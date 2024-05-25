Правда ли, что нельзя хранить таблетки, что продаются в блистере, вне данной упаковки, и при вскрытии упаковки нужно их употребить в течении ближайшего времени. Как это работает? 

Спрашивает
Ольга Третьякова
#медицина
+1
#таблетки
8 минут назад
5
Простой вопрос
Алексей Водовозов
эксперт

Таблетки как лекарственная форма — довольно сложное решение. Таблетка может состоять в основном из вспомогательных веществ, то есть наполнителей, стабилизаторов, противослеживающих средств, корригентов и многого другого, а собственно действующего начала там могут быть микрограммы.

    При этом некоторые таблетки могут быть очень чувствительны к влиянию факторов внешней среды. Водяные пары в воздухе, ультрафиолет солнечного света, кислород, бактерии, грибы и многое другое может негативно сказаться не только на физической структуре таблетки, но и на её химическом составе.

    Блистер — защитная (в полном смысле этого слова) упаковка. Она обеспечивает и даже гарантирует сохранность всех свойств таблетки как минимум до истечения срока годности препарата, а иногда и существенно дольше него. Однако это относится именно к невскрытому блистеру, когда его не деформировали.

    После вскрытия упаковки, то есть обеспечения доступа к таблетке всех перечисленных факторов внешней среды, срок годности отсчитывается иначе. Международный консенсус в этом вопросе — примерно один год. Либо даже раньше, если появились признаки порчи (изменились органолептические свойства таблетки, описанные в инструкции по ее медицинскому применению).

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