Правда ли, что серебряная ложка в графине помогает обеззараживать воду?

Если коротко — то нет, не помогает, увы! Хотя сразу замечу, что серебро действительно обладает интересными свойствами, помогающими уничтожать бактерии — но так оно работает только в ионизированном виде. Первые упоминания о возможном использовании серебра для местного лечения ран приписываются Гиппократу, но до сих пор доказательства эффективности подобного подхода остаются, мягко говоря, неоднозначными. С одной стороны, в Кохрейновском обзоре 2018 года изучались «альтернативные повязки», и авторы пришли к выводу, что повязки с содержанием серебра могут увеличить вероятность заживления венозных язв на ногах по сравнению с неприлипающими вариантами. При этом качество приведенных доказательств многими оценивается как низкое. С другой стороны, регуляторные службы многих стран одобрили различные серебросодержащие перевязочные материалы.

Главное препятствие для активного использование ионов серебра в медицине — токсичность. Здесь также ситуация неоднозначная. На станции «Мир» и позже на МКС серебро применялось в системе водоснабжения для дезинфекции. Есть рекомендации ВОЗ по обеззараживанию воды примерно таким же методом. Важный нюанс, про него надо помнить: в данном случае используется электролитическое серебро (то есть ионизированный раствор). Однако на сайте той же ВОЗ есть и другой документ, в котором подробно описана пероральная токсичность соединений серебра при загрязнении ими питьевой воды.

У серебра нет никакой биохимической роли в человеческом организме, так что и по симбиотической микрофлоре, и по нашим клеткам оно бьёт ощутимо именно как токсин, причём мишеней на клеточном уровне у ионов серебра сразу несколько. При накоплении в коже некоторого количества серебра возможно его «проявление» (как при печати черно-белого фото) с необратимым окрашиванием в серо-сизый цвет («синдром смурфика», или аргирия). Так что с домашними способами и методами обеззараживания чего-либо серебром лучше быть крайне осторожным.