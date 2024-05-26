Можно ли нивелировать вредный эффект от одной сигареты, пробежав сразу 3 км?

Есть известная шутка: «Сигарета сокращает жизнь на 15 минут, улыбка продлевает на 5. Покурил – три раза улыбнись». Но это именно что шутка, здоровье работает совсем не так. И, пожалуй, к большому сожалению, что не так — иначе не было бы огромной проблемы в виде высокой заболеваемости и смертности, связанной в мире не только с активным, но и с пассивным курением.

С точки зрения научных исследований, нереально оценить вред только одной отдельно взятой сигареты. Токсический эффект высоких доз никотина мы оценить можем, следствие продолжительного курения — также. Но одна сигарета — слишком уж кратковременное воздействие, и квантифицировать его, то есть как-либо численно разложить по полочкам конкретный вред, практически нереально. Точно так же мы не сможем выявить конкретную пользу пробежки на 3 км. И там, и там действует очень много переменных, и учесть их на таком коротком промежутке времени не получится.

А вот связь между курением и бегом действительно изучалась, в том числе беговая нагрузка как способ бросить курить. В частности, в одном из редких исследований по этой теме проверяли гипотезу о том, что люди, которые регулярно бегают, курят меньше, а бег помогает им избавиться от вредной привычки. Вывод звучит довольно оптимистично: регулярный бег может быть хорошим подспорьем в отказе от курения, по крайней мере, у мужчин, о чем свидетельствует большее количество испытуемых, отказавшихся от табака в группе бегунов по сравнению с контрольной группой, а также то, что бегуны в этом исследовании в 9 раз чаще бросают курить, чем контрольная группа. Также обнаружена значимая корреляция между количеством лет бега и стажем бывшего курильщика: более 75% из них бросили курить, решив приобрести привычку бегать.

Так что идея побегать после выкуренной сигареты выглядит многообещающе. Но — с несколько иной точки зрения.