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Когда у высших приматов «отвалился» хвост и почему это произошло?
Это случилось не один раз. Приматы в процессе эволюции многократно утрачивали хвосты. Так, среди полуобезьян хвостов лишены индри и лори; среди обезьян очень короткими и потому нефункциональными хвостами обладают уакари и мандрилы — и, конечно, все человекообразные (Hominoidea).
Не слишком понятно, чем так мешал хвост предкам уакари или лори. Но о наших предках известно точно, с чем связана утрата хвоста, а именно — с изменением техники лазания.
Хвост у древолазающих животных обычно выполняет следующие функции. Во-первых, его можно использовать как «пятую конечность» — то есть цепляться им за ветки. Почему-то так чаще пользуются хвостом древесные сумчатые — опоссумы и кускусы. У плацентарных млекопитающих хватательный хвост редок. Но у обезьян «хвост-конечность» как раз встречается — у широконосых обезьян (группа, населяющая Южную и Центральную Америку). Два из пяти семейств этих обезьян так и называются: цепкохвостые и паукообразные (во втором случае потому, что лазающая по ветвям обезьяна больше напоминает гигантского мохнатого паука, конечностей у которого явно больше четырех).
Важно помнить, что у обезьян, живущих в Азии и Африке, хватательный хвост не встречается. Поэтому, когда вы видите в мультфильме мартышку, висящую на своем хвосте, знайте: режиссер плохо знаком с зоологией.
Во-вторых, хвост может служить балансиром при лазании по тонким веткам — примерно для этой цели канатоходец задействует шест. Именно так пользуются хвостом древесные плацентарные звери, даже обычные крысы. Таков хвост и у обезьян Старого Света — разнообразных мартышек и макак. Мы тоже относимся к обезьянам Старого Света, а потому у наших далеких предков хвост, покуда он был, служил именно балансиром, но точно не «пятой конечностью».
Однако человекообразные обезьяны — животные гораздо более крупные, чем мартышки. Их уже не держат тонкие ветки, да и толстые, представляющие для мелких обезьян настоящие шоссе, для крупных приобретают заметную округлость и перестают быть удобными. Поэтому наши предки перешли от обычного лазания к брахиации.
Брахиация — способ быстрого перемещения в кронах (скоростные брахиаторы, гиббоны, могут обогнать бегущего по земле человека) путем подвешивания к горизонтальным ветвям снизу на руках и раскачивания на них. Даже человек сохранил способность к брахиации — именно на этом способе перемещения построен спортивный снаряд под названием рукоход.
Во время брахиации туловище обезьяны с поджатыми к нему ногами представляет собой маятник, качающийся на подвесе — руках. Необходимости держать равновесие тут нет (маятник сам себя уравновешивает), а хвост будет постоянно мешаться, ведь его нужно либо постоянно подгибать, как ноги, либо он во время раскачивания будет цепляться за ветки. Именно по этой причине у наших предков исчез хвост: брахиаторам он не нужен.
Если говорить об абсолютных числах, то линии человекообразных обезьян и мартышковых разошлись, по данным молекулярных часов, 25 миллионов лет назад (то есть тогда хвост у наших предков еще был), а линии гиббонов и остальных человекообразных — 18 миллионов лет назад (тогда хвоста уже не было). Значит, мы окончательно утратили хвост примерно 20 миллионов лет назад.
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