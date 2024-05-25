Правда ли, что серебряная ложка в графине помогает обеззараживать воду?

Спрашивает
Anton Khoryukov
#вода
+3
#микробиология
#серебро
#химия
1 час назад
1 276
Простой вопрос
Алексей Водовозов
эксперт

Если коротко — то нет, не помогает, увы! Хотя сразу замечу, что серебро действительно обладает интересными свойствами, помогающими уничтожать бактерии — но так оно работает только в ионизированном виде. Первые упоминания о возможном использовании серебра для местного лечения ран приписываются Гиппократу, но до сих пор доказательства эффективности подобного подхода остаются, мягко говоря, неоднозначными. С одной стороны, в Кохрейновском обзоре 2018 года изучались «альтернативные повязки», и авторы пришли к выводу, что повязки с содержанием серебра могут увеличить вероятность заживления венозных язв на ногах по сравнению с неприлипающими вариантами. При этом качество приведенных доказательств многими оценивается как низкое. С другой стороны, регуляторные службы многих стран одобрили различные серебросодержащие перевязочные материалы.

Главное препятствие для активного использование ионов серебра в медицине — токсичность. Здесь также ситуация неоднозначная. На станции «Мир» и позже на МКС серебро применялось в системе водоснабжения для дезинфекции. Есть рекомендации ВОЗ по обеззараживанию воды примерно таким же методом. Важный нюанс, про него надо помнить: в данном случае используется электролитическое серебро (то есть ионизированный раствор). Однако на сайте той же ВОЗ есть и другой документ, в котором подробно описана пероральная токсичность соединений серебра при загрязнении ими питьевой воды.

У серебра нет никакой биохимической роли в человеческом организме, так что и по симбиотической микрофлоре, и по нашим клеткам оно бьёт ощутимо именно как токсин, причём мишеней на клеточном уровне у ионов серебра сразу несколько. При накоплении в коже некоторого количества серебра возможно его «проявление» (как при печати черно-белого фото) с необратимым окрашиванием в серо-сизый цвет («синдром смурфика», или аргирия). Так что с домашними способами и методами обеззараживания чего-либо серебром лучше быть крайне осторожным.

Комментарии

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6 Комментариев

Питон Удав
Питон Удав
11 минут назад
-
0
+
Ахаха... Не, ну редакция молодцы, что на такие глупые вопросы отвечаете, помогаете развенчать мифы. Но дремучесть населения удручает конечно. Ждём вопросов про святую воду и благодатный огонь, я так полагаю. Потом будут про плоскую Землю и трех слонов? 😃
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-
0
+
Sam Dowson
Sam Dowson
12 минут назад
-
0
+
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D1%80%D0%B3%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B7
Аргироз — Википедия
ru.wikipedia.org
https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/3/38/Argyria_2.jpg
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-
0
+
    Иван
    Иван
    7 минут назад
    -
    0
    +
    Sam, в больших дозах даже воду пить вредно. Разовая доза солей серебра в 10 г считается смертельной, десяток микрограммов - необходимый и полезный микроэлемент.
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    -
    0
    +
Ivan Ivanoff
Ivan Ivanoff
1 час назад
-
-3
+
Путешествуя, всегда бросал в ёмкость с водой небольшой слиток серебра. Вода всегда оставалась свежей и не было зелени
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-
3
+
    Илья
    Илья
    43 минуты назад
    -
    1
    +
    Ivan, очень круто. Степень свежести оценивал лишь с помощью своего носа и веры? А, хотя бы, вторую ёмкость без серебра сравнивал с той что с серебром? Если да то какая популяция развилась во второй ёмкости? Динозавры?
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    1
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    Алесь
    Алесь
    39 минут назад
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    1
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    Ivan, это же сколько недель нужно в емкости носить воду, чтобы она позеленела?
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Сколько воды необходимо выпивать за день? Нужно ли пить, даже когда организм не требует этого, или нужно пить, только когда хочется?  
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