Действительно ли из-за плотины «Три ущелья» Земля начала вращаться медленнее?

Краткий ответ: да. И бобры тоже в доле. Длинный: опять же, да, но еще на скорость вращения планеты влияете и лично вы — когда ведете свой автомобиль. И если бы только на это: еще ваш четырехколесный друг смещает Северный полюс. Только переживать по этому поводу нет никакого смысла.

История вокруг этого закрутилась после публикации британского желтого (очень мягко говоря) сайта LADbible. Второго мая там появилась как бы новость: «NASA недавно подтвердило, что плотина [„Три ущелья“], крупнейшая на планете, вызвала изменение во вращении Земли, спровоцировав увеличение длины суток на 0,06 микросекунды. Для сравнения, это дало бы удлинение более чем на трое суток за все время существования Вселенной», — якобы сообщил геофизик NASA Бенджамин Фон Чао (Benjamin Fong Chao).

ГЭС «Три ущелья» / © Wikimedia Commons

Возраст Вселенной — 13,8 миллиарда лет, примерно пять триллионов суток. Если бы «Три ущелья» удлиняли наши сутки на 0,06 микросекунды каждый день, то такое удлинение составило бы 300 тысяч секунд. На первый взгляд, все логично, только вот Фон Чао никогда не говорил ничего подобного. Как можно заметить на скриншоте ниже, это написал анонимный комментатор с Reddit, ссылку на страницу с его высказыванием и привел LADbible в своем материале.

Гугление показало, что основой для темы, которую аноним обсуждал на Reddit, стала публикация на сайте NASA от 2005 года, то есть «новости» 20 лет.

Впрочем, все-таки нет, не 20: на самом деле Фон Чао впервые рассказал об этом в 1996 году, три десятилетия назад. Единственное, чего он не говорил: что «Три ущелья» удлиняют сутки на 0,06 микросекунды. Потому что они делают это один раз за все время своего существования. А про трое суток за время существования Вселенной придумал тот самый аноним, не разобравшись в цитатах геофизика с сайта NASA.

Так аноним с форума стал источником «цитаты» от якобы геофизика NASA / © Reddit

Естественно, многие российские СМИ не могли не перепечатать эту «новость», откуда вопросы о ней появились и у нашего читателя. СМИ общего назначения делают это не потому что плохие. А потому, что клики не пахнут, да и некроновость от LADbible в западном мире получила много просмотров.

Удлиняет ли эта ГЭС сутки хотя бы на 0,06 микросекунды? Конечно: банальная физика сообщает нам, что любое изменение в распределении масс на Земле постепенно влияет на длину суток. Представьте, вы закрутили волейбольный мяч на указательном пальце, как в детстве: даже порыв ветра может изменить скорость его вращения, что уж говорить о жидкостях в водохранилище.

Как объяснил все тот же Фон Чао, продолжительность суток меняет каждое землетрясение. Причем крупные — гораздо сильнее, чем «Три ущелья». Двадцать лет назад ученый так и сказал:

«Любое событие в этом мире, вовлекающее движение масс, влияет на вращение Земли. От перемен погоды с сезонами до вождения машины».

Естественно, это делает и каждая бобровая плотина, и даже велосипедист или пешеход. Просто эффект будет уже не в микросекундах, а в единицах куда меньше.

Переживать по этому поводу нет никаких оснований. И потому, что замедление незначительно и практически ни на что не влияет. И потому, что изменение вращения Земли от вашей машины, «Трех ущелий», миллионов бобровых плотин и тому подобного более чем компенсируется ледовыми шапками на полюсах планеты.

Ведь чем ближе центр масс планеты к оси ее вращения (полюсам), тем быстрее она вращается. А масса ледовых шапок Земли — 25 миллиардов миллиардов тонн. На этом фоне жалкие 40 миллиардов тонн воды в водохранилище «Трех ущелий» и прочие антропогенные несуразности — просто пыль, оседающая на мячик, который вращается на вашем пальце.