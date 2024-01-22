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Самый большой в мире глубоководный риф нанесли на карту

Огромный риф находится у Атлантического побережья США. Его размеры определили несколько сотрудников Национального управления океанических и атмосферных исследований и океанограф Дерек Сауэр из некоммерческой организации Ocean Exploration Trust.

© NOAA Ocean Exploration via AP

Риф простирается примерно на 499 километров от штата Флорида до Южной Каролины и в некоторых местах достигает 109 километров в ширину. Его общая площадь почти в три раза превышает площадь Йеллоустонского национального парка.

© Derek C. Sowers et al.

Размер этого рифа, обнаруженного на глубине от 200 до 100 метров, оставался загадкой до тех пор, пока новая технология подводного картографирования непозволила построить трехмерныеизображения дна океана.

© Derek C. Sowers et al.

Исследование опубликовано в журнале Geomatics.