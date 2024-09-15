Возможно ли, что человечество не получило свидетельств существования внеземной жизни просто из-за слабости существующих радиоприемников?

Краткий ответ: очень даже может быть, что именно из-за этого, но есть и масса других вариантов.

Теперь подробнее. Правильнее говорить не о радиоприемниках, а о радиотелескопах. Приемник – только часть телескопа, наряду с антенной и другими компонентами.

Допустим, у инопланетян есть ненаправленный передатчик, излучающий равномерно во все стороны. Какая мощность нужна передатчику, чтобы наши лучшие радиотелескопы заметили его с расстояния, скажем, в сто световых лет (а это вроде далеко, но при этом всего 0,2% радиуса Галактики)? Примерно один тераватт (для продвинутых читателей: я взял чувствительность радиотелескопа в 1 миллиянский, сигнал будем считать прямоугольным в полосе 10 килогерц). При этом в 2020 году все мировые электростанции выработали 27 петаватт-часов энергии. Разделив на число часов в году, получим среднюю мощность 3 тераватта. Всего-то и дел для отправителя: отдать треть этой мощности на передачу сигналов неведомо кому! Цивилизации уровня нашей на такое точно не пойдут.

А если у инопланетян направленный передатчик с достаточно узким лучом? Что ж, тогда наш радиотелескоп сможет засечь с расстояния в 100 световых лет даже передатчик мощностью несколько киловатт (очень скромная величина по меркам современной радиотехники). Но лишь в том случае, если передающийся сигнал направлен на Солнечную систему. А с чего бы ему быть направленным на рядовую звезду более чем в половине радиуса Галактики от ее центра? Разве что инопланетяне живут где-то поблизости, скажем, в системе тау Кита, и по какой-то причине подозревают наличие братьев по разуму именно в Солнечной системе (тау Кита — ближайшая звезда того же спектрального класса G, что и Солнце, и у таукитян в принципе есть резон искать жизнь у ближайшей к ним звезды, похожей на их родную тау Кита).

Конечно, со стороны инопланетян разумно заставить луч регулярно оббегать все небо. Тогда он периодически будет направлен и на Землю. Но когда? Будут ли наши радиотелескопы именно в этот момент смотреть в нужную точку неба? И, кстати, на какой частоте и в какой частотной полосе вести прием? Наконец, как распознать искусственный сигнал среди естественных шумов? У энтузиастов радиоконтакта есть идеи по всем этим вопросам. Но никто не может поручиться, что мы верно угадаем технические решения инопланетян, даже если они существуют и посылают в космос радиосигналы.