Дмитрий Скрипач
2 вопроса
Beeble Brox
1 вопрос
John Silver
1 вопрос
Арсений Махатов
1 вопрос
Виктор Голобородько
1 вопрос
dmyle
1 вопрос
Anton Syrevich
1 вопрос
Андрей Шипов
1 вопрос
София Фёдорова
1 вопрос
Михаил Фомичев
1 вопрос
Alexander Tkachev
1 вопрос
rakolle 555
1 вопрос
Данил Ушаков
1 вопрос
N G
1 вопрос
FARIk
1 вопрос
Анастасия Латунова
1 вопрос
Ольга Третьякова
1 вопрос
Антон Чёрный
1 вопрос
Е О
1 вопрос
Dimitry Ramitsin
1 вопрос
Александр Зданович
1 вопрос
Алексей Демченко
1 вопрос
Иван Колупаев
1 вопрос
Anton Khoryukov
1 вопрос
Alexandra Bykovsky
1 вопрос
Организационный Комитет
1 вопрос
Zhe Sh
1 вопрос
Сергей Евстафьев
1 вопрос
Wren Guest
1 вопрос
Belzebuth
1 вопрос
Вова Филиппов
1 вопрос
dikoe kino
1 вопрос
Белка Летяга
1 вопрос
Masyanya Masyanya
1 вопрос
Christian Dengov
1 вопрос
Antino Yone
1 вопрос
John Oakland
1 вопрос
Vlad Imir
1 вопрос
Termux
1 вопрос
Сергей Баталов
1 вопрос
Анна Ванжа
1 вопрос
Альберт Эйнштейн
1 вопрос
Оксана Телегина
1 вопрос
Рус Ком
1 вопрос
Alexandra Zaprometova
1 вопрос
Станислав Смирнов
1 вопрос
Igor Daniaev
1 вопрос
Иван Савенков
1 вопрос
Maks Brandt
1 вопрос
Антон Мытарев
1 вопрос
Динис Исхаков
1 вопрос
Денис Карандашов
1 вопрос
Алексей Ванхальский
1 вопрос
Егор Р.
1 вопрос
Ярослав Серяков
1 вопрос
Руслан Габитов
1 вопрос
Дмитрий Кобзев
1 вопрос
Daniel Pashtt
1 вопрос
Света
1 вопрос
Виталий Радашкевич
1 вопрос
Кирилл Спицын
1 вопрос
Анатолий Глянцев
1 вопрос
Геннадий Лапицкий
1 вопрос
а ну
1 вопрос
Артём Стерхов
1 вопрос
Andrey Parshikov
1 вопрос
Сауле Кушиков
1 вопрос
Дониеров Аслиддинхон
1 вопрос
Юля Ионова
1 вопрос
Дмитрий Стрекалов
1 вопрос
Воля Иванов
1 вопрос
Николай К
1 вопрос
Дудкин Вадим
1 вопрос
Евгений Щербак
1 вопрос
Sonic The-Hedgehog
1 вопрос
O. N.
1 вопрос
Константин Джураев
1 вопрос
Sergey B.
1 вопрос
Vladislav
1 вопрос
Роман Рыбка
1 вопрос
Иван Петров
1 вопрос
Валерий Петров
1 вопрос
Владислав Селивёрстов
1 вопрос
Иван Жидков
1 вопрос
Anna Dorn
1 вопрос
Марианна Воропаева
1 вопрос
Голодный Волк
1 вопрос
Кирилл Анатольев
1 вопрос
Андрей Ярвепер
1 вопрос
никита коленов
1 вопрос
Boris Mityashin
1 вопрос
Никита Воронович
1 вопрос
Анна Агафонова
1 вопрос
Владимир Алексеевич
1 вопрос
Павел Мельников
1 вопрос
Артем Подчувалов
1 вопрос
Алена Кирсанова
1 вопрос
Вячеслав Говорун
1 вопрос
Александр Речкин
1 вопрос
Показать всех
Если курить одну сигарету в неделю — сильно я наврежу своему здоровью? Насколько это плохо, если сравнивать с человеком, который вообще не курит? 

Как ни странно, вред от курения зависит скорее от самого факта курения, нежели от его частоты. В британском научном журнале BMJ изучили влияние одной сигареты в день на курящего и сравнили его с вредом, который получает человеку, потребляющий 20 сигарет в день.

Спрашивает
Roman Markin
#ЗОЖ
+2
#курение
#сигареты
22.04.2022, 20:01
13,6 тыс
Средний вопрос
3
3
Комментировать
Александр Березин
эксперт

Как ни странно, вред от курения зависит скорее от самого факта курения, нежели от его частоты. В британском...Читать далее

Есть что спросить?

Вы можете получить ответ на вопрос по любой теме от экспертов нашей редакции, хорошо разбирающихся в этой теме.

Задать вопрос

Самые активные участники

Roman Markin
63 вопроса
Модест Измайлов
10 вопросов
Илья Дзен
10 вопросов
Александр Большанин
5 вопросов
Motiliok
4 вопроса
The King
3 вопроса
Михаил Орлов
2 вопроса
ראובן פיאטיגורסקי
2 вопроса
Олег Назаренко
2 вопроса
Наташа Подунова
2 вопроса
Дмитрий
2 вопроса
Артем Гаврин
2 вопроса
Ильяс А.
2 вопроса
Arthur Ismagilov
2 вопроса
Фёдор А
2 вопроса
Мария Чеботарь
2 вопроса
Дмитрий Скрипач
2 вопроса
Beeble Brox
1 вопрос
John Silver
1 вопрос
Арсений Махатов
1 вопрос
Виктор Голобородько
1 вопрос
dmyle
1 вопрос
Anton Syrevich
1 вопрос
Андрей Шипов
1 вопрос
София Фёдорова
1 вопрос
Михаил Фомичев
1 вопрос
Alexander Tkachev
1 вопрос
rakolle 555
1 вопрос
Данил Ушаков
1 вопрос
N G
1 вопрос
FARIk
1 вопрос
Анастасия Латунова
1 вопрос
Ольга Третьякова
1 вопрос
Антон Чёрный
1 вопрос
Е О
1 вопрос
Dimitry Ramitsin
1 вопрос
Александр Зданович
1 вопрос
Алексей Демченко
1 вопрос
Иван Колупаев
1 вопрос
Anton Khoryukov
1 вопрос
Alexandra Bykovsky
1 вопрос
Организационный Комитет
1 вопрос
Zhe Sh
1 вопрос
Сергей Евстафьев
1 вопрос
Wren Guest
1 вопрос
Belzebuth
1 вопрос
Вова Филиппов
1 вопрос
dikoe kino
1 вопрос
Белка Летяга
1 вопрос
Masyanya Masyanya
1 вопрос
Christian Dengov
1 вопрос
Antino Yone
1 вопрос
John Oakland
1 вопрос
Vlad Imir
1 вопрос
Termux
1 вопрос
Сергей Баталов
1 вопрос
Анна Ванжа
1 вопрос
Альберт Эйнштейн
1 вопрос
Оксана Телегина
1 вопрос
Рус Ком
1 вопрос
Alexandra Zaprometova
1 вопрос
Станислав Смирнов
1 вопрос
Igor Daniaev
1 вопрос
Иван Савенков
1 вопрос
Maks Brandt
1 вопрос
Антон Мытарев
1 вопрос
Динис Исхаков
1 вопрос
Денис Карандашов
1 вопрос
Алексей Ванхальский
1 вопрос
Егор Р.
1 вопрос
Ярослав Серяков
1 вопрос
Руслан Габитов
1 вопрос
Дмитрий Кобзев
1 вопрос
Daniel Pashtt
1 вопрос
Света
1 вопрос
Виталий Радашкевич
1 вопрос
Кирилл Спицын
1 вопрос
Анатолий Глянцев
1 вопрос
Геннадий Лапицкий
1 вопрос
а ну
1 вопрос
Артём Стерхов
1 вопрос
Andrey Parshikov
1 вопрос
Сауле Кушиков
1 вопрос
Дониеров Аслиддинхон
1 вопрос
Юля Ионова
1 вопрос
Дмитрий Стрекалов
1 вопрос
Воля Иванов
1 вопрос
Николай К
1 вопрос
Дудкин Вадим
1 вопрос
Евгений Щербак
1 вопрос
Sonic The-Hedgehog
1 вопрос
O. N.
1 вопрос
Константин Джураев
1 вопрос
Sergey B.
1 вопрос
Vladislav
1 вопрос
Роман Рыбка
1 вопрос
Иван Петров
1 вопрос
Валерий Петров
1 вопрос
Владислав Селивёрстов
1 вопрос
Иван Жидков
1 вопрос
Anna Dorn
1 вопрос
Марианна Воропаева
1 вопрос
Голодный Волк
1 вопрос
Кирилл Анатольев
1 вопрос
Андрей Ярвепер
1 вопрос
никита коленов
1 вопрос
Boris Mityashin
1 вопрос
Никита Воронович
1 вопрос
Анна Агафонова
1 вопрос
Владимир Алексеевич
1 вопрос
Павел Мельников
1 вопрос
Артем Подчувалов
1 вопрос
Алена Кирсанова
1 вопрос
Вячеслав Говорун
1 вопрос
Александр Речкин
1 вопрос
Показать всех
Подтвердить?
Подтвердить?
Причина отклонения
Подтвердить?
Не получилось опубликовать!

Вы попытались написать запрещенную фразу или вас забанили за частые нарушения.

Понятно
Жалоба отправлена

Мы обязательно проверим комментарий и
при необходимости примем меры.

Спасибо
Аккаунт заблокирован!

Из-за нарушений правил сайта на ваш аккаунт были наложены ограничения. Если это ошибка, напишите нам.

Понятно
Что-то пошло не так!

Наши фильтры обнаружили в ваших действиях признаки накрутки. Отдохните немного и вернитесь к нам позже.

Понятно
Лучшие материалы
Закрыть
Войти
Регистрируясь, вы соглашаетесь с правилами использования сайта и даете согласие на обработку персональных данных.
Ваша заявка получена

Мы скоро изучим заявку и свяжемся с Вами по указанной почте в случае положительного исхода. Спасибо за интерес к проекту.

Понятно