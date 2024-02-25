Увеличивается ли количество микропластика в еде при ее разогреве в микроволновке в пластиковой посуде?  

При приготовлении или разогревании продуктов в микроволновой печи действительно возможна миграция частиц упаковки в пищу. Причем это касается как пищевой пленки, так и контейнеров. Причем это было подтверждено в нескольких экспериментах. Результаты одного из самых свежих опубликованы в одном из журналов Американского химического общества в июне 2023 года.

Авторы выяснили, что микроволновка — еще не самое плохое, что может произойти с упакованной в пластик пищей. Длительное хранение при комнатной температуре или охлаждение — даже менее благоприятные варианты для в смысле проникновения в нее микропластика. Правда, очень многое зависит от конкретных условий и материалов. Например, если завернуть пищу в полиэтиленовый пакет и разогреть в микроволновке, микро- и нанопластика там будет существенно больше, если всё то же самое проделать с использованием полипропиленового контейнера. Важна и экспозиция, то есть время разогрева. Некоторые контейнеры могут выделять до 4,22 млн частиц микропластика и 2,11 млрд частиц нанопластика всего лишь с одного квадратного сантиметра площади пластика при нагреве в течение 3 минут.

В других экспериментах было показано, что лучше не использовать треснутые, потёртые и очень старые пластиковые контейнеры как для хранения, так и для разогрева пищи. Но и тут есть нюанс: микро- и нанопластик в любом случае присутствует и в воде, и в продуктах фоном, то есть вряд ли удастся его полностью избежать, разогревая еду в стекле или на керамических тарелках. К тому же многие эксперты задаются вопросом: а действительно ли в конкретных экспериментах был найден нанопластик, или же это нечто иное: скажем, непластиковые углеводороды, которых более чем достаточно в той же бытовой химии.

С токсичностью или прочими вариантами опасности микро- и нанопластика тоже пока нет определенности. Наносят ли эти частицы вред организму человека и какой именно — предстоит выяснять; пока что накопленных данных недостаточно, чтобы с уверенностью опровергать данные о безопасности пищевых пластиков. Другое дело, когда в микроволновку попадают бутылки, пакеты, пленка или контейнеры, явно не предназначенные для использования в подобных условиях — в этом случае они точно будут представлять угрозу для вашего здоровья. В обязательном порядке следует проверять маркировку, на посуде и пакетах, которые можно ставить в микроволновку, обязательно должен присутствовать значок микроволн.