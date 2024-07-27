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Как обойти ограничение скорости Youtube без VPN
Администраторы канала «Бэкдор», как они утверждают, нашли способ за пять шагов без VPN обойти замедление Youtube в России на любом устройстве. Оставьте комментарии так ли это.
1. Открываем браузер.
2. Запускаем экспериментальными функции браузера — для этого в адресной строке вводим:
- Chrome — chrome://flags/#enable-quic
- Edge — edge://flags/#enable-quic
- Firefox — about:config → network.http.http3.enabled
- Opera – opera://flags/#enable-quic
3. Ставим протокол QUIC в положение Default или Enabled. Если он уже Default — меняем на Enabled.
4. Перезагружаем браузер и проверяем работоспособность.
Если работает, то смело пересылайте свои друзьям ссылку и напишите ниже комментарий.
Существует несколько гипотез о том, как на самом деле древние египтяне строили свои пирамиды. Если о способах возведения монументальных сооружений и инструментах, которые использовали строители, более-менее известно, то о методах доставки блоков и их установки мнения разнятся. Команда французских архитекторов и египтологов изучила ландшафт вокруг самой древней из сохранившихся египетских пирамид — Джосера — и рассказала, как египтяне могли доставлять и поднимать камни для ее строительства.
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Существует несколько гипотез о том, как на самом деле древние египтяне строили свои пирамиды. Если о способах возведения монументальных сооружений и инструментах, которые использовали строители, более-менее известно, то о методах доставки блоков и их установки мнения разнятся. Команда французских архитекторов и египтологов изучила ландшафт вокруг самой древней из сохранившихся египетских пирамид — Джосера — и рассказала, как египтяне могли доставлять и поднимать камни для ее строительства.
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