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Ученые опубликовали новые изображения космоса, сделанные телескопом «Евклид»

Область звездообразования Мессье 78 / © ESA / Euclid / Euclid Consortium / NASA, image processing by J.-C. Cuillandre (CEA Paris-Saclay), G. Anselmi; CC BY-SA 3.0 IGO or ESA Standard Licence

Новейший телескоп «Евклид» отправился в космос с мыса Канаверал во Флориде 1 июля 2023 года, когда запустили ракету Falcon 9 компании SpaceX. Затем «Евклид» достиг рабочей орбиты вокруг точки Лагранжа L2 в системе Солнце — Земля, где аппарат находится по сей день.

Цель миссии — лучше понять геометрию темной материи и темной энергии с помощью очень точного измерения ускорения расширения Вселенной.

Группа галактик в созвездии Золотая Рыба / © ESA / Euclid / Euclid Consortium / NASA, image processing by J.-C. Cuillandre (CEA Paris-Saclay), G. Anselmi; CC BY-SA 3.0 IGO or ESA Standard Licence

Скопление галактик Abell 2390, на изображении представлено более 50 000 галактик / © ESA / Euclid / Euclid Consortium / NASA, image processing by J.-C. Cuillandre (CEA Paris-Saclay), G. Anselmi; CC BY-SA 3.0 IGO or ESA Standard Licence

Спиральная галактика NGC 6744 / © ESA / Euclid / Euclid Consortium / NASA, image processing by J.-C. Cuillandre (CEA Paris-Saclay), G. Anselmi; CC BY-SA 3.0 IGO or ESA Standard Licence

Скопление галактик Abell 2764 / © ESA / Euclid / Euclid Consortium / NASA, image processing by J.-C. Cuillandre (CEA Paris-Saclay), G. Anselmi; CC BY-SA 3.0 IGO or ESA Standard Licence

© European Space Agency, ESA