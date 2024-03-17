Какие анализы с какой частотой и когда нужно начинать сдавать, чтобы диагностировать опасные заболевания на ранней стадии?

Однозначного ответа на этот вопрос вам никто не даст. Лабораторный анализ, с одной стороны, вещь информативная, но это лишь поперечный срез состояния организма в определенный момент времени. Далеко не всегда в результатах можно засечь некую патологию, далеко не всегда отклонения в анализах означают непременную болезнь или патологическое состояние. Так что назначение и интерпретация любых исследований — как лабораторных, так и инструментальных — дело врача, который занимается конкретно вами. Либо он вас наблюдает как семейный или участковый врач, либо это врач в компании или на производстве, такое тоже бывает.

В принципе, тех анализов, которые предусмотрены рамками ежегодных профилактических осмотров, то есть различных видов диспансеризации, достаточно, если у человека нет никаких жалоб. Абсолютно эффективных скриннинговых методик не существует, так что приходится действовать по ситуации и ориентироваться на конкретную клиническую картину.

С другой стороны, интернет полон чекапов по 30-50 пунктов, которые в обязательном порядке нужно сдавать чуть ли не ежемесячно. Это способ потратить большую сумму денег, если вдруг завелись лишние, плюс заработать себе тревожность той или иной степени выраженности. Некоторые значения, близкие к нижней границы референса, могут быть вашей личной нормой. В адекватной медицине анализы не лечат, нужна клиническая картина, которая прилагается к этим лабораторным изменениям; кроме того, эти лабораторные изменения должны приходить в норму по мере лечения.

Например, чтобы понять, нормально работает ваша щитовидная железа или нет, более чем достаточно сдать анализ на тиреотропный гормон (ТТГ). Для человека старше 19 лет его нормальные границы — 0,4-4,0 мЕд/л. Если есть отклонения вниз или вверх, вот тогда уже нужно идти к врачу и разбираться, что именно не так со щитовидкой. Но сдавать весь блок анализов, который предлагают в лабораториях, нет никакого смысла.

На инсулин вообще нет смысла смотреть, если показатели глюкозы в норме. Причем наиболее информативным в скрининговом плане будет гликированный гемоглобин (HbA1С), чем постоянный мониторинг глюкозы, который тоже очень часто рекомендуют самопровозглашенные околооздоровительные гуру в соцсетях.

Если же оценивать ситуацию, как говорится, «в среднем по больнице» (традиционно — с учетом морга), то ежегодно достаточно сдавать общий анализ мочи, общий анализ крови, «стандартную биохимию» (глюкоза, мочевина, креатинин, ферритин, холестерин и фракции, АСТ, АЛТ, общий билирубин) и ТТГ.

Не помешают анализы на половые инфекции, если человек ведет активную половую жизнь, имеет несколько половых партнеров и не всегда практикует защищенный секс.

Кроме того, если говорить о злокачественных заболеваниях, то единственный лабораторный скрининг на сегодня — иммунохимический анализ кала на скрытую кровь. Обычным людям достаточно делать это раз в 5 лет, начиная с 45-летнего возраста. В иных случаях (группа повышенного или высокого риска) все мероприятия согласуются с врачом.

Но в целом наиболее эффективная методика скрининга — это «ваш» врач, которого вы нашли для наблюдения за собой. Грамотный, адекватный, придерживающийся рационального научного подхода. И хорошо вас знающий, а не увидевший в первый раз в жизни. Такие доктора есть, их вполне реально найти.