Почему почти при одинаковых параметрах Земли и Венеры у них такая большая разница в атмосферном давлении?

Спрашивает
Виктор Голобородько
#Венера
+3
#климат венеры
#парниковый эффект
#Солнечная система
5 минут назад
36
Простой вопрос
Анатолий Глянцев
эксперт

Атмосферное давление на Венере в 93 раза больше земного. Плотность венерианской атмосферы у поверхности всего в 14 раз меньше плотности воды. Все это говорит о том, что в атмосфере нашей соседки гораздо больше газа, чем в земной.

Почему же так получилось? Начнем с того, что поверхность Венеры раскалена до 460 °С. Если бы на Земле была такая температура, то испарились бы океаны и даже разложились карбонаты в земной коре. Весь углекислый газ из карбонатов и океанов, где его запасено предостаточно, попал бы в атмосферу. И тогда атмосферное давление на Земле было бы примерно как на Венере.

Действительно, атмосфера Венеры на 97% состоит именно из углекислого газа. А вот водяного пара там почти нет. Осадив его из атмосферы на поверхность этой планеты, мы получили бы слой воды толщиной лишь в несколько сантиметров. Для сравнения: средняя глубина Мирового океана – почти 4 км. Планетологи спорят, были ли Венера изначально бедна водой или растеряла ее со временем.

Следующий вопрос: почему на Венере так жарко? При том, какой у нее состав атмосферы, ответ очевиден: всё дело в парниковом эффекте. Углекислый газ прозрачен для солнечного света, но не выпускает наружу инфракрасные лучи, испускаемые нагретой поверхностью.

У ученых нет точного ответа, как наша соседка по Солнечной системе дошла до жизни такой, и почему этого не случилось с Землей. Ответ «потому что Венера ближе к Солнцу» ничего не объясняет. Из-за сплошных светлых облаков поверхность Венеры — во всяком случае, современной — получает в 1,5 раза меньше солнечного света, чем земная. Вообще климат — очень сложная система, а климат других планет вдобавок невероятно трудно изучать, ведь о нем у нас совсем мало данных.

Простейший из возможных сценариев выглядит так: миллиарды лет назад на Венере по какой-то причине усилился парниковый эффект (возможно, вулканы выбросили много углекислого газа). Из-за повысившейся температуры разлагались карбонаты, выбрасывая в атмосферу новые порции углекислоты. От этого становилось еще жарче, и круг замкнулся. Процесс продолжался, пока планета не превратилась в раскаленный ад.

Комментарии

Написать комментарий
Есть что спросить?

Вы можете получить ответ на вопрос по любой теме от экспертов нашей редакции, хорошо разбирающихся в этой теме.

Задать вопрос

Похожие вопросы

Что было бы с планетой Земля, если бы она потеряла Луну и попыталась бы покинуть Солнечную систему? 
Спрашивает
Алексей Демченко
#Земля
+2
#Луна
#Солнечная система
28.04.2024
58 453
Простой вопрос
4
4
Комментировать
Анатолий Глянцев
эксперт

Краткий ответ: планеты не улетают от своих звезд просто так. Но если бы подобное случилось, то жизнь на...Читать далее

Есть что спросить?

Вы можете получить ответ на вопрос по любой теме от экспертов нашей редакции, хорошо разбирающихся в этой теме.

Задать вопрос

Самые активные участники

Roman Markin
53 вопроса
Модест Измайлов
10 вопросов
Илья Дзен
10 вопросов
Александр Большанин
5 вопросов
Motiliok
3 вопроса
The King
3 вопроса
Михаил Орлов
2 вопроса
ראובן פיאטיגורסקי
2 вопроса
Олег Назаренко
2 вопроса
Наташа Подунова
2 вопроса
Дмитрий
2 вопроса
Артем Гаврин
2 вопроса
Ильяс А.
2 вопроса
Arthur Ismagilov
2 вопроса
Фёдор А
2 вопроса
Мария Чеботарь
2 вопроса
Дмитрий Скрипач
2 вопроса
Beeble Brox
1 вопрос
John Silver
1 вопрос
Арсений Махатов
1 вопрос
Виктор Голобородько
1 вопрос
Андрей Шипов
1 вопрос
Alexander Tkachev
1 вопрос
rakolle 555
1 вопрос
Данил Ушаков
1 вопрос
N G
1 вопрос
FARIk
1 вопрос
Анастасия Латунова
1 вопрос
Ольга Третьякова
1 вопрос
Антон Чёрный
1 вопрос
Е О
1 вопрос
Dimitry Ramitsin
1 вопрос
Александр Зданович
1 вопрос
Алексей Демченко
1 вопрос
Иван Колупаев
1 вопрос
Anton Khoryukov
1 вопрос
Alexandra Bykovsky
1 вопрос
Организационный Комитет
1 вопрос
Zhe Sh
1 вопрос
Сергей Евстафьев
1 вопрос
Wren Guest
1 вопрос
Belzebuth
1 вопрос
Вова Филиппов
1 вопрос
dikoe kino
1 вопрос
Белка Летяга
1 вопрос
Masyanya Masyanya
1 вопрос
Christian Dengov
1 вопрос
Antino Yone
1 вопрос
John Oakland
1 вопрос
Vlad Imir
1 вопрос
Termux
1 вопрос
Сергей Баталов
1 вопрос
Анна Ванжа
1 вопрос
Альберт Эйнштейн
1 вопрос
Оксана Телегина
1 вопрос
Рус Ком
1 вопрос
Alexandra Zaprometova
1 вопрос
Станислав Смирнов
1 вопрос
Igor Daniaev
1 вопрос
Иван Савенков
1 вопрос
Maks Brandt
1 вопрос
Антон Мытарев
1 вопрос
Динис Исхаков
1 вопрос
Денис Карандашов
1 вопрос
Алексей Ванхальский
1 вопрос
Егор Р.
1 вопрос
Ярослав Серяков
1 вопрос
Руслан Габитов
1 вопрос
Дмитрий Кобзев
1 вопрос
Daniel Pashtt
1 вопрос
Света
1 вопрос
Виталий Радашкевич
1 вопрос
Кирилл Спицын
1 вопрос
Анатолий Глянцев
1 вопрос
Геннадий Лапицкий
1 вопрос
а ну
1 вопрос
Артём Стерхов
1 вопрос
Andrey Parshikov
1 вопрос
Сауле Кушиков
1 вопрос
Дониеров Аслиддинхон
1 вопрос
Юля Ионова
1 вопрос
Дмитрий Стрекалов
1 вопрос
Воля Иванов
1 вопрос
Николай К
1 вопрос
Дудкин Вадим
1 вопрос
Евгений Щербак
1 вопрос
Sonic The-Hedgehog
1 вопрос
O. N.
1 вопрос
Константин Джураев
1 вопрос
Sergey B.
1 вопрос
Vladislav
1 вопрос
Роман Рыбка
1 вопрос
Иван Петров
1 вопрос
Валерий Петров
1 вопрос
Владислав Селивёрстов
1 вопрос
Иван Жидков
1 вопрос
Anna Dorn
1 вопрос
Марианна Воропаева
1 вопрос
Голодный Волк
1 вопрос
Кирилл Анатольев
1 вопрос
Андрей Ярвепер
1 вопрос
никита коленов
1 вопрос
Boris Mityashin
1 вопрос
Никита Воронович
1 вопрос
Анна Агафонова
1 вопрос
Владимир Алексеевич
1 вопрос
Павел Мельников
1 вопрос
Артем Подчувалов
1 вопрос
Алена Кирсанова
1 вопрос
Вячеслав Говорун
1 вопрос
Александр Речкин
1 вопрос
Показать всех
Подтвердить?
Подтвердить?
Причина отклонения
Подтвердить?
Не получилось опубликовать!

Вы попытались написать запрещенную фразу или вас забанили за частые нарушения.

Понятно
Жалоба отправлена

Мы обязательно проверим комментарий и
при необходимости примем меры.

Спасибо
Аккаунт заблокирован!

Из-за нарушений правил сайта на ваш аккаунт были наложены ограничения. Если это ошибка, напишите нам.

Понятно
Что-то пошло не так!

Наши фильтры обнаружили в ваших действиях признаки накрутки. Отдохните немного и вернитесь к нам позже.

Понятно
Лучшие материалы
Войти
Регистрируясь, вы соглашаетесь с правилами использования сайта и даете согласие на обработку персональных данных.
Ваша заявка получена

Мы скоро изучим заявку и свяжемся с Вами по указанной почте в случае положительного исхода. Спасибо за интерес к проекту.

Понятно
Ваше сообщение получено

Мы скоро прочитаем его и свяжемся с Вами по указанной почте. Спасибо за интерес к проекту.

Понятно