Уведомления
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оценивать материалы, создавать записи и писать комментарии.
Авторизуясь, вы соглашаетесь с правилами пользования сайтом и даете согласие на обработку персональных данных.
Может ли достаточно большой метеорит, врезавшись в Землю, «снести» всю атмосферу? И какими размером и скоростью должен обладать такой метеорит?
Нет, не может! Атмосфера окружает всю Землю тонким слоем, а удар метеорита происходит в конкретной точке. Масштаб воздействия метеорита ничтожен в сравнении с атмосферой Земли.
При падении астероида размером в десятки километров взрывная волна выбросит в космос часть вещества, включая воздух в непосредственной близости от места удара. Однако даже очень сильный удар не может механически воздействовать сразу на всю атмосферу.
Впрочем, остается еще вопрос о тепловом воздействии. Атмосферу на Земле удерживает гравитация. Чтобы улететь в космос, молекула воздуха должна приобрести скорость выше второй космической (11 км/с). Если температура возрастет настолько, что заметная часть молекул достигнет такой скорости, то атмосфера улетучится.
Сейчас средняя тепловая скорость молекул воздуха составляет около 0,5 км/с. Это соответствует примерной равновесной температуре планеты, находящейся от Солнца на расстоянии Земли. При такой температуре доля «убегающих» молекул ничтожна, и поэтому земная атмосфера сохранилась в течение миллиардов лет. У Луны, где вторая космическая скорость составляет 2,4 км/с, атмосфера полностью улетучилась. А Марс со скоростью убегания 5 км/с смог сохранить только немного тяжелого углекислого газа.
Из этих примеров можно сделать следующий вывод: если средняя тепловая скорость молекул в 5 раз меньше скорости убегания, то планета относительно быстро теряет атмосферу, а если в 10 раз — то теряет очень медленно. В применении к Земле тепловая скорость молекул должна вырасти в 4 раза, чтобы атмосфера рассеивалась так же быстро, как на Луне.
Тепловые скорости молекул пропорциональны квадратному корню из температуры (абсолютной, измеряемой в кельвинах). Так что для хотя бы постепенного рассеивания атмосферы температура на поверхности всей Земли должна подняться как минимум вдвое — с нынешних примерно 300 K до 600 K (~ 330 °С) — и удерживаться на таком уровне длительное время, хотя бы многие миллионы лет.
Чтобы настолько разогреть литосферу Земли, понадобилась бы вся энергия столкновения с астероидом диаметром 600-1000 км на скорости 20-30 км/с. Непонятно, как могла бы эта энергия распределиться по всей поверхности планеты, но даже если предположить, что это случилось, остывание поверхности литосферы произошло бы всего за несколько лет. Этого времени не хватило бы, чтобы вся атмосфера рассеялась в космосе.
И, наконец, можно рассмотреть столкновение не с астероидом, а с целой планетой. Это может привести к полному расплавлению и разрушению литосферы, оголению глубоких магматических слоев, где температура составляет тысячи градусов. Такая катастрофа действительно может привести к улетучиванию атмосферы в космос. Однако магма содержит в себе значительное количество растворенных газов, которые при такой катастрофе начнут выделяться и формировать новую атмосферу.
Кстати, такое событие, по-видимому, имело место в далеком прошлом, когда Земля столкнулась с Тейей — объектом, сравнимым по величине с Марсом. Недавно следы Тейи, возможно, были обнаружены в земной мантии сейсмическими методами. Как видим, это не помешало сохранению у Земли атмосферы.
Вы можете получить ответ на вопрос по любой теме от экспертов нашей редакции, хорошо разбирающихся в этой теме.Задать вопрос
Похожие вопросы
Чтобы правильно ответить на этот вопрос, начнем, пожалуй, с терминологии. Баллистическая траектория — это...Читать далее
Идея космического лифта в том, чтобы протянуть прочный трос между спутником на орбите и Землей. Такой трос,...Читать далее
На этот вопрос ответить одновременно и легко, и сложно. Если мы строим нечто такое, что на это «нечто»...Читать далее
Во-первых, к черной дыре стоит запустить серию космических аппаратов со всевозможными приборами —...Читать далее
Вы попытались написать запрещенную фразу или вас забанили за частые нарушения.Понятно
Из-за нарушений правил сайта на ваш аккаунт были наложены ограничения. Если это ошибка, напишите нам.Понятно
Наши фильтры обнаружили в ваших действиях признаки накрутки. Отдохните немного и вернитесь к нам позже.Понятно
Ревакцинироваться нельзя избежать. Где жителям России поставить запятую?
CES 2017: главные новинки
Самые странные объекты во Вселенной
Мы скоро изучим заявку и свяжемся с Вами по указанной почте в случае положительного исхода. Спасибо за интерес к проекту.Понятно
Мы скоро прочитаем его и свяжемся с Вами по указанной почте. Спасибо за интерес к проекту.Понятно
Комментарии