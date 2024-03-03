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Почему вместе с кофе подают воду? Есть ли тут какое-то научное обоснование?
Начну с того, что наука — это деятельность, направленная на выработку и систематизацию объективных знаний о действительности. В этом смысле очень многие наши действия имеют научный подтекст — потому что производятся в соответствии с накопленными (и проверенными) человечеством знаниями о действительности.
Нам не удалось найти какие-то специальные научные иследования, посвященные именно пользе подаче холодной воды вместе с эспрессо. Но вообще в мире сотни научных групп занимаются проверкой пользы или вреда различных компонентов кофе, и по этому поводу в разных научных журналах опубликованы тысячи научных работ.
Начнем с того, что кофе сложносоставный напиток: в нем есть, помимо воды, нелетучий алкалоид кофеин, полифенолы, в том числе хлорогеновая кислота, и дитерпены. Кроме кофеина, в кофе содержатся в меньших количествах и другие алкалоиды, например теобромин. Все перечисленные выше вещества оказывают на организм различное, а иногда и взаимоисключающее воздействие: так, кофеин бодрит, а родственный ему теобромин, наоборот, оказывает усыпляющее воздействие. Именно поэтому употребление чистой воды вместе с кофе не может быть сведено к какому-то одному эффекту — вода со всеми этими веществами будет взаимодействовать по-разному.
Однако можно твердо утверждать, что воду к свежесвареному кофе подают не просто так, и у этого есть целый набор причин.
Во-первых, в арабских кофейнях воду в дополнение к напитку предлагали для того, чтобы гости избежали обезвоживания. Кофе провоцирует потерю жидкости организмом, что в жарких странах может быть опасно. Очень большие дозы кофеина увеличивают приток крови к почкам и подавляют усвоение натрия. Отсюда и мочегонный эффект — излишний натрий надо выводить из организма. Правда, этот диуретический эффект кофе выражен слабо — зато в жарком климате вода никогда не помешает, хоть с кофе, хоть без него.
Во-вторых, горячее питье может повысить температуру и давление, поэтому в жарких странах крепкий черный кофе стали дополнять холодной водой для того, чтобы пьющий мог освежиться и уменьшить крепость напитка.
В-третьх, еще несколько сотен лет назад появилась традиция запивать каждый глоток кофе водой, что позволяло ярче воспринимать вкус: после глотка кофе вы омываете вкусовые рецепторы на языке водой, и следующий глоток кофе почувствуете «как новый».
Есть и еще несколько причин для питья воды вместе с кофе, которые тоже можно назвать в какой-то степени «научными». Скажем, пигмент, присутствующий в зернах кофе, негативно действует на зубную эмаль, приводя к потемнению зубов, и при употреблении воды сразу после кофе он удаляется. Ряд компонентов кофе кофе может способствовать появлению изжоги вследствие повышения кислотности в желудке, и стакан воды поможет этого избежать.
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