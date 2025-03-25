Читаю много новостей о каких-то загадочных подземных структурах под пирамидами Гизы. Это правда?

Действительно, по множеству СМИ пронеслись рассказы об искусственных сооружениях глубоко под пирамидами на плато Гизы в Египте. Заголовки шокируют, но есть нюанс. Чтобы понять его, надо разобраться в особенностях распространения информации в современном мире.

Типичная новостная выдача о предполагаемом открытии. Стоит обратить внимание: научпоп-издания с репутацией не подают это как реальную новость / © Google

Первое, на что стоит обратить внимание, когда вы читаете какую-то новость «о науке», — это источник. Откуда стало известно о том, что что-то там под пирамидами нашли?

Подавляющее большинство СМИ, которые пишут об «эпохальном открытии под пирамидами», ссылаются на Daily Mail. Это cлегка настораживает: британский таблоид неразборчив, ему все равно, описывать реальность или вымысел, были бы клики. Иллюстрации к материалу вызывают еще больше вопросов. Какие-то восемь цилиндрических ходов большого диаметра уходят под пирамиду на 600 метров в глубину. Очень непростое конструктивное решение, и в чем его смысл?

Еще более интересный вопрос: на что, собственно, ссылается Daily Mail, откуда оно узнало об «эпохальном открытии»? Ни на какую публикацию в рецензируемом научном журнале издание не ссылается, а упоминает некое выступление Коррадо Маланга (Университет Пизы, Италия), Армандо Меи и Филиппо Бионди (Университет Стратклайда, Великобритания).

Восемь вертикальных шахт под пирамидами якобы еще и окружены лестницами. По крайней мере, так говорят ученые во главе с уфологом / © Daily Mail

Уже теплее: такие люди реально есть, даже в этих университетах. Правда, свежих работ у них по такой теме не выходило. С другой стороны, они выпустили видео с очень громкими заявлениями на основании данных радара с синтетической апертурой, использованного в анализе пород под пирамидами Гизы. Утверждается, что на глубину до 0,6 километра под пирамидами уходят восемь вертикальных шахт, а на глубине 1,2 километра под ними есть еще несколько непонятных подземных структур.

Здесь сразу встает много вопросов. Радар с такой апертурой довольно-таки плохо работает в плотных породах, хорошо поглощающих радиоволны. Как несложно догадаться, именно такие составляют плато Гизы.

Даже Daily Mail что-то заподозрило и опросило Лоуренса Коньерса из Денверского университета (США), что он об этом думает. Тот сообщил очевидное: радары пока не очень хороши в анализе плотных пород на такой глубине.

Вообще, в видео настораживает много моментов, включая то, что для получения детальной карты пустот применили ИИ. Как Naked Science уже отмечал, существующие нейросети — не ИИ, а то, что их так называют, — дань моде и разгону хайпа, но никак не научному определению сильного ИИ.

Видеопрезентация предполагаемой новой работы / © YouTube

Другой очень тревожный звонок — специализации участников научной работы, готовящейся к публикации (если верить Daily Mail). Меи — исследователь додинастического Египта, то есть времен до пирамид. Бионди — «радарщик», а Маланга — вообще «уфолог», уже не раз рассказывавший об инопланетянах публично. Не то чтобы это плохо само по себе (НЛО, несомненно, существуют, хотя нет никаких оснований считать, что это инопланетяне). Но сочетание человека, рассказывающего об инопланетянах, с двумя другими — причем никто из них не специалист по Египту Древнего царства — это не очень обнадеживает, когда мы анализируем пирамиды, построенные именно во времена Древнего царства.

Представьте, что уфолог, специалист по радарам и специалист по временам Ивана Грозного говорят, что под дворцом Екатерины II открыли много огромных подземных структур. Как вы отреагируете?

Самая разумная позиция: подождете публикации такого исследования в виде научной работы в рецензируемом журнале. На худой конец — в виде научной монографии. И только прочитав работу целиком, начните как-то реагировать. Высказывать какие-то гипотезы до того будет избыточным — благо, с заметной вероятностью, исследование не пройдет рецензирование, так что анализировать будет в общем-то нечего.

Здесь стоит вспомнить, что двое из трех этих авторов в 2022 году уже объявляли о сенсационном открытии с помощью радаров в египетских пирамидах. И даже опубликовали об этом научную работу, правда, не в самом безупречном по репутации журнале. Тогда исследование подвергли разгромной критике, на которую авторы так и не смогли ответить. Пожалуй, это может кое-что сказать нам и о степени обоснованности их новых заявлений.