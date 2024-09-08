Часто в детстве  взрослые запрещали нам кататься по льду в обуви, чтобы «не раскатать» подошву. Правда ли, что ее можно раскатать так, чтобы она скользила лучше, чем та, которую не «раскатывали» на скользких поверхностях? 

Спрашивает
Е О
#кожа
+2
#обувь
#резина
7 минут назад
13
Простой вопрос
Алексей Тимошенко
эксперт

Это правда. Но только наполовину. Посмотрите на старые (откатавшие много тысяч километров) автомобильные покрышки. Поверхность резиновых изделий делают рифлёной не просто так, а для увеличения трения — и почти вся обувь тут не исключение. Выступающие части, естественно, будут контактировать с землей, полом или асфальтом в первую очередь, ну и сотрутся тоже первыми. Если очень усердно кататься, да еще и не по гладкому, а по шершавому, то подошву можно стереть до ровной поверхности… вопрос в том, сколько придется тереть, да и чем более «катабельна» поверхность (чем ниже трение) — тем дольше будет стачиваться.

Кроме того, некоторые материалы в процессе трения о что-либо могут становится более гладкими. Кожу, к слову специально полируют для придания гладкости и блеска — хотя, конечно, вовсе не о кафельный пол (а при помощи тряпочки со специальной мазью) и не на подошве, а наоборот, как раз верх сапог или ботинок. Можно ли трением заметно отполировать подошву из иных материалов — вопрос уже спорный, поскольку многие сорта резины при трении не становятся более гладкими. Возьмем те же автомобильные покрышки: даже очень мягкие шины для автогонок «Формулы-1» стачиваются буквально за час езды, но при этом не полируются. Возможно, кожаная подошва на деревянных полах и правда могла стать более гладкой — деревянные инструменты для полировки кожи применяют по сей день! — но сегодня это крайне нетипичное сочетание. И кожу на подошвы редко пускают, и полы обычно в школах из кафеля или линолеума. С линолеумом, даже износостойким, ситуация вообще окажется обратной — катающиеся по нему ученики скорее испортят напольное покрытие, чем свою обувь (и кричать «прекратите!» школьный завхоз будет по совсем иным причинам).

Дополнение: несмотря на то, что подошвы действительно можно стереть так, что с них исчезнут все выступающие части и в итоге они будут гладкими, запрет кататься по скользкому полу вряд ли разумен именно с точки зрения экономии вложенных в обувь денег или с точки зрения безопасности. Родительский, да и не только, опыт показывает что обувь у детей и подростков скорее станет мала или порвется где-нибудь в другом месте, чем сточится или дойдёт до состояния гладкой подошвы. Качественная пара кроссовок или сапог живет не меньше полутора-двух сезонов, что превышает ограниченный ростом стопы срок, ну а некачественная обычно к концу сезона разваливается по швам, но никак не протирается насквозь. Как вариант, могут протереться стельки изнутри или же ребенок где-нибудь найдёт стойкую, не отмываемую ничем, грязь.

Комментарии

Написать комментарий
Есть что спросить?

Вы можете получить ответ на вопрос по любой теме от экспертов нашей редакции, хорошо разбирающихся в этой теме.

Задать вопрос
Есть что спросить?

Вы можете получить ответ на вопрос по любой теме от экспертов нашей редакции, хорошо разбирающихся в этой теме.

Задать вопрос

Самые активные участники

Roman Markin
51 вопрос
Модест Измайлов
10 вопросов
Илья Дзен
9 вопросов
Александр Большанин
4 вопроса
Motiliok
3 вопроса
The King
3 вопроса
ראובן פיאטיגורסקי
2 вопроса
Олег Назаренко
2 вопроса
Наташа Подунова
2 вопроса
Дмитрий
2 вопроса
Артем Гаврин
2 вопроса
Ильяс А.
2 вопроса
Arthur Ismagilov
2 вопроса
Фёдор А
2 вопроса
Мария Чеботарь
2 вопроса
Дмитрий Скрипач
2 вопроса
Alexander Tkachev
1 вопрос
rakolle 555
1 вопрос
Данил Ушаков
1 вопрос
N G
1 вопрос
FARIk
1 вопрос
Анастасия Латунова
1 вопрос
Ольга Третьякова
1 вопрос
Е О
1 вопрос
Dimitry Ramitsin
1 вопрос
Александр Зданович
1 вопрос
Алексей Демченко
1 вопрос
Иван Колупаев
1 вопрос
Anton Khoryukov
1 вопрос
Alexandra Bykovsky
1 вопрос
Организационный Комитет
1 вопрос
Zhe Sh
1 вопрос
Сергей Евстафьев
1 вопрос
Михаил Орлов
1 вопрос
Wren Guest
1 вопрос
Belzebuth
1 вопрос
Вова Филиппов
1 вопрос
dikoe kino
1 вопрос
Белка Летяга
1 вопрос
Masyanya Masyanya
1 вопрос
Christian Dengov
1 вопрос
Antino Yone
1 вопрос
John Oakland
1 вопрос
Vlad Imir
1 вопрос
Termux
1 вопрос
Сергей Баталов
1 вопрос
Анна Ванжа
1 вопрос
Альберт Эйнштейн
1 вопрос
Оксана Телегина
1 вопрос
Рус Ком
1 вопрос
Alexandra Zaprometova
1 вопрос
Станислав Смирнов
1 вопрос
Igor Daniaev
1 вопрос
Иван Савенков
1 вопрос
Maks Brandt
1 вопрос
Антон Мытарев
1 вопрос
Динис Исхаков
1 вопрос
Денис Карандашов
1 вопрос
Алексей Ванхальский
1 вопрос
Егор Р.
1 вопрос
Ярослав Серяков
1 вопрос
Руслан Габитов
1 вопрос
Дмитрий Кобзев
1 вопрос
Daniel Pashtt
1 вопрос
Света
1 вопрос
Виталий Радашкевич
1 вопрос
Кирилл Спицын
1 вопрос
Анатолий Глянцев
1 вопрос
Геннадий Лапицкий
1 вопрос
а ну
1 вопрос
Артём Стерхов
1 вопрос
Andrey Parshikov
1 вопрос
Сауле Кушиков
1 вопрос
Дониеров Аслиддинхон
1 вопрос
Юля Ионова
1 вопрос
Дмитрий Стрекалов
1 вопрос
Воля Иванов
1 вопрос
Николай К
1 вопрос
Дудкин Вадим
1 вопрос
Евгений Щербак
1 вопрос
Sonic The-Hedgehog
1 вопрос
O. N.
1 вопрос
Константин Джураев
1 вопрос
Sergey B.
1 вопрос
Vladislav
1 вопрос
Роман Рыбка
1 вопрос
Иван Петров
1 вопрос
Валерий Петров
1 вопрос
Владислав Селивёрстов
1 вопрос
Иван Жидков
1 вопрос
Anna Dorn
1 вопрос
Марианна Воропаева
1 вопрос
Голодный Волк
1 вопрос
Кирилл Анатольев
1 вопрос
Андрей Ярвепер
1 вопрос
никита коленов
1 вопрос
Boris Mityashin
1 вопрос
Никита Воронович
1 вопрос
Анна Агафонова
1 вопрос
Владимир Алексеевич
1 вопрос
Павел Мельников
1 вопрос
Артем Подчувалов
1 вопрос
Алена Кирсанова
1 вопрос
Вячеслав Говорун
1 вопрос
Александр Речкин
1 вопрос
Показать всех
Подтвердить?
Подтвердить?
Причина отклонения
Подтвердить?
Не получилось опубликовать!

Вы попытались написать запрещенную фразу или вас забанили за частые нарушения.

Понятно
Жалоба отправлена

Мы обязательно проверим комментарий и
при необходимости примем меры.

Спасибо
Аккаунт заблокирован!

Из-за нарушений правил сайта на ваш аккаунт были наложены ограничения. Если это ошибка, напишите нам.

Понятно
Что-то пошло не так!

Наши фильтры обнаружили в ваших действиях признаки накрутки. Отдохните немного и вернитесь к нам позже.

Понятно
Лучшие материалы
Войти
Регистрируясь, вы соглашаетесь с правилами использования сайта и даете согласие на обработку персональных данных.
Ваша заявка получена

Мы скоро изучим заявку и свяжемся с Вами по указанной почте в случае положительного исхода. Спасибо за интерес к проекту.

Понятно
Ваше сообщение получено

Мы скоро прочитаем его и свяжемся с Вами по указанной почте. Спасибо за интерес к проекту.

Понятно