Увидела статью в научном журнале, в которой говорилось, что после вакцинации Pfizer у детей значительно снижается иммунитет, как врожденный, так и приобретенный. Были ли подобные исследования по вакцине Спутник?

Спрашивает
Наташа Подунова
#COVID-19
+3
#вакцинация
#ковид
#медицина
14 минут назад
24
Средний вопрос
Алексей Водовозов
эксперт

Видимо, вы имеете в виду вот эту статью. Да, это не первая научная новость, которая пострадала от чтения не вполне квалифицированными потребителями научных текстов. Именно такая интерпретация («снижение естественного и приобретенного иммунитета») побежала по социальным сетям и некоторым СМИ. Понятно, что этому очень обрадовались антипрививочники, которые стали форсить это исследование, причем во всех языковых сегментах всемирной сети. Появился даже термин «Вакцинный СПИД», а в российских соцсетях пошли еще дальше и многие просто стали расшифровывать СПИД как Синдром Прививочного ИммуноДефицита, заявив, что и тот самый, исходный СПИД вызывается вовсе не ВИЧ, которого, «как известно, нет», а массовыми прививками. В общем, как обычно, жути друг на друга нагнали по самое дальше некуда.

А ведь достаточно было внимательно прочитать эту научную работу — но это мало кто сделал. В итоге всё зашло настолько далеко, что авторы статьи были вынуждены сделать специальное заявление, которое выложено на сайте Исследовательского института Мердока.

Вот что ответили ученые на творящуюся в Сети вакханалию:

«Наше внимание было обращено на то, что наше недавно опубликованное исследование неверно истолковывают и неправильно используют, утверждая, что вакцины против COVID-19 опасны. Наше исследование не дает никаких доказательств того, что вакцины против COVID-19 вредны для иммунной системы детей или взрослых. В частности, неверно предполагать, что результаты нашего исследования показывают, что вакцины против COVID-19 «подавляют иммунную систему».

В крови, взятой у детей через один и шесть месяцев после вакцинации мРНК-вакциной против COVID-19, в лабораторных экспериментах мы наблюдали изменения в выработке цитокинов иммунными клетками в ответ на заражение различными патогенами. Эти цитокиновые реакции являются лишь одним из аспектов комбинированного иммунного ответа организма, и мы не знаем, как долго они сохраняются. Мы не исследовали клинические последствия этих изменений, которые могли быть как полезными (например, за счет уменьшения вредного воспаления), так и нежелательными. Мы обнаружили аналогичные изменения в иммунном ответе после вакцинации БЦЖ у детей грудного возраста, у которых вакцинация БЦЖ связана с общей защитой от инфекционных заболеваний и экземы в условиях высокого риска.

Любое предположение о том, что наше предварительное исследование подразумевает, что вакцины против COVID-19 вызывают подавление иммунной системы детей, является наивным и ошибочным упрощением наших выводов и игнорирует другие исследования, которые не поддерживают эту концепцию».

Авторы той самой научной работы, в которой якобы утверждается что-то о снижении иммунитета, еще раз подчеркивают, что ничего подобного они не утверждали и что научные тексты надо уметь читать. Это умение можно (и даже нужно) приобрести, иначе вы часто будете становиться жертвой фактически мошенников (или просто безграмотных толкователей), которые будут пользоваться вашим непониманием в своих целях.

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