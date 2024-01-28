Что будет, если в космосе наполнить бутылку вакуумом? Во-первых, возможно ли так сделать, а во-вторых, что будет с ней в помещении, заполненном воздухом? 

Спрашивает
Белка Летяга
#вакуум
+1
#физика
3 минуты назад
3
Простой вопрос
Александр Сергеев
эксперт

«Наполнить вакуумом» — это оксюморон. Так лингвисты называют словосочетание, содержащие в себе смысловое противоречие, например «сухая вода» или «слабый силач». Бутылка в космосе не наполняется вакуумом, а освобождается от содержащегося в ней воздуха, и в результате в ней образуется такой же вакуум, как и в окружающем пространстве. Кстати, в технике вакуумом называют любой сильно разреженный газ.

Опустошенную в космосе и загерметизированную бутылку можно без проблем пронести через шлюз в космический корабль и доставить на Землю. Главное, чтобы ее стенки были достаточно прочными, чтобы выдерживать давление наружного воздуха. Прочности обычных бутылок из-под вина или пива для этого вполне хватает, в чем можно убедиться и не отправляясь в космос. Пустая наполненная воздухом стеклянная бутылка спокойно выдерживает погружение под воду на глубину 10 м, где избыточное давление как раз равно атмосферному. А вот вакуумированная в космосе пластиковая бутылка при наполнении шлюза воздухом будет немедленно сплющена его давлением.

Остается добавить, что не следует путать вакуум в техническом смысле с физическим вакуумом. Даже если из пространства удалить все материальные частицы и излучения, у него все равно останутся определенные физические свойства, описываемые квантовой теорией поля. В этом физическом вакууме постоянно рождаются и исчезают виртуальные частицы, а плотность его энергии может заметно отличаться от нуля. Именно свойствами физического вакуума (темной энергии) сегодня объясняют ускоренное расширение Вселенной. Так вот, получить чистый физический вакуум в бутылке невозможно, поскольку любая бутылка обладает ненулевой абсолютной температурой, а значит — наполнена тепловым излучением собственных стенок.

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