Что случится, если Млечный Путь притянет к скоплению галактик?

Спрашивает
dikoe kino
#астрофизика
+2
#Млечный путь
#скопление галактик
51 минута назад
364
Простой вопрос
Анатолий Глянцев
эксперт

Краткий ответ. Это уже случилось: наш Млечный Путь находится в группе галактик и даже в сверхскоплении галактик.

Теперь подробнее. Нашей Галактике не надо никуда притягиваться. Млечный Путь — уже часть Местной группы галактик, которая отличается от скопления лишь названием. Сейчас в ней насчитывают не менее 85 членов, а иногда и более 100. Каждое поколение телескопов открывает в Местной группе все новые галактики.

Ближайшая к нам галактика — карликовая галактика в Большом Псе. От Солнца до нее всего 25 тысяч световых лет, и это несмотря на то, что диаметр Млечного Пути — не менее 100 тысяч световых лет. Все потому, что наша Галактика — плоский диск, окруженный разреженным звездным облаком (гало).

Сосед в Большом Псе находится за плоскостью диска — можно сказать, за спиной Млечного Пути. Впрочем, некоторые астрономы оспаривают существование галактики в Большом Псе. Смотреть за плоскость Млечного Пути непросто, и Naked Science объяснял, почему это так.

Следующий кандидат в ближайшие соседи — карликовая эллиптическая галактика в Стрельце, в 70 тысячах световых лет от Солнца. Вся же Местная группа простирается как минимум на девять миллионов световых лет.

Местная группа расположена на краю Местного сверхскопления, также известного как сверхскопление Девы. Его полная масса — примерно квадриллион (тысячи триллионов) солнц, а количество галактик в нем подсчитать очень трудно: на таком расстоянии тусклые галактики не видны.

В свою очередь, Местное сверхскопление — часть сверхскопления Ланиакея массой около 100 квадриллионов солнц и диаметром более 500 миллионов световых лет.

Комментарии

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2 Комментария

Владислав Светайло
Владислав Светайло
26 минут назад
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Но при этом же, по одной из теорий, мы находимся внутри колоссального войда, где ничего, кроме пустоты. И нас. Мнения учёных разошлись. Впрочем, как и всегда.
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    Анатолий Глянцев
    Анатолий Глянцев
    26 секунд назад
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    Владислав Светайло, Местная группа (содержащая Млечный Путь) и все сверхскопление Девы находятся не внутри, а вблизи границы Местного войда. И астрономы в этом, насколько мне известно, единодушны. Вопрос существования Ланиакеи более спорный.
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