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Самый большой в мире глубоководный риф нанесли на карту
Огромный риф находится у Атлантического побережья США. Его размеры определили несколько сотрудников Национального управления океанических и атмосферных исследований и океанограф Дерек Сауэр из некоммерческой организации Ocean Exploration Trust.
Риф простирается примерно на 499 километров от штата Флорида до Южной Каролины и в некоторых местах достигает 109 километров в ширину. Его общая площадь почти в три раза превышает площадь Йеллоустонского национального парка.
Размер этого рифа, обнаруженного на глубине от 200 до 100 метров, оставался загадкой до тех пор, пока новая технология подводного картографирования непозволила построить трехмерныеизображения дна океана.
Исследование опубликовано в журнале Geomatics.
Эволюция закона Копа: новое исследование объяснило, почему животные со временем уменьшаются в размерах
Команда ученых из Австрии выяснила, почему стандартный закон Копа — «с течением времени организмы становятся крупнее» — не всегда выполняется. При этом они выявили три уникальных сценария эволюции размеров тела.
Великобритания провела стрельбы по воздушным мишеням из своего нового оружия — мощного лазера Dragonfire. Несмотря на пресс-релиз Министерства обороны Соединенного Королевства, выпущенного по окончании испытаний, больше подробностей о новой установке не стало. Информация о ней по-прежнему засекречена — по крайней мере, что касается дальности действия. Эксперты полагают, что этот лазер, вероятно, станет недорогой альтернативой ракетам ПВО. С его помощью можно будет, например, сбивать дроны.
Владельцам собак наверняка было бы интересно узнать, что выбрали бы к просмотру по телевизору их питомцы, умей они обращаться с пультом дистанционного управления? Это попытались выяснить американские ученые, но не ради праздного любопытства, а чтобы найти более точный способ оценки зрения у четвероногих друзей человека.
Эволюция закона Копа: новое исследование объяснило, почему животные со временем уменьшаются в размерах
Команда ученых из Австрии выяснила, почему стандартный закон Копа — «с течением времени организмы становятся крупнее» — не всегда выполняется. При этом они выявили три уникальных сценария эволюции размеров тела.
Долгое время для исследователей оставалось загадкой, как именно тихоходки запускают анабиоз, при котором их тело высыхает и выглядит словно безжизненный шар. В таком состоянии эти животные могут переносить холод, голод, засуху на протяжении нескольких лет. К ответу на вопрос приблизились американские биологи.
Владельцам собак наверняка было бы интересно узнать, что выбрали бы к просмотру по телевизору их питомцы, умей они обращаться с пультом дистанционного управления? Это попытались выяснить американские ученые, но не ради праздного любопытства, а чтобы найти более точный способ оценки зрения у четвероногих друзей человека.
В 2014 году миссия «Кассини-Гюйгенс» обнаружила в морях и озерах Титана, спутника Сатурна, яркие пятна, которые перемещались со временем. Долгое время ученые не могли понять, что это за странное явление. Похоже, теперь объяснение найдено: речь о крупных айсбергах (правда, совсем не из водного льда).
С помощью машинного обучения международная группа ученых узнала, что герой полотна одного из величайших живописцев эпохи Возрождения Рафаэля Санти «Мадонна с розой», вероятно, был написан другим художником.
Зумеров упрекают в нехватке бунтарства. Однако недавние научные работы показали, что на Западе эта проблема может лежать скорее в области некоторого снижения IQ, а виноват один необычный тип химических загрязнений. В России межпоколенческих сравнений IQ никто не проводит, поэтому ситуация неизвестна. Однако загрязнителей, способных привести к аналогичным проблемам, здесь тоже немало, так что, скорее всего, это ситуация та же. Это не первый случай, когда технический прогресс массово и неприятно повлиял на психический облик целого поколения. Naked Science попробовал разобраться в деталях.
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Мы скоро изучим заявку и свяжемся с Вами по указанной почте в случае положительного исхода. Спасибо за интерес к проекту.Понятно
Мы скоро прочитаем его и свяжемся с Вами по указанной почте. Спасибо за интерес к проекту.Понятно
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