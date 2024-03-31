Можно ли утилизировать опасные отходы с Земли, отправляя их к Солнцу, чтобы они там сгорели (как в Футураме)? Скажем, сделать одноразовые грузовые модули, вывести на орбиту и задать им направление.

Краткий ответ: Да, можно. Но это очень дорогая, очень опасная и совершенно бессмысленная затея.

А если чуть подробнее: Космические запуски останутся дорогим удовольствием даже в том случае, если «Старшипы» действительно начнут возить грузы на низкую околоземную орбиту по сто долларов за килограмм. Что уж говорить о стоимости пути к Солнцу? Кстати, «вывести на орбиту и задать направление» точно недостаточно. В этом случае корабль так и останется спутником Земли. Если снабдить грузовик собственным двигателем и достаточным запасом топлива, он может стать спутником Солнца. Ну а уронить корабль на Солнце — еще более затратная операция. Земля обращается вокруг Солнца со скоростью около 30 км в секунду. Из-за этого корабль, запущенный с Земли, будет иметь немалую начальную скорость относительно Солнца. Чтобы упасть на Солнце, эту скорость нужно погасить торможением, а для этого тоже нужно топливо.

Кроме того, космонавтике пока далеко до стандартов безопасности, принятых, скажем, в гражданской авиации. При авариях ракет контейнеры с «опасными отходами» будут падать прямо нам на головы.

Наконец, что это вообще такое — «опасные отходы»? Отходы — это всего лишь ресурсы, собранные не в том месте и не в тех количествах! Практически любые отходы можно переработать во что-то полезное. Уж во всяком случае, это точно относится к отработанному ядерному топливу — обычной «пугалке» зеленых активистов.