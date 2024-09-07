Если взять случайного человека на планете, скольки-юродным братом/сестрой он мне придется?

Спрашивает
Alexander Tkachev
#генеология
+3
#генетика
#общий предок
#родство
38 минут назад
726
Средний вопрос
Алексей Тимошенко
эксперт

Чтобы оценить то, насколько далеким родственником вам приходится наугад выбранный землянин — сделаем три предположения.

  • Первое: будем считать, что одно поколение людей — это примерно 20 лет. На практике бывает и меньше, и больше, но надо же нам от чего-то оттолкнуться.
  • Второе: мы будем делать наши подсчеты для условных «европейцев», к которым отнесем и португальцев, и русских, и значительную часть жителей обеих Америк.
  • Третье: пренебрежем вкладом миграций — то есть тетю из бугисов или дедушку из маори мы не рассматриваем.

Далее предлагаю посмотреть на большие группы людей и на исследования, показывающие то, насколько давно те разошлись с нашими общими предками. Напомним, что все мы в конечном итоге мигранты из Африки — просто кто-то вышел оттуда давно, а кто-то относительно недавно. Разделим население планеты (8 миллиардов человек) на несколько групп и после этого:

1) поищем для каждой группы условный возраст расхождения с общими предками. Например, для восточной части Азии, то есть Китая, Кореи и Японии – это примерно 40 тысяч лет.

2) поделим полученную цифру на 20 и узнаем число поколений. В случае с восточной Азией это 40 000 : 20 = 2000. Это означает, что наугад выбранный рязанец или берлинец будет где-то дветысячиюродным братом для наугад взятого пекинца или сеульца. Для южной Азии — Индия, Пакистан, Бангладеш — расхождение с нами оценивается в 4000 лет и потому индийцы нам примерно всего лишь двухсотюродные братья-сестры. Число поколений в 2000 единиц мы получим и для обеих Америк, а также Африки; к остальным же европейцам мы на этом масштабе очень близки, речь идет о паре тысяч лет и примерно сотне поколений максимум (стоюродные братья-сестры).

3) Чтобы посчитать «среднее удаление» по всем группа, возьмем все числа из прошлого пункта и сложим, предварительно умножив их на долю выбранной группы в населении Земли. Очень грубо ответ получится в районе 1000 — столько поколений назад наугад выбранный человек был родным братом или родной сестрой кому-то из ваших прямых предков.

Как и следовало ожидать, ответ не слишком информативен — но тут уж деться некуда. Многие группы жили, да и живут, довольно изолированно, даже с учетом глобальных переселений. Это, если посмотреть на сохраняющееся разнообразие людей, довольно очевидно: перепутать, например, койсанов и алеутов сложно. Если заниматься всерьез генетическими исследованиями, то средняя удалённость от общего предка будет столь же информативна, как и та самая пресловутая «средняя температура по больнице». Вроде бы и не совсем бессмысленная величина, но малополезная для конкретных случаев. Вот узнать историю той или иной популяции — уже куда интереснее, как и личная история тоже может в ряде случаев оказаться полезной.

Комментарии

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1 Комментарий
Anton Khoryukov
Anton Khoryukov
5 минут назад
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Насколько я знаю, в какое-то время из-за резкого похолодание вся людская популяция сокращалась чуть ли не до нескольких тысяч человек. Это тоже учитывалось в ответе? 🤔
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