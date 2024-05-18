Действительно ли армянская гора Арарат является самой высокой в мире по относительной высоте? 

Спрашивает
Roman Markin
#Арарат
+3
#Армения
#география
#горы
2 часа назад
1 438
Сложный вопрос
Сергей Шварёв
эксперт

Известно, что понятие горы имеет два основных значения. Первое значение такое: «…резкое и локальное возвышение…ограниченное со всех сторон отчетливо выраженным переломом топографической поверхности, называемым подошвой…». А второе значение – это вершина в горной системе.

Обычно, говоря о высочайших горах, имеют в виду второе определение и их абсолютную высоту над уровнем моря. Исходя из этого и определяются высочайшие вершины Земли: в Азии это Эверест (или Джомолунгма, 8848 м), в Европе Эльбрус (5642 м), в Австралии и Океании Джая (5029 м), в Северной Америке Мак-Кинли (6194 м), в Южной Америке Анкоума (7010 м), в Антарктиде это Винсон (5140 м).

Это (в определенной степени) условность, поскольку рельеф Земли включает всю поверхность литосферы, расположенную как над уровнем моря, так и ниже него. Поэтому более корректно первое определение. Строго говоря, любая гора — понятие относительное, и относительная ее высота ее измеряется от подошвы (подножья) до вершины. При этом не важно, где расположена гора — на суше, на границе океана и суши, возвышается в виде острова над океаном или полностью погружена под уровень моря. Важно, насколько она возвышается над своим основанием. А по этому критерию порядок перечисления высочайших гор Земли будет совсем иной: гора Эверест возвышается над своим подножьем примерно на 3500 м, Эльбрус — на 2400-1800 м, гора Мак-Кинли — на 5200-5800 м над долиной Кускокуима, гора Анкоума — всего на 2000 м. И в этом перечне гора Арарат (абсолютная высота 5165 м, относительная высота ≈4300 м) занимает второе место после Мак-Кинли.

Однако вот так напрямую оценивать будет неверно по двум причинам. С одной стороны, поскольку абсолютные и относительные высоты гор значительно варьируют и не связаны прямыми зависимостями, то перечень потенциальных «соперников» Арарата существенно шире наиболее высоких вершин.

С другой стороны, если придерживаться «буквы закона» в определении понятия «гора», то сравнение не корректно, поскольку гора Мак-Кинли, входя в состав Аляскинского хребта, только на северном склоне имеет отчетливое подножье, совпадающее с подножьем хребта, а гора Арарат со всех сторон обособляется от окружающего нагорья и является собственно «горой».

Подобные крупные обособленные горы чаще всего являются действующими или потухшими вулканами. На суше в их ряду ближайшими соперниками Арарата являются вулкан Орисаба с абсолютной высотой 5636 м и относительной 4922 м, Килиманджаро (абс. 5892 м/ отн. 4200 м), Охос-дель Саладо (абс. 6893 м/отн. 3700 м), итальянская Этна (абс.3295 м/ отн. ≈3200 м). Если учитывать всю поверхность Земли, включая дно океана, то здесь среди крупнейших вулканов с Араратом соперничает гора Эребус в Антарктиде, возвышающаяся над уровнем моря на 3794 м, с основанием, погруженным на 800-850 м, что суммарно составляет 4500-4600 м относительной высоты. Но абсолютное превосходство имеют вулканы Гавайской группы – Мауна-Кеа на острове Гавайи, возвышающегося над уровнем моря на 4205 м, а над дном океана примерно на 10 км, и Мауна-Лоа (4169 м/≈9 км), и превышающие Арарат по высоте в 2-2,5 раза.

Ну а если учитывать все известные нам горы, включая ближайшие планеты Солнечной системы, то высочайшей горой является вулкан Олимп на Марсе, высота которого от вершины до подножья составляет около 26 км, что выше Арарата в 6 раз.

Таким образом, гора Арарат занимает вполне достойное место горы с наибольшей относительной высотой в пределах Евразии, входит в первую пятерку таких образований на суше и в первую десятку известных нам гор на планете.

Комментарии

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5 Комментариев

Lion Observer
Lion Observer
25 секунд назад
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Автор ты хоть имеешь понятие где находится Арарат, при чем тут Армения?
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Александр Сивак
Александр Сивак
40 минут назад
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0
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Действительно ли гора Арарат армянская?
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0
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Андрей Константинов
Андрей Константинов
1 час назад
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1
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Аконума 6427 м по абсолютной высоте. Самая высокая в Южной Америке гора – Аконкагуа в Андах между Аргентиной и Чили, 6960 м.
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1
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Николай Ц.
Николай Ц.
1 час назад
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1
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"И в этом перечне гора Арарат (абсолютная высота 5165 м, относительная высота ≈4300 м) занимает второе место после Мак-Кинли." А как же Ключевская сопка, например? Относительная высота ее по справочникам 4649 м. Много раз доводилось садиться и взлетать с полосы аэродрома в Ключах, находящейся прямо на подножии Ключевской сопки (полоса, естественно, горизонтальная, лежит между подножием вулкана и рекой Камчаткой вдоль реки) - высота полосы 152 м, как сейчас помню, всегда же выставляли высотомеры по давлению на полосе, когда переходили к предпосадочному снижению. А высота вершины 4800. Сами оцените. Относительная высота не менее 4600, это минимум.
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Николай Ц.
Николай Ц.
2 часа назад
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2
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С Анкоумой вы ошиблись: "в Южной Америке Анкоума (7010 м)" Но, это лишь третья по высоте гора Боливии. Высота 6427 м. В той же Боливии высшая точка гора Невадо Саджама, 6542м - она выше Анкоумы. В Андах есть вершины и повыше. Общеизвестно, что высшая точка Анд гора Аконкагуа, 6959 м. Самая высокая вершина обоих Америк. А семитысячников в Южной Америке нет вообще. Что тоже общеизвестно. Или тут какая-то закавыка? Вы опровергаете все справочники. Помогите разобраться, пожалуйста. С загадкой Анкоумы и отсутствующих семитысячников в Южной Америке. Вы всё-таки геоморфолог...
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С научной точки зрения вопрос происхождения армянского алфавита — один из наиболее изученных и ясных....Читать далее

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