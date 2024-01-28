Уведомления
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оценивать материалы, создавать записи и писать комментарии.
Авторизуясь, вы соглашаетесь с правилами пользования сайтом и даете согласие на обработку персональных данных.
Что будет, если в космосе наполнить бутылку вакуумом? Во-первых, возможно ли так сделать, а во-вторых, что будет с ней в помещении, заполненном воздухом?
«Наполнить вакуумом» — это оксюморон. Так лингвисты называют словосочетание, содержащие в себе смысловое противоречие, например «сухая вода» или «слабый силач». Бутылка в космосе не наполняется вакуумом, а освобождается от содержащегося в ней воздуха, и в результате в ней образуется такой же вакуум, как и в окружающем пространстве. Кстати, в технике вакуумом называют любой сильно разреженный газ.
Опустошенную в космосе и загерметизированную бутылку можно без проблем пронести через шлюз в космический корабль и доставить на Землю. Главное, чтобы ее стенки были достаточно прочными, чтобы выдерживать давление наружного воздуха. Прочности обычных бутылок из-под вина или пива для этого вполне хватает, в чем можно убедиться и не отправляясь в космос. Пустая наполненная воздухом стеклянная бутылка спокойно выдерживает погружение под воду на глубину 10 м, где избыточное давление как раз равно атмосферному. А вот вакуумированная в космосе пластиковая бутылка при наполнении шлюза воздухом будет немедленно сплющена его давлением.
Остается добавить, что не следует путать вакуум в техническом смысле с физическим вакуумом. Даже если из пространства удалить все материальные частицы и излучения, у него все равно останутся определенные физические свойства, описываемые квантовой теорией поля. В этом физическом вакууме постоянно рождаются и исчезают виртуальные частицы, а плотность его энергии может заметно отличаться от нуля. Именно свойствами физического вакуума (темной энергии) сегодня объясняют ускоренное расширение Вселенной. Так вот, получить чистый физический вакуум в бутылке невозможно, поскольку любая бутылка обладает ненулевой абсолютной температурой, а значит — наполнена тепловым излучением собственных стенок.
Вы можете получить ответ на вопрос по любой теме от экспертов нашей редакции, хорошо разбирающихся в этой теме.Задать вопрос
Похожие вопросы
Начну с краткого ответа. Пламя нельзя называть плазмой по двум причинам:
Кратко можно ответить так: относительно фотона вообще нельзя измерить скорость чего бы то ни было, в...Читать далее
Краткий ответ: запрет на сверхсветовое движение не распространяется на скорость расширения Вселенной....Читать далее
Чем является пламя с физической точки зрения, мы уже отвечали ранее, это уже второй ваш вопрос по теме....Читать далее
Вы попытались написать запрещенную фразу или вас забанили за частые нарушения.Понятно
Из-за нарушений правил сайта на ваш аккаунт были наложены ограничения. Если это ошибка, напишите нам.Понятно
Наши фильтры обнаружили в ваших действиях признаки накрутки. Отдохните немного и вернитесь к нам позже.Понятно
Российская вакцина от коронавируса: опасна для введения или еще одна антивакцинаторская истерия?
Выдыхается ли коронавирус, как говорит доктор Мясников? Или дело совсем в другом?
Введение в парфюмерию
Мы скоро изучим заявку и свяжемся с Вами по указанной почте в случае положительного исхода. Спасибо за интерес к проекту.Понятно
Мы скоро прочитаем его и свяжемся с Вами по указанной почте. Спасибо за интерес к проекту.Понятно
Комментарии