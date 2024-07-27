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Как обойти ограничение скорости Youtube без VPN

Администраторы канала «Бэкдор», как они утверждают, нашли способ за пять шагов без VPN обойти замедление Youtube в России на любом устройстве. Оставьте комментарии так ли это.

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1. Открываем браузер.

2. Запускаем экспериментальными функции браузера — для этого в адресной строке вводим:

Chrome — chrome://flags/#enable​-quic

Edge — edge://flags/#enable​-quic

Firefox — about:config → network.http.http3.enabled

Opera – opera://flags/#enable​-quic

3. Ставим протокол QUIC в положение Default или Enabled. Если он уже Default — меняем на Enabled.

4. Перезагружаем браузер и проверяем работоспособность.

Если работает, то смело пересылайте свои друзьям ссылку и напишите ниже комментарий.