Почему почти при одинаковых параметрах Земли и Венеры у них такая большая разница в атмосферном давлении?

Атмосферное давление на Венере в 93 раза больше земного. Плотность венерианской атмосферы у поверхности всего в 14 раз меньше плотности воды. Все это говорит о том, что в атмосфере нашей соседки гораздо больше газа, чем в земной.

Почему же так получилось? Начнем с того, что поверхность Венеры раскалена до 460 °С. Если бы на Земле была такая температура, то испарились бы океаны и даже разложились карбонаты в земной коре. Весь углекислый газ из карбонатов и океанов, где его запасено предостаточно, попал бы в атмосферу. И тогда атмосферное давление на Земле было бы примерно как на Венере.

Действительно, атмосфера Венеры на 97% состоит именно из углекислого газа. А вот водяного пара там почти нет. Осадив его из атмосферы на поверхность этой планеты, мы получили бы слой воды толщиной лишь в несколько сантиметров. Для сравнения: средняя глубина Мирового океана – почти 4 км. Планетологи спорят, были ли Венера изначально бедна водой или растеряла ее со временем.

Следующий вопрос: почему на Венере так жарко? При том, какой у нее состав атмосферы, ответ очевиден: всё дело в парниковом эффекте. Углекислый газ прозрачен для солнечного света, но не выпускает наружу инфракрасные лучи, испускаемые нагретой поверхностью.

У ученых нет точного ответа, как наша соседка по Солнечной системе дошла до жизни такой, и почему этого не случилось с Землей. Ответ «потому что Венера ближе к Солнцу» ничего не объясняет. Из-за сплошных светлых облаков поверхность Венеры — во всяком случае, современной — получает в 1,5 раза меньше солнечного света, чем земная. Вообще климат — очень сложная система, а климат других планет вдобавок невероятно трудно изучать, ведь о нем у нас совсем мало данных.

Простейший из возможных сценариев выглядит так: миллиарды лет назад на Венере по какой-то причине усилился парниковый эффект (возможно, вулканы выбросили много углекислого газа). Из-за повысившейся температуры разлагались карбонаты, выбрасывая в атмосферу новые порции углекислоты. От этого становилось еще жарче, и круг замкнулся. Процесс продолжался, пока планета не превратилась в раскаленный ад.