Уведомления
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оценивать материалы, создавать записи и писать комментарии.
Авторизуясь, вы соглашаетесь с правилами пользования сайтом и даете согласие на обработку персональных данных.
Если взять случайного человека на планете, скольки-юродным братом/сестрой он мне придется?
Чтобы оценить то, насколько далеким родственником вам приходится наугад выбранный землянин — сделаем три предположения.
- Первое: будем считать, что одно поколение людей — это примерно 20 лет. На практике бывает и меньше, и больше, но надо же нам от чего-то оттолкнуться.
- Второе: мы будем делать наши подсчеты для условных «европейцев», к которым отнесем и португальцев, и русских, и значительную часть жителей обеих Америк.
- Третье: пренебрежем вкладом миграций — то есть тетю из бугисов или дедушку из маори мы не рассматриваем.
Далее предлагаю посмотреть на большие группы людей и на исследования, показывающие то, насколько давно те разошлись с нашими общими предками. Напомним, что все мы в конечном итоге мигранты из Африки — просто кто-то вышел оттуда давно, а кто-то относительно недавно. Разделим население планеты (8 миллиардов человек) на несколько групп и после этого:
1) поищем для каждой группы условный возраст расхождения с общими предками. Например, для восточной части Азии, то есть Китая, Кореи и Японии – это примерно 40 тысяч лет.
2) поделим полученную цифру на 20 и узнаем число поколений. В случае с восточной Азией это 40 000 : 20 = 2000. Это означает, что наугад выбранный рязанец или берлинец будет где-то дветысячиюродным братом для наугад взятого пекинца или сеульца. Для южной Азии — Индия, Пакистан, Бангладеш — расхождение с нами оценивается в 4000 лет и потому индийцы нам примерно всего лишь двухсотюродные братья-сестры. Число поколений в 2000 единиц мы получим и для обеих Америк, а также Африки; к остальным же европейцам мы на этом масштабе очень близки, речь идет о паре тысяч лет и примерно сотне поколений максимум (стоюродные братья-сестры).
3) Чтобы посчитать «среднее удаление» по всем группа, возьмем все числа из прошлого пункта и сложим, предварительно умножив их на долю выбранной группы в населении Земли. Очень грубо ответ получится в районе 1000 — столько поколений назад наугад выбранный человек был родным братом или родной сестрой кому-то из ваших прямых предков.
Как и следовало ожидать, ответ не слишком информативен — но тут уж деться некуда. Многие группы жили, да и живут, довольно изолированно, даже с учетом глобальных переселений. Это, если посмотреть на сохраняющееся разнообразие людей, довольно очевидно: перепутать, например, койсанов и алеутов сложно. Если заниматься всерьез генетическими исследованиями, то средняя удалённость от общего предка будет столь же информативна, как и та самая пресловутая «средняя температура по больнице». Вроде бы и не совсем бессмысленная величина, но малополезная для конкретных случаев. Вот узнать историю той или иной популяции — уже куда интереснее, как и личная история тоже может в ряде случаев оказаться полезной.
Вы можете получить ответ на вопрос по любой теме от экспертов нашей редакции, хорошо разбирающихся в этой теме.Задать вопрос
Похожие вопросы
Потому что такие племена только при взгляде издалека кажутся «замкнутыми», на самом же деле даже в них идет...Читать далее
Вы попытались написать запрещенную фразу или вас забанили за частые нарушения.Понятно
Из-за нарушений правил сайта на ваш аккаунт были наложены ограничения. Если это ошибка, напишите нам.Понятно
Наши фильтры обнаружили в ваших действиях признаки накрутки. Отдохните немного и вернитесь к нам позже.Понятно
Землетрясение в Спитаке
Сто секунд до полуночи: почему перевод стрелок на часах Судного дня — это важно
Мы скоро изучим заявку и свяжемся с Вами по указанной почте в случае положительного исхода. Спасибо за интерес к проекту.Понятно
Мы скоро прочитаем его и свяжемся с Вами по указанной почте. Спасибо за интерес к проекту.Понятно
Комментарии