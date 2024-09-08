Есть ли возможность у производителя дистанционно заблокировать доступ к смартфону? Если да, то как?

Сначала дам краткий ответ: конечно, у производителей есть такая возможность, но они на это никогда не пойдут.

А теперь давайте поподробнее. У большинства современных смартфонов есть функция защиты от кражи. Для пользователя ее реализация выглядит следующим образом: при настройке устройства нужно ввести учетную запись (например, аккаунт Google или Apple) и включить защиту на случай кражи или потери. Когда такой случай наступит, достаточно зайти на сайт сервиса «Найти мое устройство» и ввести те же учетные данные — откроется интерфейс, показывающий место, где искомый смартфон последний раз выходил в сеть. Там же можно нажать всего одну кнопку и заблокировать гаджет.

Технически работает это примерно так: смартфон регулярно в какие-то определенные промежутки времени отправляет на сервер производителя или поставщика ОС данные о своем местоположении. Когда пользователь подключил функцию защиты от кражи либо утери, устройство ждет сигнала о блокировке. И если такой сигнал приходит, то смартфон (а то и планшет) превращается в «кирпич». После этого его можно будет разблокировать только в случае ввода правильного пароля. Без этого единственное, для чего его получится использовать — позвонить в экстренные службы.

Ясно, что такая защита может сработать только при выполнении определенных условий:

обмен данными с сервером происходит вне зависимости от того, активно устройство или находится в режиме ожидания;

его нельзя просто так ограничить, устройство должно «стучаться на сервер» при любой возможности (либо через Wi-Fi, либо через сотовую сеть), причем IP-адрес сервера выбирается случайным образом из большого списка (иначе злоумышленнику достаточно просто на Wi-Fi-роутере перекрыть известные адреса сервера и украденный гаджет будет работоспособен).

Но раз существует техническая возможность в любой момент заблокировать устройство, то причины ее использования теоретически могут быть любыми. Сейчас это происходит в рамках сервиса «найти мое устройство» и «заблокировать в случае кражи», но что запрещает производителю сделать сервис «не дай позвонить на бомбу» и «лиши диссидентов права на просмотр мемов», верно?

Прагматизм против конспирологии

Техническая возможность в любой момент заблокировать любой выпущенный смартфон безусловно существует у большинства производителей. И, честно говоря, если смартфон планируется использовать больше, чем для звонков на незнакомые номера и в качестве калькулятора, именно такие «блокируемые» устройства и стоит покупать. Потому что кому же понравится, если его коллеги или родные станут жертвами мошенников, которые позвонят им с вашего номера и предложат «за небольшую сумму решить проблему с…». Классическая схема, которая ломается одним нажатием на кнопку в интерфейсе Find my phone.

И это функционал, который хоть и может тревожить самых параноидальных пользователей, все же оправдан. А вот что будет, если им воспользуется производитель по своему усмотрению, предсказать несложно. Ответный удар придет из наиболее маржинальных рынков, где ответ на вопрос права собственности на купленный товар заложен в коллективном бессознательном очень давно. Первая же новость о сколь-нибудь подтвержденных случаях удаленной блокировки устройств производителем вызовет обвал продаж смартфонов этой марки в США и Европе. А это приоритетные регионы для всех брендов.

С вопросами ограничения связи для лиц, которые какой-либо властью считаются недостойными ей пользоваться, достаточно эффективно справляются местные операторы — хоть сотовые, хоть интернет-провайдеры. Производителям смартфонов совсем не обязательно вмешиваться, терять лицо и подвергать себя риску потерять выгодный рынок.

В том случае, если по политическим соображениям совершенно необходимо вмешаться, всегда можно ограничить какую-то часть функций смартфона, а не блокировать его полностью. Это безусловно ухудшит пользовательский опыт и поставит группу клиентов в заведомо проигрышные условия. Они лишатся, например, возможности удобно оплачивать что-либо с помощью смартфона, или даже будут вынуждены использовать гораздо менее безопасные магазины приложений. Но у производителя всегда останется более-менее чистая репутация, ведь само устройство продолжит функционировать, и его «базовые ценности» останутся нетронутыми. Я думаю, что на самом деле это гораздо более вредный подход для конечного пользователя, но чтобы объяснить, почему это так, потребовался бы еще один большой текст.

Оправданный прецедент

История знает как минимум один массовый случай блокировки de facto производителем уже проданных смартфонов. Это случилось со злополучным Samsung Galaxy Note 7. Корейская компания в декабре 2016 года осознанно распространила обновление программного обеспечения, которое постепенно блокировало возможность зарядки устройства. В течение достаточно короткого промежутка времени получивший этот программный пакет смартфон терял возможность пополнять батарею выше определенного порога. Сначала 90 процентов, потом 80, потом 70 — и так далее до полной неработоспособности гаджета.

Многие читатели, даже не интересующиеся новостями из мира потребительской электроники, могут припомнить колоссальный скандал, связанный с «самовоспламеняющимися «Самсунгами». Этот скандал — как раз часть нашей истории. Дело в том, что при производстве Note 7 подрядчики Samsung допустили незаметный поначалу брак. Это привело к немалой вероятности короткого замыкания внутри батареи и последующего ее катастрофического разрушения. Производитель объявил отзывную кампанию, которая до сих пор остается самой массовой для смартфонов.

С сентября по декабрь 2016 года Samsung удалось отозвать два с половиной миллиона устройств по всему миру, большую часть из проданных с момента выхода Note 7 на рынок в конце лета. Клиентам заменяли смартфон на новый, произведенный уже с использованием корректных процедур изготовления аккумуляторов. Но какая-то доля устройств осталась на руках у людей — и рано или поздно они могли загореться. Тогда компания приняла, пожалуй, одно из наиболее спорных решений в мире потребительской электроники: сделать опасные смартфоны «кирпичами».

На протяжении месяца, начиная с 19 декабря 2016 года, все проданные в США Note 7, если они хотя бы раз подключались к сети, получили обновление ПО. И после этого быстро переставали заряжаться. Для других рынков сроки отличались, но принцип оставался тем же. По задумке производителя, такой ход должен был побудить даже тех покупателей, которые не реагируют на служебные сообщения смартфона и не читают новости, обратиться в сервисный центр. Или просто не использовать опасный гаджет.

Фактически это стало полноценным прецедентом блокировки производителем доступа владельца к своему смартфону (блокировки, не запрошенной самим владельцем смартфона, это важно!) . Этот прецедент обошелся Samsung (по самым скромным оценкам) в полтора десятка миллиардов долларов прямых и косвенных убытков.

