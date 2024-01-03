Слышал про опасность лунной пыли, которая при низкой лунной гравитации забивается в любые мелкие щели как скафандра, так и техники, откуда её почти нереально вычистить. Но если эта проблема настолько серьёзна, то ни о какой лунной базе или телескопе на обратной стороне Луны речи идти не может?

Какого-то общепринятого мнения среди ученых по эффекту этой пыли на сегодня нет. Вообще, она находится не столько в поле зрения ученых, сколько в поле зрения тех, кто работает в космической отрасли. Среди них есть определенный консенсус о том, что проблема серьезна, но по поводу того, насколько она опасна, есть разные мнения.

Сначала о телескопе на обратной стороне Луны: такой телескоп никогда не привлекал сверхбольшого внимания астрономов, потому что он будет хуже космического (типа «Кеплера», скажем). Ценность наблюдений телескопа тем выше, чем дольше он может, не двигаясь, наблюдать ту или иную часть неба. Луна вращается — а значит, звезды для такого телескопа будут двигаться.



А вот для лунной базы пыль действительно очень опасна. На фото ниже — Юджин Сернан в посадочном лунном модуле. Хорошо видно, что его скафандр покрыт лунной пылью, как и его лицо (и не только лицо). И это несмотря на очень интенсивные попытки все очистить, которые астронавты предпринимали при каждом возвращении в посадочный модуль как до, так и после вхождения в него.

Юджин Сернан в посадочном лунном модуле / © NASA

Счистить лунную пыль сложно потому, что ее частицы ультрамелкие, и если просто махнуть щеткой, то они поднимутся вверх. А поскольку атмосферы там нет и летать в ней даже мелкая пыль не может, тут же опустятся вниз, снова загрязнив поверхность. Из-за отсутствия атмосферы лунная пыль имеет острые, незакругленные эрозией края, и поэтому способна легко прорезать и вести к истиранию даже прочные вещи. Кроме того, она накапливается на всех герметичных соединениях и потом мешает им закрываться. Скафандры американских астронавтов после первого же выхода начинали слегка травить воздух. Уровень был некритичным для коротких экспедиций. Но при десятках входах-выходах скафандры стали бы непригодными для прогулок: они не держали бы воздух.

Однако большинство специалистов полагает, что проблема решаемая. Во-первых, надо понимать, что для мелкой пыли есть решения на электростатических «щетках». Во-вторых, лунные модули программы «Аполлон» вообще не имели шлюзовой камеры. Чтобы войти и выйти разгерметизировали сразу всю конструкцию. Это означало, что пыль, принесенная снаружи на скафандрах, попадала в «жилую» часть без особых барьеров. В настоящий момент в качестве посадочного модуля для Луны планируется верхняя ступень «Старшипа», с герметизированным объемом как у целой МКС. Там более чем достаточно места для шлюзовых камер.

Это не значит, что проблем при посадке на Луне от пыли не будет. Из опыта Земли известно, что двигатели «Старшипа» достаточно мощные, чтобы дробить жаростойкие марки бетона. На космодроме Бока-Чика это решают металлической плитой и водяной системой охлаждения и шумоподавления, которых на Селене явно не будет. Поэтому, даже несмотря на меньшее количество двигателей второй ступени (в сравнении с первой, взлетающей с Земли), можно не сомневаться, что лунная пыль покроет весь регион рядом с потенциальной лунной базой. При частых посадках-взлетах все будет запылено в радиусе более километра (примерные моделирования уже проводились). Как из этого выходить, пока не вполне ясно: от точки посадки до базы не может быть несколько километров, неудобно будет возить грузы. Возможно, выход в том, чтобы использовать как лунную базу сам «Старшип», благо он все равно очень велик.

Суммируем: проблема лунной пыли действительно велика, особенно для скафандров. И потребует разработки специализированных решений по их очистке (а равно и шлюзов), условных роботов-пылесосов с электростатикой. Однако в целом проблема выглядит решаемой, и возможностей создания базы на Луне не закрывает.

К сожалению, это не значит, что все будет гладко. Есть и другие проблемы, способные поставить под угрозу даже самые первые миссии на Луну. У земных аппаратов уже дважды были сложности в связи с тем, что они садили на поверхность, которая оказалась не тем, что о ней думали. Например, при посадке на Марс «Феникс» угодил на лед под тонким слоем песка, и не исключено, что его тормозные двигатели «подплавили» посадочную площадку, отчего аппарат встал слегка криво. Согласно одной из научных работ, которую мы недавно освещали, окрестности южного полюса Луны, где НАСА планирует высаживать астронавтов, могут быть покрыты вечной мерзлотой под очень тонким слоем песка.

К сожалению, само НАСА этот фактор учесть не может, поскольку руководствуется устаревшей теорией образования Луны, по которой там не может быть вечной мерзлоты в грунте. То есть если при посадке «Старшип» подплавит мерзлоту под собой и поэтому не сможет стать прямо, это станет полной неожиданностью для экипажа. Будем надеяться, что наклон посадочного модуля не будет слишком большим и не предотвратит успешное завершение миссии.