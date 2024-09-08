Часто в детстве  взрослые запрещали нам кататься по льду в обуви, чтобы «не раскатать» подошву. Правда ли, что ее можно раскатать так, чтобы она скользила лучше, чем та, которую не «раскатывали» на скользких поверхностях? 

Это правда. Но только наполовину. Посмотрите на старые (откатавшие много тысяч километров) автомобильные покрышки. Поверхность резиновых изделий делают рифлёной не просто так, а для увеличения трения — и почти вся обувь тут не исключение. Выступающие части, естественно, будут контактировать с землей, полом или асфальтом в первую очередь, ну и сотрутся тоже первыми. Если очень усердно кататься, да еще и не по гладкому, а по шершавому, то подошву можно стереть до ровной поверхности… вопрос в том, сколько придется тереть, да и чем более «катабельна» поверхность (чем ниже трение) — тем дольше будет стачиваться.

Кроме того, некоторые материалы в процессе трения о что-либо могут становится более гладкими. Кожу, к слову специально полируют для придания гладкости и блеска — хотя, конечно, вовсе не о кафельный пол (а при помощи тряпочки со специальной мазью) и не на подошве, а наоборот, как раз верх сапог или ботинок. Можно ли трением заметно отполировать подошву из иных материалов — вопрос уже спорный, поскольку многие сорта резины при трении не становятся более гладкими. Возьмем те же автомобильные покрышки: даже очень мягкие шины для автогонок «Формулы-1» стачиваются буквально за час езды, но при этом не полируются. Возможно, кожаная подошва на деревянных полах и правда могла стать более гладкой — деревянные инструменты для полировки кожи применяют по сей день! — но сегодня это крайне нетипичное сочетание. И кожу на подошвы редко пускают, и полы обычно в школах из кафеля или линолеума. С линолеумом, даже износостойким, ситуация вообще окажется обратной — катающиеся по нему ученики скорее испортят напольное покрытие, чем свою обувь (и кричать «прекратите!» школьный завхоз будет по совсем иным причинам).

Дополнение: несмотря на то, что подошвы действительно можно стереть так, что с них исчезнут все выступающие части и в итоге они будут гладкими, запрет кататься по скользкому полу вряд ли разумен именно с точки зрения экономии вложенных в обувь денег или с точки зрения безопасности. Родительский, да и не только, опыт показывает что обувь у детей и подростков скорее станет мала или порвется где-нибудь в другом месте, чем сточится или дойдёт до состояния гладкой подошвы. Качественная пара кроссовок или сапог живет не меньше полутора-двух сезонов, что превышает ограниченный ростом стопы срок, ну а некачественная обычно к концу сезона разваливается по швам, но никак не протирается насквозь. Как вариант, могут протереться стельки изнутри или же ребенок где-нибудь найдёт стойкую, не отмываемую ничем, грязь.