Как появляются новые мышцы или группы мышц в телах позвоночных? Или все строится на «изначальной мышечной системе»?

Спрашивает
Alexandra Bykovsky
#биология
+2
#мышцы
#физиология
26 минут назад
65
Простой вопрос
Дмитрий Пащенко
эксперт

Именно так: все новые мышцы появляются главным образом путем разрастания и дифференциации старых мышц. Правда, порой эта дифференциация принимает весьма диковинные формы. У позвоночных есть два основных источника мышц — мышцы вокруг хорды (и позвоночника) и мышцы вокруг глотки.

Мышцы, исходно возникающие вокруг хорды, носят название соматических (то есть телесных). Они были нужны для боковых изгибов туловища — с помощью них плавают и ланцетники, и миноги, и рыбы.

Мышцы, остающиеся связанными с хордой, называются осевыми. Еще у миног эти мышцы устроены довольно просто, но уже у рыб возникает так называемая горизонтальная септа — плотная перегородка, тянущаяся вдоль позвоночника и разделяющая осевые мышцы на «верхние» и «нижние». Из «верхних» мышц в итоге получаются мышцы нашей спины, а вот «нижние» продолжают усложняться. Вертикальные перегородки между отдельными порциями этих мышц окостеневают — так получаются ребра, а мышцы, «запертые» между ними, мы теперь называем межрёберными — у пресмыкающихся, птиц и млекопитающих они играют важную роль в дыхании, расширяя и сжимая грудную клетку. А части их, занимавшие самое нижнее положение, превращаются в брюшной пресс — прочную мускульную стенку брюха, предотвращающую ненужные изгибы и скручивания туловища во время ползания по суше.

Мышцы конечностей, за редким исключением, — тоже потомки осевых мышц. Просто в области формирующейся руки или ноги эти мышцы начинают расти вбок вслед за скелетом, охватывая его сверху и снизу — так отдельно формируется сгибательная (ладонь) и разгибательная (тыльная сторона ладони) порции мышц конечностей.

Но, пожалуй, наиболее странное преобразование осевых мышц — это глазные мышцы. У нас в глазнице есть шесть мышц, с помощью которых мы способны двигать глазами в разные стороны. И эти шесть мышц — потомки самых первых трёх порций осевой мускулатуры, вытянувшихся вперед (и изрядно ослабших), чтобы обслуживать движения глаз.

Мышцы, возникающие вокруг глотки, носят название висцеральных (то есть «внутренностных»). Изначально они нужны, чтобы активно качать воду через глотку и тем самым дышать, а еще — чтобы с силой втягивать в себя воду вместе с сопротивляющейся добычей (если вы когда-нибудь пытались в воде схватить какой-нибудь мелкий предмет, то знаете, что смыкание пальцев только отталкивает его — чтобы крепко схватить его, нужно втянуть воду вместе с ним). Так сформировались мышцы, одевающие жаберные дуги.

Наши челюсти — просто видоизмененная пара жаберных дуг, одна из самых передних, и, следовательно, разнообразные челюстные мышцы — тоже специализированные висцеральные мышцы. Но этим их расползание по голове не закончилось.

Часть из них так и остались в глотке — например, это мышцы, управляющие движениями наших голосовых связок. Часть распространилась назад — так далеко, что достигла плечевого пояса и закрепилась там. Выше я сказал, что мышцы конечностей — это потомки осевых мышц, но за редким исключением.

Таким исключением является трапециевидная мышца (вы ее легко можете нащупать у себя на спине за плечами) и некоторые ее родственники в шее, например, грудино-ключично-сосцевидная мышца. Несмотря на ее длинное название, она вам тоже хорошо известна — это мощная мышца, которая косо тянется почти от уха до грудины через всю шею и хорошо заметна, если шею напрячь. Ну а последняя часть висцеральной мускулатуры распространилась вперед и вылезла на поверхность головы — это столь развитая у человека мимическая мускулатура, благодаря которой мы можем корчить рожи и даже просто разговаривать. И все они — прямые потомки крупного мышечного пучка, одевавшего глотку у наших очень далеких позвоночных предков.

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